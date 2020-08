Un guardaparques que se convirtió en administrador del Paine: “Duele cuando la comunidad no te reconoce, aunque si lo hacen otros”

Por espacio de 21 años, Guillermo Santana Macías estuvo al frente de la “Octava Maravilla del Mundo” Un importante actor en el ascenso del Parque Nacional Torres del Paine como atractivo turístico de fama mundial

Por Gabriel Leiva

A nivel mundial cuando se habla de Chile lo primero que se menciona es la Patagonia y en ella el Parque Nacional Torres del Paine como un lugar de encuentro con la naturaleza salvaje y prístina, con montañas, glaciares, flora y fauna apenas intervenida por el hombre.

Pocos sabes que gran parte del recinto natural era conformado por predios ganaderos (entre ellas la Estancia Río Paine y otras pertenecientes a la Corporación de la Reforma Agraria) pasando de 25 mil hectáreas a una superficie de 220 mil.

¿Cómo un predio tan intervenido por el hombre, como es una estancia, llegó a transformarse en el atractivo turístico que es hoy en día? No fue al azar. En una gran parte el resultado es atribuido al trabajo desplegado por guardaparques de Conaf que hicieron de la protección del lugar su objetivo de vida. De aquellos pioneros, quien mejor los representa es el ex administrador del recinto, Guillermo Santana Macías. Un natalino nacido en 1956 y que hace 44 años ingresó a Conaf, siempre vinculado con el Parque Nacional Torres del Paine, en la provincia de Ultima Esperanza.

Se trata del mayor de cuatro hermanos (Juan, Sonia y Patricia) hijos de un funcionario de Carabineros (Alfredo Santana Cárdenas) y de la destacada y recordada vecina María (Mila) Macías Gómez (Hija Ilustre de Puerto Natales). En razón de ello, sus primeros recuerdos se entremezclan con el quehacer de su padre en Carabineros. Su primera infancia en el Retén Casas Viejas y luego en la antigua comisaría de Puerto Natales. Su padre se acogió a retiro de Carabineros producto de un grave accidente, pese a ello se mantuvieron ligados a dicha institución hasta su fallecimiento en 1970.

Destaca de su padre una formación ligada con la disciplina y el respeto de las normas y las leyes. Todo lo anterior se vio fortalecido por su educación bajo los conceptos salesianos. Congregación por la que siente un profundo respeto, agradecimiento y admiración.

Sus estudios básicos los curso en el Colegio Salesiano Monseñor Fagnano de Puerto Natales (en una casona que se levantaba a un costado del templo parroquial) y su enseñanza media en la ex Escuela Agropecuaria Salesiana Las Mercedes de Porvenir de donde egresó en 1973. Al año siguiente realizó su práctica como cadete en la ex estancia Río Tranquilo, en esa época administrada por la Cora.

“Fue una experiencia maravillosa, donde aprendí mucho junto al segundo administrador, Walter Emmott. Fue una verdadera escuela”.

Entre el trabajo, pololeo y libertad de la que gozaba, simplemente descuidó realizar su memoria para obtener su título de técnico agrícola. Eran otros tiempos, donde la disciplina mandaba, por lo que sorprendido por los “curas” debió retornar un año más (desde marzo a diciembre de 1975) a la Escuela Las Mercedes como alumno en práctica y terminar su memoria de título, la que rindió satisfactoriamente.

La amarga experiencia de retorno al colegio lo acorraló por muchos años. A veces despertaba asustado por las noches soñando que no había rendido bien su tesis y que debía volver a la escuela.

La visión que da el paso de los años hace que hoy no se siente arrepentido de nada, porque como señala, “finalmente fue bueno porque había salido muy joven del liceo, con sólo 17 años”.

En 1976 trabajó en los equipos que hicieron el levantamiento topográfico de las ex grandes estancias, que posteriormente fueron loteadas en el proyecto de parcelación de la Cora. Desplegó su labor desde el estrecho de Magallanes por el oriente, hasta Cerro Guido en Ultima Esperanza por el poniente.

