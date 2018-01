Umag capta el 85% de estudiantes de la región

La tercera semana de diciembre, fue una pequeña victoria para las universidades estatales luego de que la Cámara del Senado aprobara y despachara el proyecto de ley que fortalece y moderniza las universidades del Estado, a través de una inyección de recursos económicos, aumento de matrículas y establecer un marco de desarrollo en común para todas las casas de estudio.

Por este motivo, es que la principal voz de la Universidad de Magallanes, su rector Juan Oyarzo Pérez, entregó sus apreciaciones sobre la aprobación de este importante proyecto de ley, además de profundizar en el impacto que tendrá en nuestra región.

– ¿Qué le parece la aprobación del proyecto de ley sobre las universidades del Estado?

– “Me parece una excelente noticia, la estábamos esperando todos los rectores de las universidades estatales, debido a que nos permite modificar los estatutos que tenemos dentro de nuestras casas de estudios y nos tenían bastante atados a ellos, principalmente en temas académicos y administrativos”.

– ¿Considera que este proyecto cambia efectivamente la estructura de operación de las universidades del Estado?

– “Los cambios más específicos tienen que ver en el ámbito administrativo, un ejemplo de ello es la forma con la que se constituirán los cuerpos colegiados, la participación de la triestamentalidad, la creación de una Superintendencia que no sólo controlará varios aspectos de las carreras dentro de las universidades estatales, sino también las normalizará. Si bien todo esto estará supeditado a la acreditación, nos servirá para tener por primera vez un piso común entre los establecimientos de educación superior de todo el país”.

– ¿Está de acuerdo con quitar la restricción del tope de matrículas?

– “En este punto me declaro no estar ni a favor, ni en contra debido a las particularidades de nuestra región, ya que aunque nos permitieran aperturar más ingresos, estoy seguro que no existirá un cambio significativo en la entrada de estudiantes a la Universidad de Magallanes, ya que para nosotros es más complicado captar alumnos. A diferencia de lo que ocurre en la Región Metropolitana ya que su universo de estudiantes es mucho mayor y de seguro esta noticia será bastante bienvenida, pero nuestra realidad es bastante diferente. Por ejemplo, nosotros captamos el 85% de estudiantes de la región, mientras el otro 15% inevitablemente se van a estudiar a otras ciudades, ya sea porque no está la carrera que ellos quieren seguir o simplemente porque quieren independizarse y salir de nuestra región. Eso sí, viéndolo desde el punto de vista general de las universidades estatales me parece positivo ya que eso significaría que más estudiantes ingresarán a este tipo de casas de estudios”.

– ¿A qué asigna la caída del plan de fortalecimiento de este proyecto?

– “Según tengo entendido no existe una caída de este plan, sino que dentro de este ítem existen varios puntos y uno de ellos sufrió una modificación, me refiero al que tiene que ver con una ayuda económica de 150 mil millones de pesos a las universidades estatales que en un principio iba a tener un plazo de diez años, pero lo que votó la Cámara de Diputados fue disminuirlo a sólo cinco años”.