Un cruzado caballero que echó raíces en Magallanes

Rodrigo Blasco González A fines de los ’80 salió de la juvenil de la UC, jugó campeonatos nacionales y Copa Libertadores. Defendió además, las camisetas de Rangers de Talca, Deportes Concepción, Antofagasta y Fernández Vial y Ñublense, antes de trasladarse a Punta Arenas, donde fue campeón con Prat, Cosal y Sokol

Rodrigo Hernán Blasco González nació el 16 de noviembre de 1968 en Chillán. Sus padres Hernán y Luz Teresa tuvieron otros tres hijos, Rodolfo, Pilar y Fabiola, pero él fue el único que salió deportista. Desde muy joven conoció los éxitos del fútbol profesional, saltando desde su ciudad natal a la juvenil de la Universidad Católica.

“Comencé en Ñublense, pero me compró Católica con 17 años. Yo era juvenil pero estaba integrado al primer equipo y llegó de entrenador Humberto ‘Chita’ Cruz, que me dijo que me estaba perdiendo en Chillán, y me llevó a la Católica, donde estaban sus hijos, Humberto y Claudio, con el que tenía la misma edad y jugábamos en la misma serie. Estuve a prueba dos semanas e hicieron acuerdo con mi pase”, fue el primer paso hacia el profesionalismo.

“Ese año entré a la universidad a estudiar Administración Pública y a la vez jugaba en las inferiores de Católica. El técnico de la adulta era Ignacio Prieto y nosotros teníamos a Fernando Carvallo. Dos, tres años fui juvenil y tuve la suerte de andar muy bien, siempre titular, me tocaron giras a Europa, porque Católica era el único club de Sudamérica invitado a un campeonato de juveniles, en Francia. Se jugaban dos torneos, uno en Croix, cerca de Lille y el otro era en Holanda. Como juvenil fui destacado y pasamos al primer equipo, en el año 89. Pero como veía que no jugaba y era muy joven, pedí irme a préstamo y fui a Rangers de Talca. Fui para la segunda rueda, jugué todos los partidos y volví a Católica”.

En el fútbol grande

En el equipo piducano vivió su primer sinsabor, puesto que ese año Rangers descendió a la Segunda División (actual Primera B). “Bajamos después de un partido súper raro en La Serena, con goles off side, y todo eso. Pero igual fue buena mi campaña, el entrenador era Miguel Angel Leyes, y volví a Católica, que ese año estaba en Copa Libertadores. Eso fue en 1990, y tuve la suerte de que era reserva de Luis Abarca, que se lesionó contra Colo Colo en el minuto 15 y entré yo”. Ahí jugó todos los partidos de esa primera fase, contra los equipos peruanos de Unión Huaral y Sporting Cristal, fase en que la UC terminó puntera.

Pero ahí, Blasco tuvo la mala suerte de que “el ‘Nacho’ Prieto firmó en el Cruz Azul de México, y asumió Carvallo. Yo pensaba que así íbamos a seguir igual, pero sacó a todos los jóvenes. La defensa era el ‘Chueco’ Ponce por izquierda, al medio Hugo Monardes y yo y por la derecha, Andrés Romero y de 6 jugaba el ‘Piri’ Parraguez, que era dos años menor que nosotros, y nos sacó a todos. Volvieron Pablo Yoma, Luis Abarca, Carlos Soto, y quedamos eliminados contra Olimpia en un famoso partido (0-2 en Asunción y 4-4 en San Carlos de Apoquindo)”.

Así que al ver que no iba a tener mayor cabida en el primer equipo de la franja, “me fui a préstamo a Concepción, y las vueltas de la vida, ganamos la liguilla de Copa Libertadores, justamente contra la UC, O’Higgins y Unión Española. Fue bonito, pero lamentablemente, Católica no me quiso prestar para jugar la Copa por el Conce. Fue hermoso, le tengo mucho cariño a Deportes Concepción”.

De vuelta en la UC en 1991, asumió como DT Vicente Cantarore. “Jugué harto con él, todo el 91. Pero a mí me gustaba jugar, no podía estar en la banca, y tenía la capacidad, así que hablé con él, que me dijo que me tenía como alternativa y le pedí irme a préstamo de nuevo. Fui a Antofagasta en 1992”.

