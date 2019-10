Un magallánico con sangre chilota, croata y suiza

El “Huaso” Barrientos La vida aventurera de Luis David Barrientos Drpic es como para urdir una novela de acción. Por años mantuvo en su propiedad la emblemática Peña Folclórica Campesina, ubicada en terrenos que pertenecieron a la estancia Pecket Harbour, de los Menéndez

La vida aventurera de Luis David Barrientos Drpic es una verdadera novela de acción. En la memoria de muchos magallánicos permanece archivado el genio y figura de este popular personaje que hoy vive en su parcela, pasadito del parque Chabunco a mano derecha, disfrutando de sus recuerdos y de su familia que ha heredado su tesón y empeño para vivir con dignidad y un pasar grato, a pesar de los escollos que se presentan en la huella.

Tal vez su nombre completo no nos diga nada, pero cuando mencionamos al “Huaso Barrientos” o al “Cowboy Barrientos”, muchos se trasladarán con sus recuerdos a la Peña Campesina que mantuvo en su propiedad ubicada en terrenos que pertenecieron a la estancia Pecket Harbour, de los Menéndez.

Nace el 21 de junio de 1936 en la ciudad de Punta Arenas; hijo de Enrique Barrientos Clerc, militar de ascendencia chilota y suiza y de Estefanía Drpic Galetovic, descendiente de croatas. Tuvo un hermano, Jorge Enrique.

“Nuestra niñez la pasamos en nuestra casita ubicada en calle Capitán Guillermos, frente a la población Williams y al cerro de los Ladrones. Este último lugar, conocido también como Cerro de las Margaritas, era nuestro sector de juegos y pololeos. Cercana estaba la antigua Escuela 12, cuya cuidadora era la señora Loreto Saldivia”.

“Programábamos nuestros paseos hacia el sector de los cerros para ir a buscar frutillas silvestres y calafates. Había que madrugar para llegar primero y agarrar el manchón. Además de esos frutos, se recogía sabrosas callampas y la chicoria -conocida también como diente de león-. Cosechábamos bastante y la vendíamos”.

“Yo tuve la dicha de haber estudiado en la antigua Escuela 11, donde hoy está el colegio Croata. Era una especie de escuela de campo que llamaba a clases con una vieja campana cuyo sonido se escuchaba desde muy lejos. Su director era Agustín Barrientos. Compañero mío fue Alvaro Soto Bradasich, el gran médico de Punta Arenas”.

“En la época de invierno nosotros mismos nos encargábamos de construir los trineos, con tablas de cajón, a los cuales les poníamos unos zunchos para que resbalaran mejor. Para impulsarnos, un trozo de palo de escoba en cuya punta se le ponía un clavo. Cualquier charco para nosotros era una cancha de patinaje”.

“Yo, llegué hasta sexto preparatorias, feliz y contento porque todo lo que sé me lo ha dado la universidad de la vida; la mejor escuela”.

“Cuando salí del colegio me dediqué a las actividades de campo. Me incentivó el hecho de cuando estaba mirando por la ventana de la Escuela 15, del barrio Prat, vi pasar un arreo de caballares por calle Zenteno. Era una tremenda tropilla que llenaba un par de cuadras, la cual venía siendo seguida por muchos arrieros. Dejé mis libros y corrí escaleras abajo y seguí por muchas cuadras ese arreo, lo cual marcó mi vida para siempre”.

“Fui a trabajar al frigorífico de Río Grande, República Argentina. Estuve en el rubro lechero con don Pedro Goic, abuelo de la senadora Carolina. Repartíamos leche con carro en las poblaciones y también estuve en la faena de la leña. Me iba con el carro hasta Leñadura, a la parcela de los Stambuck, para realizar varios viajes con este combustible que vendía en Punta Arenas”.

“Me dediqué también a la compra y venta de animales. Siempre aspiré a ser alguien en la vida; nunca quedarme botado. Trabajaba de noche y día. Mi vida era trabajar. Pero mi pasatiempo era cantar”.

“Por nuestra familia chilota, fuimos muy amantes del canto. Dicen algunos que hasta podemos ser parientes de los integrantes de los Hermanos Barrientos, pero lo cierto es que yo tuve un primo, Jaime Barrientos, que en su época de gloria ganó todos los concursos del cantar de los barrios que se realizaba en Punta Arenas. Nadie lo superó y podría haber sido mucho más larga la carrera artística de ese muchacho”.

“Yo también actué cantando en el teatro Politeama. Un día me dio la idea de inscribirme en el cantar de los barrios. Venía del campo, no muy bien vestido, pero igual me admitieron. Y cuando me presenté en Radio Polar, canté el tema “El valle del río rojo”, usando un sombrero tejano, por lo cual me conocieron como ‘El Cowboy Barrientos’, cuando cambié mi sombrero por uno de campesino chileno me bautizaron como ‘El Huaso Barrientos’”.

