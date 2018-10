Un centenar de personas se manifestó en contra del aborto libre

Con banderas y pañuelos color celestes, vociferando consignas como “Sí a la vida” y apelando a la defensa de los derechos humanos de quienes están por nacer, un centenar de puntarenenses se congregó en el bandejón de Avenida Colón con Bories para manifestarse en contra del proyecto de ley que despenaliza la interrupción del embarazo hasta las 14 semanas de gestación.

A la actividad, que fue convocada por el coordinador regional del colectivo “Salvemos las dos Vidas”, asistieron diversas personalidades tales como la diputada Sandra Amar y el presidente de la Confraternidad de Pastores Evangélicos de Punta Arenas, David Paillán, quien expresó que “más que algo político, ésta es una manifestación social haciendo eco de lo que la perspectiva cristiana y la Biblia nos indica, que es levantar la voz por los que no tienen voz. Creemos que el ser humano que está en el vientre de la madre es la persona que no se puede defender. Creemos que el aborto no es la solución, y hay otras que son mucho más efectivas y Chile las tiene”.