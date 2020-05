Un aniversario virtual vivió la comunidad educativa del Liceo Nobelius

Siempre son especiales los aniversarios en un establecimiento educacional, con actividades variadas y alegría. Pero este año, habrá que pasar por alto los festejos, sobre todo en aquellos que cumplen años en el primer semestre. Es lo que vive la comunidad educativa del Liceo Nobelius, que ayer conmemoró 31 años de existencia.

Los estudiantes debieron conformarse con un emotivo video de saludo, en el que se mostraba la vida del establecimiento, así como la actualidad, con clases virtuales, a la espera que se termine la pandemia de Covid-19. En el video, el director del Liceo Nobelius, Alex Martinic Buljevic, entregó su mensaje a los estudiantes, profesores y funcionarios.

“Es un aniversario muy distinto y especial, porque estamos en cuarentena, entregando los aprendizajes de manera online, tratando de salir adelante y que los aprendizajes no se vean afectados. Hemos tenido las plataformas en que los profesores hacen sus clases, pero lo más importante es acompañar a los estudiantes y sus familias en estos momentos de crisis sanitaria”, partió explicando el director.

Lamentablemente, esta contingencia impidió la concreción de algunos proyectos e iniciativas. “Nosotros como establecimiento nos caracterizamos por tener muchas actividades en el colegio, donde se reúne la familia Nobeliana, con distintos eventos y no hemos podido hacerlo este año, y quizás cuándo volveremos al colegio; como está la situación, es bastante complicado. Todas nuestras actividades son masivas, no tenemos claro cómo será la vuelta ya que, si se debe mantener la distancia social, no se podrán hacer esas actividades”, reconoció Martinic.

El Liceo Nobelius cuenta con una matrícula de 360 estudiantes, con cursos de primero básico a cuarto medio; más cuarenta funcionarios, profesores y directivos.

En cuanto a las clases en medio de esta contingencia sanitaria, Alex Martinic indicó que se están desarrollando con normalidad, “hemos capacitado a profesores y hemos funcionado bastante bien, sobre todo tras la vuelta del receso. Tenemos clases online y se envía material a través de las plataformas, con horarios, y ha funcionado todo bastante ordenado”, finalizó el director del Liceo Nobelius, que destacó, por sobre todo, el esfuerzo de los profesores ante este escenario que nadie esperaba.