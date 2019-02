Tres pacientes relatan el largo camino recorrido para recibir una prótesis de rodilla

Ronda médica traumatológica permitió resolver la situación de 14 enfermos.

Luego de años de espera soportando dolores por la artrosis, una ronda médica de traumatología permitió resolver la situación de 14 personas que necesitaban una prótesis de rodilla y que esperaban desde 2016. Los pacientes valoraron la atención de los médicos y el tratamiento, pero insisten en la necesidad de que se trabaje la lista de espera, sabiendo que aún hay centenares de personas esperando por un procedimiento quirúrgico mientras llevan a cuestas una enfermedad dolorosa que implica perder la calidad de vida.

Una de las pacientes beneficiadas, Tatiana Vergara Cárdenas, de 73 años, ingresó a la lista de espera el 2 de febrero de 2016, aunque sufría de artrosis casi tres años antes. “Era tanto el dolor que me infiltraban la rodilla, pero ahora último me dolía mucho y ya no me podían inyectar, tuve que aguantar los dolores y no podía caminar, perdiendo la calidad de vida, pues pasé de ser muy activa, a tener el problema que si me sentaba ya no podía levantarme. Ahora me siento bien gracias a los dos médicos que llegaron desde Santiago, ellos nos atendieron muy bien y fueron muy preocupados”, afirmó la paciente, quien ahora debe operarse la segunda rodilla.

Otro paciente operado, Daniel Cárdenas Mansilla, de 66 años, necesitaba una prótesis debido a una artrosis severa, incluso se le estaba arqueando la cadera, por lo que tenía la indicación de ser sometido a este procedimiento quirúrgico ingresando a la lista de espera también hace 3 años. “Me dolía, tenía problemas para subir las escalas y si miraban por detrás se veía que la rodilla estaba chueca. Ingresé en 2016 a la lista de espera y me operaron el 28 de enero de 2019”, relató, quien aún se moviliza con un “burrito”, aunque ya comenzó con terapia kinesiológica.

El paciente agradeció al equipo del Hospital Clínico y a los especialistas en rodilla que resolvieron su problema. “Ojalá este trabajo se pudiera replicar porque dos profesionales lograron operar exitosamente a 14 personas en una semana y aún hay cientos de personas que están en lista de espera”, manifestó.

Un tercer paciente, Joel Bello Castillo, de 71, pasó varios años en lista de espera (Desde 2009 a 2019), con muchas molestias. “En ese tiempo tenía 61 años y tuve una pensión anticipada, así que sigo trabajando, por eso es que la fecha de la operación fue tan especial, pues en marzo estaré bien para trabajar”, destacó.

En su caso le operaron la pierna derecha y queda pendiente la pierna izquierda.

Lista de espera

Sobre la ronda médica, la subdirectora médica del Servicio de Salud, María Isabel Iduya, señaló que de este modo se está cumpliendo con la segunda etapa del compromiso presidencial de disminuir la lista de espera quirúrgica de pacientes que esperan desde 2016. Las mayores esperas lo constituyen los pacientes con patologías traumatológicas y dentro de ellos aquellos con requerimientos de prótesis de rodilla, lo que obligó a buscar la ayuda de dos profesionales médicos de Santiago.

El traumatólogo Patricio Soler dio a conocer que la cirugía protésica de rodilla se realiza en el hospital desde 2006 y que durante este tiempo se ha resuelto la situación de más de 400 pacientes. “Aun así por capacidad física y laboral es imposible operar a más de 40 ó 50 pacientes por año y como la indicación va en aumento cada año esto se hace más difícil. Entonces se contactó a dos especialistas, muy buenos colegas y técnicamente excelentes, que nos están colaborando para disminuir la brecha. Ellos vinieron estando de vacaciones, pero gustosamente vamos a retroalimentarnos en las próximas dos rondas”, subrayó.

Los traumatólogos capitalinos que viajaron a Punta Arenas fueron Juan José Castro Gutiérrez y José Manuel Venegas Toro. Además participaron Macarena Hernández, coordinadora de la lista de espera, la enfermera Lorena Millán y el equipo de lista de espera conformado por Diana Pinto y los administrativos Juan Carlos Low y Katherine Dávila.