En el conjunto “puma” fue dirigido por el croata Andrija Percic, a quien destaca porque “para mí, al principio no me gustaba nada, pero terminó el año y fue el único entrenador con el que aprendí técnica y táctica, a través de puros juegos simples. Con él mejoré mi cabezazo, mi pase, todo. Era más un formador”.

Otro retorno a la precordillera cruzada y se aburrió. “No quise presentarme más en el club. Estaba Harold Mayne-Nicholls de gerente. Y el 93 no quise volver, porque no me daban la posibilidad de jugar. De hecho estaba de entrenador el ‘Nacho’ Prieto, no me quise presentar y la Católica me estuvo pagando el sueldo ocho meses, hasta que llegamos a un acuerdo, pedí mi pase y se lo vendí a Deportes Concepción”. Y pese a que ese año la UC rozó la gloria en la Copa Libertadores y el Conce terminó descendiendo, Blasco no se arrepiente de la decisión que tomó.

“A mí me gustaba jugar, no hacer banca. En Rangers, Concepción, Antofagasta, fui titular, y en la UC, reserva. Yo veía por ejemplo que Colo Colo sí le daba chance a los jóvenes, Margas, Ramírez, pero en la UC a los centrales jóvenes no le daban la oportunidad”. Pero en el equipo lila, lo que los condenó, fue que “no tuvimos gol, tuvimos 19 empates y bajamos. Anduve bien, jugué todo el año, renové contrato para jugar en Segunda. El 94 asumió Cavallieri, estaban los hermanos Band en la dirigencia, se armó un equipo de primera y salimos campeones, ese año debutó el Mauro Aros, estaba Guajardo, y Abello”.

Pese a ello, por decisión del DT Cavallieri, quedó marginado del plantel. “Tenía varias opciones y como estaba bien en Conce, justo el 95 llegó como entrenador a Fernández Vial, Pedro Olivera, habló conmigo porque estaban formando un equipo para subir. Pagaban súper bien y me fui a Vial”.

Un campeón mundial de compañero

En cuadro ferroviario coincidió con el campeón mundial argentino, Mario Alberto Kempes, que ese año retornó al fútbol con la camiseta del Vial, pese a sus 45 años. “Fue una experiencia espectacular. Un tipo tan grande y tan sencillo. Preparaba los asados, llegaba a tomar café y a fumar con el ‘Fumanchú’ (histórico utilero del Vial). Fue una terapia para Mario, que se había separado, y Pedro Olivera era su amigo desde chicos, por eso llegó allá. Llegaba los viernes, entrenaba, el domingo jugaba y se iba a Rosario. Pero después se quedó en Concepción hasta que terminó el campeonato. Nos hemos encontrado en algún aeropuerto y siempre bonachón, realmente un crack”.

Donde no encuentra explicaciones es por qué ese año no pudieron ascender con los vialinos. “Nos faltó gol, terminamos terceros”, lamenta.

En 1996, puso un negocio en su natal Chillán y se integró a Ñublense. “La peor decisión de mi vida”, reconoce y tras dos años en el club, se retiró, con 27 años. “Los dirigentes me dejaron aburrido, fui capitán, teníamos un equipo buenísimo: Juan Covarrubias, ‘Carampangue’ Zambrano, Orzuza, un centrodelantero argentino, Leandro Romero, Sergio Cáceres, arquero uruguayo. Era un equipo muy bueno, pero nunca nos pagaron. Faltando ocho fechas renunciamos todos y la ANFP como era tan pichanga en ese tiempo, los autorizó para jugar con juveniles, perdieron los ocho partidos y terminaron quintos; si nosotros íbamos punteros”.

Al año siguiente asumió el mando técnico Esaú Bravo, “con el que comencé en Ñublense. Habló conmigo y que lo acompañara. Como tenía mi negocio, no me quería mover de Chillán. Y fue lo mismo otra vez. Al final me fui, me debían cinco meses de sueldo. En diciembre de ese año decidí dejar el fútbol”.

