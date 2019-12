Tres promisorios artistas plásticos asoman en el Liceo San José

Dirigidos por la profesora Sonia Ulloa Teo Flores y Héctor Altamirano pasaron a cuarto medio y Leonardo Santana ya vislumbra su carrera universitaria. Cada uno desarrolla diferentes expresiones

Los artistas plásticos suelen ser introvertidos y de bajo perfil. Concentrados en su labor, no son de frases altisonantes ni de vociferar o resaltar sus cualidades. La mayoría de las veces requieren del impulso externo para sobresalir y también, cuando ese estímulo no está presente, un talento puede perderse. Por eso, los profesores son quienes en algunas ocasiones hacen que los chicos “se crean el cuento” y muestren su arte al mundo.

En el Liceo San José, la profesora de artes, Sonia Ulloa, detectó a tres talentosos artistas. Cada uno en un área diferente: pintura, dibujo y creación de figuras con plasticina, pero con un denominador común: una mirada y dedicación particular para expresarse.

Teo Flores y Héctor Altamirano terminaron tercero medio y se aprontan para iniciar su último año de clases, mientras que Leonardo Santana ya transita el camino a la educación superior.

“Para estudiar, mi idea va por el lado de la arquitectura. Pinto desde los 14 años, pero por temas de que me gustaba, y empecé a aplicarme todos los días y encontré algo especial en el dibujo. Cuando salía de clases, sacaba mi block y dibujaba. Me gusta el estilo Anime y retratos, pero en segundo medio fue cuando ‘exploté’. Con blanco y negro comencé a experimentar e incluso hago bocetos en blanco y negro, porque es toda una técnica. Primero hago un boceto y después lo oficial”, explicó.

¿Lo más difícil de hacer? “escoger qué tipo de dibujo quería hacer. Igual busco imágenes que me agraden y los hago todos los días. Ese perro, por ejemplo, me lo pidió un compañero. No he expuesto aún, pero sí por Internet, Instagram, Facebook”. La profesora igual destacó que este año, participó en la creación de la maqueta y el decorado para el festival Mam.

Teo Flores en tanto, no recuerda cuando comenzó a dibujar, pero sí sabe que desde muy niño ya se lucía con los lápices. “Partí haciendo monos de palo y a copiar personajes de dibujos animados y me gustó la idea de crear”, sin embargo, su desarrollo lo llevó hacia formas más surrealistas.

“Al principio son ideas dispersas, rayo el papel y después voy dando una idea más concreta de lo que quiero hacer, y al final siempre quiero agregar algo muy surrealista, algo que no existe. Me gusta el surrealismo en sí, pero los cuadros que veo en Internet no son de mi gusto, prefiero hacer mi propio surrealismo. El que más me costó fue uno que es como un collage lleno de dibujos, que representa el surrealismo y parte de la vida que tuve en la media, antes de llegar aquí”, reveló el estudiante, proveniente de Antofagasta. En su visión además, destaca mucho la crítica social, y otras creaciones que califica de “súper locas”, y que surgieron por su interés en esta expresión.

“Al principio hago bocetos, y si me gusta, lo dejo así. Comienzo marcando o dibujando cuando quiero que el dibujo tenga más vida, pero usualmente lo dejo marcado. “Me gusta que el dibujo tenga mucho detalle, que mientras más lo miren, más cosas encuentren; eso es lo interesante. Los dibujos los he mostrado a gente cercana, pero no en una muestra. Esta es primera vez que los expongo. Este año sí me dio por mostrar mi arte a la gente por Instagram, pero dejé de subirlo porque no tenía tanto tiempo y la inspiración me llegaban en la hora de clases, que es la hora más aburrida, pero cuando llego a la casa, se me va la inspiración, parece que en clases me llega todo el ‘fuaa’.

Teo Flores ha estado pensando que una buena carrera para desarrollar sus cualidades es Publicidad y Marketing, “que es un área donde hay campo laboral y donde puedes ser creativo, y también he pensado en la opción de tatuar, pero cuando haya agotado los otros medios”.

Finalmente, cuidado cada detalle de sus creaciones en plasticina, Héctor Altamirano, también se inició en el arte cuando era muy pequeño (5 años). “Siempre con plasticina, no he intentado con otro tipo de arte como pintura, pero sí con materiales como greda, porcelana, pero no me sale tan bien como la plasticina. Generalmente hago cosas de Anime, comic, incluso cosas que otra persona me pide. Pocas veces me surge crear algo mío. En mi casa tengo un estante lleno con unas 35 figuras”.

El estudiante ha tenido la posibilidad de mostrar su trabajo en ferias como Festigonia y también ha sido invitado a la feria de coleccionistas o a la Expo Magallanes.

Con respecto a sus planes, Héctor Altamirano reconoce que no lo tiene muy claro, pero “esto lo veo como un pasatiempo, para desestresarme, de repente lo hago en casa o en el mismo colegio, como terapia. Pero no niego que muchas personas, incluso en mi familia, dicen que es muy buena opción. Por lo menos, tengo ese apoyo que no siempre está”.

La figura que más le ha gustado es la cabeza de dragón, que realizó en agosto y que le costó porque “utilicé restos de cosas que no me servían o sin terminar, entonces darle la forma y más encima pintarlo, y el proceso de laca, fue muy difícil, me tomó la figura, unos seis días. Generalmente trabajo en la casa y en clases, preparo la base para desarrollar después y terminarlo como una estatuilla, con más detalles y colores”.

