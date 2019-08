Trío de colombianos fue enviado a la cárcel tras ser acusado de violar a joven paraguaya

Un horrible episodio acusó vivir una joven de nacionalidad paraguaya durante la tarde del sábado en la población Carlos Bories, cuando -según afirmó- tres personas oriundos de Colombia ingresaron a la casa que arrienda y la violentaron sexualmente, mientras ésta oponía resistencia, suceso que la dejó traumatizada, pero que logró denunciar ante la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones (PDI), logrando la aprehensión de los individuos.

En una extensa audiencia de control de detención que se inició poco antes de las 14 horas de ayer, el Ministerio Público formalizó a los imputados identificados por las iniciales J.D.G.M., A.F.Y.D. y J.D.P.G. por su autoría en el delito de violación.

Según los antecedentes vertidos por la fiscal Romina Moscoso, el hecho aconteció a eso de las 15 horas del sábado 10 de agosto, cuando la víctima se encontraba acostada y en estado de ebriedad al interior de una cabaña en la que reside localizada en el sector sur de la ciudad, momento en el que ingresó J.D.P.G. el que se dirigió a donde estaba ella, y aprovechándose de la incapacidad para oponerse por el estado etílico en el que se encontraba ésta, se abalanzó sobre la misma efectuándole tocamientos en contra de su voluntad, para luego proceder a desnudarla y a violarla.

Tras el ataque sexual, el sujeto salió a buscar a otro de los acusados, J.D.G.M., y juntos entraron nuevamente a la casa de la mujer, a quien entre ambos le realizan los mismos actos de significación sexual pese a que ésta en todo momento habría intentado oponerse.

En ese momento, ingresó el tercer individuo, A.F.Y.D., acercándose a la víctima, sin embargo esta recobró fuerzas y lo golpeó para evitar la inminente agresión sexual. Tras el ultraje, la joven resultó con múltiples contusiones en su cuello y en su zona genital.

“¿Por qué lo hiciste si yo no quería?”

Como consecuencia de lo anterior, la fiscal pidió enviar tras las rejas al trío de sujetos, dando a conocer el desgarrador testimonio de la víctima, quien relató que tras salir de su trabajo durante la madrugada del sábado fue invitada por los imputados a “carretear” en la cabaña situada al lado de la suya. Tras compartir con ellos y con otras personas, además de ingerir alcohol, decidió irse a acostar a su casa ya que estaba cansada, precisando que los hombres que estaban en la fiesta le manifestaron en varias oportunidades que no se fuera.

“En un momento me escondí y pude salir lo más rápido que pude de esa casa”, narró la fiscal respecto a la declaración de la joven, acotando que cuando entró el primer victimario ésta señaló “yo quedé como en shock sin poder hacer nada y solamente le decía: ‘qué onda’. Al final me tomó a la fuerza. Yo le dije: ‘¿por qué lo hiciste si yo no quería?’”.

La tesis del consentimiento

Muy por el contrario al planteamiento de la acusadora, los defensores Ramón Bórquez y Vania Cáceres se basaron en la tesis del consentimiento, detallando en que los testimonios de sus representados revelan que hubo un previo acuerdo para tener relaciones sexuales, ya que la víctima habría tenido problemas con su pareja, y que en su estado de ebriedad ella habría decidido invitar a uno de los sujetos a intimar con ella a modo de dar por terminada su relación sentimental, para luego sumarse el segundo individuos a quien también habría llamado.

Pese a lo anterior, dos de los acusados reconocieron haber violentado sexualmente a la mujer.

Sin embargo, la magistrada Connie Fuentealba consideró la gravedad del delito, el eventual riesgo de fuga de los colombianos, las altas penas que trae consigo el ilícito, y el peligro para la seguridad de la sociedad y de la misma joven, determinando enviar a la cárcel al trío de individuos, fijando a eso de las 16,15 horas de ayer un plazo de 3 meses para cerrar la investigación.

Al respecto, la seremi Patricia Mackenney aseguró que “repudiamos los hechos ocurridos y manifestamos que entregaremos todo nuestro apoyo a la víctima para superar lo vivido y lograr la justicia que su caso merece”.