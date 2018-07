Tres oficiales de las FF.AA. dieron el vamos en Punta Arenas a la “Operación Género”

Estas tres mujeres uniformadas confiesan que hoy el sexo femenino y el masculino trabajan en igualdad de condiciones y se sentían plenamente incorporadas a sus respectivas instituciones.

La teniente coronel del Ejército, Ilse Böttner Delgado; la capitán de fragata SN de la Armada, Claudia González Larenas y la capitán de bandada AD de la Fuerza Aérea, Isabel Aguayo Marchesi, son tres mujeres empoderadas, oficiales de las Fuerzas Armadas todas ellas. Se trata de las primeras delegadas de género del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, quienes pusieron en marcha en Punta Arenas la denominada “Operación Género”, para evaluar la situación de las mujeres y para dar a conocer el convenio firmado el 24 de mayo entre los ministerios de Defensa y el de la Mujer y Equidad de Género el cual busca velar y respetar el derecho de las mujeres en las FF.AA.

El método de trabajo

Si bien cada rama tiene sus propios protocolos, las oficiales recorrerán los diversos cuarteles del país con el objetivo de reportar mensualmente ante el ministro de Defensa, Alberto Espina, cualquier caso de vulneración de derechos. El jueves 25 de junio partieron con sus visitas a regiones en la capital regional. El cronograma 2018 contempla además Puerto Montt, Santiago, Valparaíso y Antofagasta. En ese sentido Böttner, González y Aguayo darán charlas conjuntas al personal masculino y femenino, se reunirán con las mujeres de cada unidad para conocer sus inquietudes, recoger experiencias, y finalmente sostener encuentros con los mandos locales para intercambiar opiniones.

Visita en terreno

La representante de la Armada, señaló que lo que han hecho es presentar a cada una de las instituciones a hombres y mujeres que están en esta zona, en qué consiste este convenio y el protocolo de cómo manejar situaciones en las cuales se toquen temas que tienen que ver con el género. “Esto ha sido bastante interesante, ya que después nos hemos reunido con mujeres de la institución para recibir sus inquietudes y comentarios”.

Aguayo comentó que ella tenía una relación bien especial con la Región Magallanes, ya que estuvo destinada en la IVª Brigada Aérea entre los años 2009 y 2011 y había mucho menos mujeres que ahora. “Ahora le expusimos a más de 50 mujeres de la Fuerza Aérea y fue una oportunidad única de poder escuchar sus experiencias y a la vez entregarles información para saber cuáles son las herramientas y alternativas que tienen dentro de la institución”, precisó.

Respecto a cómo veían ellas el feminismo y estas denuncias de acoso que se han multiplicado en distintas instituciones del país, la capitán de bandada afirmó que todas las ramas de la Defensa poseían protocolos que le indicaban a ambos géneros qué hacer en caso de acoso laboral o sexual. “Como somos muy ordenados está todo escrito y es público. A veces lo que falta es generar la conversación y finalmente indicarles cuál es el camino a recorrer cuando se producen estas situaciones, que ninguna institución quiere tener tampoco en sus filas. En ese sentido, el mando ha tomado la iniciativa, nosotros tenemos protocolos desde 2005 en adelante, no es algo nuevo, pero sí lo es conversar de este tema y de repente abordar las dudas que la gente pueda tener”, señaló.

Mientras tanto la funcionaria del Ejército destacó que hace tiempo tenían protocolos y circulares. “Creo que por ser una institución ordenada y jerarquizada no tenemos este problema de los piropos. Ahora la misión nuestra es fortalecer los protocolos para que las mujeres y los hombres sepan cuáles son los pasos a seguir, porque a veces está escrito pero hay un poco de falta de conocimiento de la reglamentación. Creo que es súper importante prevenir y educar”, sentenció.

La mujeres en las

Fuerzas Armadas

Consultadas sobre si hoy era difícil ser mujer dentro de las Fuerzas Armadas la teniente coronel Böttner señaló que no era tan complicado ya que estaban todas las puertas abiertas. “Las mujeres llevan 44 años dentro del Ejército y al día de hoy tenemos todas las posibilidades, podemos optar a todas las armas y servicios; a todas las especialidades primarias y secundarias, no hay nada que nosotras no podamos hacer. Hemos avanzado mucho hay igualdad de derecho, mismo sueldo que es importante. Pienso que las mujeres nos sentimos plenamente incorporadas a la institución”, puntualizó.

En el caso de la Armada la capitán de fragata indicó que ella se sentía de la misma manera, aunque esta fue la última institución a la que ingresaron mujeres. “En la década de los 50 trabajaban como enfermeras, escribientes, pero las mujeres uniformadas en la marina no ha sido difícil, estamos muy integradas también, pero estamos iniciando, las más antiguas somos capitanes de fragata y hay que esperar como seguiremos cumpliendo con las mismas funciones que los servidores que son de género masculino”, expresó Claudia González.

La capitana de bandada indicó que en el caso de la Fuerza Aérea ingresaron las mujeres de línea a la escuela el año 2000, fue un proceso abreviado donde ya están presentes en todas las especialidades. “Tenemos pilotos, artilleras, de distintas especialidades también, el personal de cuadro permanente, mecánicos trabajando y siendo parte de los equipos de trabajo, finalmente eso es súper positivo cuando se integran equipos mixtos, nosotros por lo menos en la institución no tenemos áreas que son para mujeres o para hombres, los equipos se conforman y buscan finalmente cumplir con la misión de las distintas unidades de la Fach”, complementó Isabel Aguayo.

La Escuela Militar recibió a sus primeras mujeres en 1996. La Escuela de Aviación, en 2000; y la Escuela Naval, en 2007.

En relación si al sexo masculino le ha costado el hecho de que una mujer les dé órdenes, Ilse Böttner confesó que sí, que este era un tema cultural y todavía de repente costaba un poco.

Sobre cómo compatibilizaban sus familias con sus trabajos, la coronel de Ejército subrayó que existía una gran mayoría de funcionarias que estaba casada con militares o miembros de las Fuerzas Armadas, “por un tema obvio pasamos más tiempo juntos, lo que ocurre en muchas profesiones. Las instituciones cuidan mucho el tema familiar, de que se vayan juntos a la misma unidad, se trata de complementar eso para no producir disgregación familiar. Yo llevo 16 años casada y me he cambiado 9 veces de ciudad, pero es un tema que nosotros ya lo tenemos asumido y nuestros hijos son hijos del rigor”, precisó.