A Punta Arenas

Tras rechazar un par de ofertas, su suegro le propuso trasladarse todos a Punta Arenas. “Yo soy de una familia humilde y de mucha educación, por lo que nunca le tuve miedo a los desafíos. Vine sin nada, mi esposa Mónica Rosales es profesora de Educación Física, así que partí trabajando con mi suegro de junior. El era dueño de Calza Sport, Calza al paso, esos locales. Empecé a hacer clases de fútbol en Leñadura, y Ramón Abello, al saber que estaba acá, habló con Manolo Cárdenas que era entrenador y me llevó a jugar al Prat, salimos segundos, renovamos, al año siguiente le preparé la parte física y así empezamos a salir campeones, el 2000, Prat llevaba once años sin ser campeón”.

Blasco reconoce que no se mueve más de Punta Arenas. “He tenido mucha suerte acá, en todo. Cuando hacía clases en Leñadura, llegó alguien que había conocido de Católica, Guillermo Salinas, gerente de Salfa. Me preguntó qué hacía acá, le conté y me dijo ‘pero yo tengo mi equipo, Cosal’. Me dijo que fuera con él, que armemos la escuela de fútbol, las series menores, y me ofreció el doble de lo que ganaba en Prat. De los cuatro años que estuve, salimos campeones de la general”.

En ese tiempo, su suegro comenzó a cerrar algunos locales y le ofreció uno, que es el que administra actualmente, en Bories llegando a Avenida Colón, pero que en ese tiempo era una zapatería, Calzasport.

“Partí con eso y dije ‘último año que juego y voy a sacar campeón con mis amigos’, Sokol. Salimos campeones y no jugué más. Eso fue el 2010. Entré a los senior, salimos campeones en segunda, primera y me corté el ligamento cruzado, porque llegaba del local a jugar, ni calentaba. Ahí dije, se acabó”, cuenta Blasco sobre sus última época de jugador, para después dedicarse a su negocio. No tiene contemplado volver como entrenador, porque asegura que no va a dejar su local y ya que no le gusta hacer las cosas a medias, prefiere la estabilidad de su negocio.

Son recuerdos…

Aunque fue por mucho tiempo jugador de la UC, Blasco confiesa que siempre fue hincha de Unión Española, pero que no pudo jugar por los rojos de Santa Laura porque “en ese tiempo no se prestaban jugadores entre los clubes de Santiago, a provincias solamente”.

En la UC compartió con muchos grandes jugadores, entre ellos, Raimundo Tupper. “Cuando falleció, yo estaba en Fernández Vial y fue un golpe muy duro. Fuimos compañeros en las inferiores, y dentro de los que pasamos a primera división estaban el ‘Mumo’, Fabián Estay, Luka Tudor, Alejandro Marín y yo. Era un tipo alegre, discreto, súper piola, pero bueno para la talla igual. Las depresiones tú nunca las conoces, es una de las enfermedades más desgraciadas que hay. Era un gallo reservado, pero nadie podría pensar que estaba enfermo”.

En cuanto a técnicos, con quien tuvo más cercanía fue con Pedro Olivera y Luis Vera, en Deportes Concepción, el equipo que ganó la liguilla para Copa Libertadores. “Llegaba siempre a salvar, era un caballero. Cavallieri nos dejó botados y don Lucho tenía que apagar el incendio y ganamos la liguilla. Profesor universitario”.

El haber sido un espigado defensa central hacía que siempre le encomendaran la marcación de peligrosos centrodelanteros. “Con el que siempre nos dimos mucho fue con el ‘pelao’ De Luca, eran duelos duros y el otro, Juan Carreño, nos dábamos todo el partido. El ‘Tunga’ González, media un metro, anda a anticiparlo, te la cubría muy bien. Y al que nunca le pude ganar un cabezazo, fue a Ricardo Dabrowski, porque tenía muy buen timming para ir arriba, era una pesadilla. Era otra época también, todos los duelos los ganabas con combos, codazos”, recuerda finalmente Blasco sobre esos años, en que vivió a fondo grandes años para el fútbol chileno.