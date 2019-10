Un habilidoso al que una fractura le privó de ser futbolista profesional

Ramón Tangol Vidal Después de estar un año en las inferiores de Colo Colo, pasó a Huachipato, donde un compañero le rompió un tobillo en una práctica. Tras su recuperación ayudó a Cosal, Chile y Prat a levantar numerosos trofeos

Desde Chiloé llegó con sólo dos años de vida. Ramón Alex Tangol Vidal nació el 25 de septiembre de 1975, fruto del matrimonio de Juan Antonio Tangol Levicoy con Carmen Julia Vidal Pérez, que además tuvieron diez hijos más: Jorge, Raúl, Ana, Marcela, Edison, Julia, Josefa, María, Nelson y Patricia.

Desde muy pequeño, Ramón comenzó a destacar por su habilidad mientras estudiaba en la Escuela Portugal y en el Club Deportivo La Concepción, pero a los 9 años, se fue junto a sus padres a Río Gallegos. “Allá estuve en todas las selecciones infantiles de fútbol, futsal, hasta karate practiqué. A los 13 años volvimos a Punta Arenas y empecé a jugar en el Deportivo Salfa, de ese tiempo, y jugué hasta los 20 años”.

Claro que a los 18 años tuvo un paréntesis en su carrera en el fútbol local. Buscó una posibilidad en el fútbol profesional y la consiguió.

“Me fui a probar a Colo Colo y quedé, en 1994. El técnico era el ‘Ratón’ Durán (Carlos) y fui compañero de Francisco Arrué, David Henríquez, Raúl Palacios. Era titular y después de un tiempo, casi un año, me ofrecieron irme al primer equipo de Huachipato. Así que me fui a Talcahuano y después de una semana en cadetes, me subieron al primer equipo. Estaban en ese tiempo Rubén Dundo, ‘Carampangue’ Zambrano, Omar Gómez, pero cuando iba a firmar contrato profesional, en una práctica, el colombiano Carlos Mina, en una jugada me fracturó el tobillo”, relata sobre la jugada que cambió su destino.

Mientras se hallaba en recuperación, llegó al equipo de la usina el croata Andrija Percic como entrenador. “Estaba en la nebulosa, hablé con el presidente y me querían enviar a préstamo a Unión San Felipe, me parece, y no quise. Yo quería estar en un equipo de Primera. Creo que el error más grande fue haber salido de Colo Colo, porque si bien me podrían haber enviado a préstamo, iba a seguir perteneciendo al club”, reconoce.

Así que para recuperar su mejor condición futbolística, retornó a Punta Arenas. “Empecé a jugar en el Prat, a fines del 95, principios del 96. Volví a Cosal, y de ahí pasé al Chile, donde logramos hartos campeonatos, el Regional y el Zonal Sur, que ganamos a Estrella de Castro, una final recordada en Punta Arenas.

Ese partido marca uno de sus grandes recuerdos: “Ibamos ganando 2-0, y el árbitro era el ‘Loco’ Araya, y en una jugada individual, me metí al área, pasé a dos jugadores, di un pase y me pegaron la chuleta. Cuando caí, me dieron una patada en la cabeza, y quedó la ‘tole tole’; el partido estuvo suspendido como por media hora, fue una batalla campal. Eso fue no sé si el 97 o el 98. Al final, ganamos 3-0 el Zonal Sur, y después perdimos la final Nacional con Católica Nogales, acá en Punta Arenas, por penales”.

Tras su paso por el Chile, llegó al Club Deportivo Prat, “donde más estuve, ocho, nueve temporadas. Ahí ganamos regionales, campeonatos. No recuerdo cuántos, pero debo tener unos 13-14 regionales. Después del Prat estuve una temporada en Fitz Roy, en el Barrio Sur, y el último club fue Fueguino. Aunque el año pasado jugué un partido en Primera con el Prat, pero ya la rodilla no me dejaba jugar, las infiltraciones me pasaron la cuenta”.

Entre los recuerdos gratos en el Prat, cuenta un partido por Copa Chile ante Provincial Osorno, “en el que perdimos 2-1 y yo tenía como 33 años y jugué un buen partido. No he podido conseguirme ese partido”.

Estima que sus mejores años fueron entre los 17 y los 25 años, siempre moviendo los hilos del mediocampo y creando ocasiones de gol. “El profesor Ulloa me llamaba ‘La Ardilla Magallánica’. Mis características siempre fueron de creador y en los campeonatos de futsal de la 18 a toda la gente le gustaba como jugaba. Lo que más rescato sí fue la amistad que formé”.

También recuerda con mucho cariño que su padre Juan, guardaba todos los recortes de diarios donde salía Ramón. “Eso lo supe después que falleció, cuando busqué entre sus cosas y los guardaba en su billetera. Cuando jugaba, toda la familia estaba pendiente”.

Para un buen creador, siempre es necesario contar con un socio, el que se beneficia de los pases y anota los goles. “Creo que mi mejor dupla fue con Angel Bahamondes, en Cosal y en Los Choris, en futsal; ganamos el Nacional en Copiapó, Rancagua, salí mejor jugador de Chile en el Laboral, por Coca Cola, cuando jugamos en Nacional Laboral en Castro, y Angel salió goleador”.

En paralelo a su carrera en el fútbol, Ramón Tangol igual jugó futsal y baby fútbol. “Estuve en Sudamericanos, con Cosal en Uruguay; con Prat en Brasil y con la Asociación 18 de Septiembre fui como refuerzo al Sudamericano, en Arica. La mayoría de los chicos que fueron de refuerzos, eran de la Asociación Punta Arenas: Freddy Riquelme, ‘Condoro’ Miranda, ‘Piojo’ Almonacid; y logramos un tercer o cuarto lugar”, recuerda Tangol, que actualmente, tras una operación a la rodilla, espera regresar al campeonato del futbolito senior.

Entre sus numerosos hermanos también hubo futbolistas. “Raúl jugó en Chile Austral, en la 18 de Septiembre y Edison también, pero por Carlos Ibáñez, mientras que en la Asociación Punta Arenas, por Universidad de Chile, en ese tiempo, y Colo Colo. Era puntero izquierdo, y el Raúl, lateral izquierdo”.

Si bien la experiencia en Talcahuano terminó de manera triste, tras su regreso a Punta Arenas, Ramón Tangol formó su familia. Se casó con Jennifer Torres, con quien cumplió 22 años de matrimonio. “Ha sido un pilar fundamental, me apañaba en todo el tema del deporte, aunque al principio no le gustaba”. Sus hijos, Nicolás Alejandro, de 22 años y David Alonso, de 11, también juegan. “El mayor juega en Renacer, en el campeonato del ‘puente’, pero el otro año lo están llamando de ‘la 18’, es mediocampista, pero juega de 6. Y el más chico estuvo en la escuela de fútbol de San Felipe, y ahora quiere retomar”.

Pero la tradición futbolística de Tangol también se prolonga en sus sobrinos. Sebastián juega en la Asociación Barrio Sur, por Yungay, y “tengo otros sobrinos que juegan en Argentina, porque al final, de los hermanos, hay cuatro acá y cinco en Argentina y formaron su vida allá. Cuando nos juntamos hacemos partidos entre todos”, concluye Ramón Tangol.