En plena tarea, marcando los límites actuales del Parque Nacional Torres del Paine, conoció a dos funcionarios de Conaf (su amigo de toda la vida René Cifuentes y Neftalí Zambrano), quienes lo invitaron a postular a dicha institución a la que ingresó en diciembre de 1976.

Un día antes se casó con la natalina, Nadia Andrade Lara. De esa unión nacieron sus hijos Jorge (comandante de Grupo de la Fuerza Aérea de Chile, piloto de helicópteros) casado con Carolina García y de padres de dos hijas, Catalina y Matilda de 15 y 13 años, y su hijo Carlos (dedicado al turismo) quien vive en Natales junto a su esposa Kelsey Wolf-Cloud, quienes son padre de la pequeña Olivia, de 4 años.

Vida familiar

Desconocía absolutamente el quehacer de Conaf y sólo ingresó a esta institución por el solo hecho que estaban contratando técnicos agrícolas y él era uno de ellos. Tras los exámenes de selección fueron elegidos cuatro natalinos, entre ellos, su buen amigo Jovito González, hoy administrador del Parque Nacional Kawésqar.

Al Paine ingresó un 12 de diciembre de 1976. Hoy comenta que “fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. No me arrepiento. Soy un orgulloso de mi institución”.

Sin embargo su ingreso no fue el esperado. Fue aceptado como ayudante de guardaparque de Conaf y eso implicaba realizar los trabajos que otros no querían hacer. La primera misión que le encomendaron realizar con esmero fue retirar la basura que había en medio de unos matorrales. De este modo el entonces muchacho de 20 años vio esfumar sus “ilusiones” de golpe. Hoy recuerda que en esos tiempos “mi sueño era administrar estancias, lo cual logré luego de 12 años en Conaf. Pude administrar una tremenda “estancia” como es el Parque Nacional. Las cosas se dan en la vida. Hay que ser un agradecido de la vida porque las cosas llegan después”.

En el parque ejerció distintas funciones como encargado del sector Laguna Amarga, jefe administrativo, jefes de guardaparques por 5 años y administrador del parque por 21 años en dos periodos, entre 1987 a 2004 y de 2010 al 2014.

“Fue una sorpresa que me hayan nombrado el año ‘87. Normalmente los administradores eran ingenieros que duraban dos años en el cargo. Nunca he sido político por lo que pensé que en 1990 dejaba esta función pero me mantuve hasta 2004”.

Por todo lo anterior finalmente estuvo con su familia 32 años en el Parque Nacional. Allí vivió junto a su esposa, Nadia, y sus pequeños hijos.

Las esposas, las fieles compañeras

No eran los únicos matrimonios en el lugar. Por ello finalmente se levantó una pequeña escuelita en la actual Villa Monzino para que estudiaran los hijos de los guardaparques.

“Creo que siempre ha faltado un real reconocimiento a las esposas de los guardaparques que en esos años terminaban siendo una especie de funcionarias de Conaf, contestando las llamadas de radio y atendiendo público”.

En su caso se trató de una época de muchas privaciones, poniendo como ejemplo lo vivido en una ocasión por su propia esposa a quien por problemas de salud, debieron trasladarla en pleno invierno por un camino infernal hasta llegar al hospital natalino.

Sus hijos fueron quienes más gozaron su estadía en el Parque, pues se divertían con cabalgatas o escaladas en medio de un ambiente de plena libertad. Esa actitud desaprensiva cambió totalmente en su último periodo como administrador cuando fue visitado por sus nietas a quienes en todo momento sobreprotegió porque “ahora soy un abuelo chocho y a mucha honra”.

Guardaparques pioneros

Guillermo Santana pertenece a un selecto grupo de guardaparques pioneros, que les tocó convivir con personas que son parte de la mitología del Parque como Rudecindo “Pochongo” Medina, Serón e incluso el legendario conde Guido Monzino.

