Tribunal Supremo de Renovación Nacional decidió suspender la militancia a Nicolás Cogler

El ex gobernador dijo a La Prensa Austral que sus declaraciones se van a mantener, como ha sido hasta ahora, “a través de mis redes sociales”.

Una resolución que lleva la firma del vicepresidente y el secretario del Tribunal Supremo de Renovación Nacional, le suspende los derechos de militante al ex gobernador de la Provincia de Magallanes, Nicolás Cogler Galindo.

El dictamen se emitió ayer y lo firman Gonzalo Cisternas y Roberto Munita, donde se consignan los motivos que se tuvieron a la vista para tomar esta decisión.

Se mencionan las publicaciones del 18 de octubre, dando cuenta que el militante de RN y ex gobernador entre marzo de 2018 y febrero de 2019 fue detenido en Santiago, en el marco de los disturbios que comenzaron ese día.

El Tribunal Supremo adjunta un mensaje de la cuenta de Twitter de Cogler, con foto incluida, del pasado 3 de diciembre, donde escribe: “Oiga Presidente @sebastianpinera se me olvidó saludarlo para su cumpleaños, casualmente estamos el mismo día. Aquí una foto disfrazado de gobernador (de su gobierno) y una de hoy en plaza dignidad. Feliz Cumpleaños”.

En la presentación, dicha instancia partidaria “considera este tipo de hechos como especialmente graves y que requieren de un actuar urgente para ser eficaz”.

En tales circunstancias, aplicando los reglamentos del Tribunal Supremo y los Tribunales Regionales de Renovación Nacional, el ente resolvió suspender, “desde ya y preventivamente los derechos de militante de don Nicolás Cogler Galindo, mientras dure la investigación judicial en curso”.

Además, se pide comunicar esto al Tribunal Regional respectivo, “para que instruya la investigación de rigor”.

Esto se acordó con los votos de David Huina, presidente del Tribunal Supremo; Gonzalo Cisternas, vicepresidente; y los integrantes Katherine Martorell, José Ignacio Pinochet, Rodrigo Barrientos, Víctor Manuel Avilés y Roberto Munita.

“El mismo natalino”

En una edición pasada, La Prensa Austral recogió algunas declaraciones que Cogler emitió en una entrevista concedida a Radio Antártica, donde habló sobre su actual momento y disparó con todo luego de ser visto “encapuchado” en la manifestación social del lunes 18, frente a la intendencia.

“Siempre he sido el mismo natalino. Hoy me juzgan como si hubiese cambiado, siempre he sido así”, añadiendo: “Algunos me decían que si me había golpeado la cabeza, y sí, Carabineros sí me pegó”.

Además señaló que hoy se están viendo las consecuencias del modelo neoliberal, “y ahora soy una persona movilizada. Si me hubiera manifestado sin capucha habrían dicho que era aprovechamiento político”.

No opina

Sobre la decisión del Tribunal Supremo de RN, La Prensa Austral contacto telefónicamente ayer tarde a Cogler, pero declinó por ahora referirse a esto y dijo que sus declaraciones se van a mantener, como ha sido hasta ahora, “a través de mis redes sociales”.