Umag y Universidad Católica estrechan colaboración en Puerto Williams

En la ciudad de Puerto Williams, la Pontificia Universidad Católica (PUC) inauguró este año el FabLab Austral, proyecto impulsado por la Escuela de Diseño UC, el Center for Bits and Atoms del Massachusetts Institute of Technology de Estados Unidos (MIT) y la Fab Foundation. También cuenta con el apoyo de Corfo Chile y la red chilena de Plataformas de Fabricación Digital. Se emplazó en isla Navarino gracias a un convenio con la Municipalidad de Cabo de Hornos.

FabLab Austral es una experiencia de aprendizaje que busca impulsar la creatividad, la innovación y el emprendimiento, a través del fomento de la capacidad de crear, en tiempo real, soluciones locales desarrolladas por la propia comunidad de territorios remotos del país. Funciona a partir de prototipos que se crean virtualmente, para luego fabricarlos en formato real.

En tal sentido, la Universidad de Magallanes ha colaborado desde el inicio con la PUC en su implementación, y ha apoyado la realización de talleres y la formulación de proyectos para su desarrollo. Dado el interés por continuar potenciando esta acción conjunta, los rectores de ambas instituciones firmaron esta semana en Punta Arenas, un convenio marco de colaboración para el desarrollo del FabLab Austral, con iniciativas financiadas por fondos propios y concursables que se realicen, especialmente, con la comunidad escolar de la comuna de Cabo de Hornos.