Como familia se radicaron en un recinto que pasaba de ser una estancia a un Parque Nacional. Eso se reflejaba en la condición en que se encontraba la flora y la fauna. En el primer censo de guanacos en el año 1978 se contabilizaron 250 ejemplares (hoy son más de 3 mil). El lugar no era el atractivo de fama mundial de hoy en día. En un año era visitado por sólo 3.500 turistas, esa cifra en el último año superó las 300 mil personas.

El recinto comenzó a ser protegido con estrictos criterios conservacionistas, los cuales se han mantenido en el tiempo más allá de los gobiernos de turno. Los resultados de la posición de protección del medio ambiente de Conaf con el paso de los años dio sus resultados, destaca Santana.

En 1986, una década después de donar la Estancia Río Paine al fisco de Chile, el conde Guido Monzino visitó el Parque. En la ocasión estuvo una semana y una noche tras recorrer los hermosos parajes, Guillermo Santana tuvo la oportunidad de conversar con Monzino. “Nos dijo que estaba feliz con el resultado que habíamos obtenido, porque había visto cómo se había recuperado la fauna”.

Al destacar la labor de Conaf, Guillermo Santana basa su apreciación en su experiencia personal. Debido a sus funciones tuvo la oportunidad de visitar los Parques Nacionales de distintos países, en especial de Europa y Estados Unidos. Por ello dice que “allí uno puede hacer comparaciones. Hay muchas cosas que puedes lograr con dinero como buenos caminos, refugios y guarderías, pero hay cosas que sólo se logran con un manejo permanente y serio como es la recuperación de la naturaleza”.

“Hay a veces que mi institución es criticada gratuitamente. Sería bueno que la gente que nos critica, a veces muy a la ligera, leyera un poco cómo se formó este parque y como lo fuimos manejando”.

En la década de los ochenta todavía debían vigilar por las noches que no ingresaran cazadores de liebres -especie introducida- por el peligro que existía que hirieran un guanaco u otro animal de la fauna autóctona.

Por ello manifiesta que “soy un orgulloso de la labor que hemos hecho los guardaparques pioneros en Torres del Paine. Realmente me siento orgulloso de ser parte de ese equipo de pioneros”.

Hoy le gustaría que se recuperara cuanto antes la actividad turística que “le hace tanto bien a esta provincia y eso lo digo como natalino”. Y enseguida añade, como funcionario de Conaf le gustaría que “se valorizara un poco más el trabajo que hemos hecho”.

Visitó parque en Estados Unidos

A propósito, en 2012 estuvo tres semanas en el Parque Nacional Yosemite en Estados Unidos donde fue testigo de cómo se valoraba la labor desplegada en el Paine con sus escasos recursos en comparación al recinto norteamericano que cuenta con 1.200 guardaparques y 100 vehículos.

“No digo que seamos igual que ellos, pero duele cuando la comunidad no te reconoce y si lo hacen otros”.

Hizo un llamado a confiar en las instituciones y que “la sociedad ponga al ser humano en el puesto que se merece en el ecosistema. No tiene sentido que protejamos a la naturaleza si eso va en desmedro del ser humano y lo dice una persona que no podrán acusar de no ser conservacionista, llevo toda una vida protegiendo el medio ambiente pero creo que debemos manejarnos con equilibrios en la vida”.

En la actualidad Guillermo Santana continúa siendo funcionario de Conaf, como Encargado de Operaciones de Incendios Forestales en la provincia de Ultima Esperanza, trabajo que destaca como sumamente importante porque “un incendio forestal es lo peor que puede suceder porque es la suma de la tala rasa y la caza furtiva indiscriminada”.

Su vida plagada de anécdotas daría para escribir un libro del que seguramente su inquieto espíritu lo impulsará en el futuro. En sus hojas estarán sin duda su familia, sus viejos amigos, las importantes visitas que recibió en tantas jornadas y el trabajo junto a otros que como él han tenido la importante y grata misión de cuidar el mundo en que vivimos y preservarlo para el futuro.