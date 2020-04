Tres viviendas se vieron afectadas por incendio en la población Juan Pablo II

Una falla eléctrica habría sido la causa del incendio que terminó con tres viviendas que resultaron afectadas por las llamas, humo y agua ocupada por los bomberos durante el combate de la emergencia.

La central del Cuerpo de Bomberos fue alertada alrededor de las 13 horas de ayer, de un incendio en calle Cardenal Antonio Samoré esquina Fray Pedro Valderrama, en la población Juan Pablo Segundo.

La emergencia se inició en un inmueble ubicado en la parte posterior de la casa principal, donde vivía una persona sola, un trabajador de unos 40 años.

El fuego rápidamente se propagó por los costados, afectando otras dos casas.

Felizmente a esa hora no había viento, de lo contrario la casa principal, de grandes dimensiones, hubiese terminado convertida en cenizas.

Mauricio Hernández, comandante del Cuerpo de Bomberos, dijo que en la extinción y control de la emergencia acudieron unos 60 voluntarios, de cuatro compañías, destacando que afortunadamente no se reportaran personas lesionadas.

Afectado

Una de las viviendas que sufrió daños de consideración fue la de Onofre Raúl Sánchez Rivera, según lo refirió a La Prensa Austral el propio afectado. “Al fondo, donde partió el incendio, vivía una persona, a quien mis padres tenían ahí. Y según bomberos lo que sucedió fue, al parecer, por una falla eléctrica. A ponerle el hombro nomás, no queda otra”, indicó.

Tercera vivienda

La tercera vivienda afectada por el incendio fue la de Manuel Mansilla, de calle Fray Pedro Valderrama 01060.

“Yo me dializo y al rato que volví a la casa, empecé a sentir como que algo se quebraba. Entonces abrí la ventana del dormitorio y pensé que estaban cocinando, pero ahí empecé a ver el humo y de lo que no me percaté fue que las llamas estaban metiéndose por el alero. Perdimos todo en la parte de arriba de la casa”, lamentó este vecino, que comparte su vivienda junto a su esposa e hijo de 12 años.