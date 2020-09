Un 30% de los establecimientos de la región se ha inscrito para el Diagnóstico Integral de Aprendizajes

Desde que comenzó el sistema, en la última semana, 19 instituciones se registraron para este proceso.

En un año escolar marcado por el estado de emergencia que vive el país, a causa de la pandemia del Covid-19, aún es prematuro establecer cuáles han sido los principales efectos que esta situación ha tenido en los estudiantes. Hay indicadores, proyecciones, variables, pero lo cierto es que la cuantificación de estas consecuencias recién está partiendo. Es por ello que la Agencia de la Calidad de la Educación diseñó el Diagnóstico Integral de Aprendizajes, que desde hace algunos días se encuentra habilitado en un formato 100% virtual.

Los instrumentos están disponibles para todos los niveles dentro de la plataforma para ser descargados en línea, impresos y aplicados de forma directa por los docentes en el aula. Además, la Agencia de Calidad enviará el material impreso a cerca de 2 mil escuelas rurales, dos de las cuales, en la Región de Magallanes, ya completaron el proceso: la Escuela de Puerto Harris, en isla Dawson y el establecimiento de Timaukel.

Sin embargo, solamente un 30%, esto es, 19 establecimientos, se encuentran participando en este proceso, que no presenta plazo, ya que su aplicación depende de la planificación que tenga el establecimiento, aunque se recomienda hacerlo pronto, especialmente en lo que se refiere al diagnóstico psicoemocional de los alumnos.

El secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad de la Educación, Daniel Rodríguez, expuso que “el Diagnóstico Integral de Aprendizajes busca apoyar a todos los establecimientos del país. A través de reportes inmediatos y personalizados podrán conocer el estado socioemocional de sus estudiantes y cuánto han aprendido en este tiempo de pandemia. Para participar, el director o directora debe inscribir a la escuela en la plataforma, cuya ventana de aplicación es 100% flexible y se adapta a los propios tiempos del establecimiento”.

Bajo esta nueva modalidad 100% virtual, los establecimientos que todavía no retoman las clases presenciales podrán aplicar el diagnóstico vía remota con sus estudiantes, sin necesidad de imprimir los instrumentos, e incluso desde sus hogares. El diagnóstico contempla cuestionarios socioemocionales y pruebas censales en Lectura y Matemática, y estará disponible en versión 100% digital de séptimo básico a cuarto medio, para luego incorporar de primero a sexto básico.

“El desafío para la Agencia de Calidad es llegar a todos los estudiantes del país, y ciertas adaptaciones son necesarias para adelantarse a un proceso de retorno flexible, heterogéneo y diverso. Este nuevo formato del Diagnóstico Integral de Aprendizajes no sólo permitirá a las escuelas contar con datos de forma oportuna, sino que se ajusta a los diversos contextos y necesidades de las escuelas”, agrega Rodríguez.

Los beneficios de este diagnóstico son que permite a los establecimientos contar con datos actuales sobre los aprendizajes y bienestar de los estudiantes para que puedan focalizar sus esfuerzos. Permite además, que los establecimientos que no hayan retornado a clases presenciales evalúen si sus estrategias e innovaciones en formato remoto han tenido el efecto esperado. Por ello, el objetivo de este Diagnóstico Integral de Aprendizajes es sólo formativo y sus resultados no pueden ser utilizados para calificar o poner notas a los estudiantes, por lo que no tendrán consecuencias para los establecimientos ni serán utilizados en la categorización de establecimientos.