“Recuerdo que la canción, decía así: ‘Dicen que tú del valle te marchas/tu sonrisa y tus ojos se van/y esa luz que alumbraba mi vida/para siempre contigo se irá/Siéntate un momento junto a mi/por favor aún no digas adiós/y recuerda en el red river valley/a un vaquero que siempre te amó’”.

“Luego de cantar, fue tanto el éxito que me subieron y me bajaron en andas por la escalera de la radio. Luego actué en el Politeama y lo hice ingresando por la platea, acompañado de los guitarristas Chito Aguila y Tito Gutiérrez”.

“Cuando joven, 33 años, conocí un día martes a Blanca Lidia Delgado Sánchez. Ella trabajaba en el Mercado Municipal, donde yo iba a comer empanadas. Hablamos un momento y pasado un par de días nos casamos, sin pololear, así nomás. Llegué a mi casa y dije:- Papá, me voy a casar”.

-¿Y dónde está tu novia?

“Yo tenía miedo de entrar a la casa con ella y la tenía fondeada detrás de un palo de luz y se la mostré. El día de nuestro casamiento, todos los invitados colaboraron. Nos fuimos a vivir a una parcela que yo tenía donde hoy está la población Aves Australes. Nació primero mi hija Evelyn, luego Marcelo, que trabaja conmigo y finalmente Rodrigo, profesor de Educación Física. Hay un hijo, Enrique Mauricio -fuera del alambre- pero que se lleva muy bien con el resto de la familia”.

“Fundamos un Comité de Siete Pequeños Lecheros y compramos terrenos en los campos que la Cora expropió a la estancia Pecket Harbour. Fue una gran lucha para obtenerlos y reunir el dinero para su adquisición al contado”.

“Los tiempos han cambiado. Antes, para hacer un negocio, bastaba dar la mano en señal de compromiso. Era otra vida; las plazas estaban llenas de flores, existía una alegría desbordante para los carnavales que duraban hasta una semana y la sirena de la cervecería se sumaba a la estridencia de los gritos y risas de la gente. Las pastelerías que se ubicaban cercanas a la Plaza de Armas, realizaban bailes al término del día de carnaval. En Fiestas Patrias se estrenaba traje nuevo visitando las ramadas de Avenida España y Río Seco”.

La Peña Folclórica Campesina

“Nuestro campo no avanzaba mucho porque no era muy apto para vacunos, sólo para lanares. Entonces, a fines de la década del 70, se me ocurrió ocupar el galpón que yo tenía para lechería, y transformarlo y ampliarlo ocupando pedacitos de madera que traía desde el aserradero de Gallegos, a fin de instalar una peña folclórica campesina la que, cuando funcionó, lo hizo con un éxito total, contando con una importante clientela y actuación de artistas de renombre, en un ambiente totalmente campesino. Las mesas las fabriqué con cubiertas de tronco que recogía cuando alguien cortaba un añoso árbol en la ciudad”.

“Un día en la tarde, estaba escuchando música folclórica, que siempre me ha gustado, cuando ingresa al local una persona con un poncho aplaudiendo y preguntando ¿Quién es el Huaso Barrientos? Le respondí- Yo soy. ¿Y quién es usted?”

“Me confesó: -Soy Pedro Messone y le voy a decir que yo recorro mi país entero y en ninguna parte he visto que en esta época del año haya alguien que escuche música folclórica y en solitario, como lo hace usted. Se nota que usted ama a su folclore”.

“Por esa peña, tuve la ocasión de ser invitado al Nacional de Cueca, que se realiza en Arica”.

“Tuve una clientela selecta, los buses Fernández, Movillo, Garrone, Harambur, autoridades regionales y muchos más”.

“Les encantaba a los clientes la comida típica que ofrecíamos, preparada con mano de monja por mi esposa. Asimismo, fuimos los primeros en mostrar espectáculos camperos con monta de novillos y amanse con cinchón. Acá partieron los actuales campeones Loayza, Ranielli, Barrientos, etc.”.

“Lamentablemente, en el año 2005, un siniestro acabó con el local, y la única ayuda que tuve fue de Carabineros de Chile, del Retén Kon Aiken, y Ladrillos Kon Aiken”.

“Ahora la peña está renaciendo como el ave Fénix. Mi hijo Marcelo se ha encargado de implementar un nuevo complejo, tipo Centro de Eventos, con el nombre de Peña Campesina Sombras de Fuego, que incluso ha tenido la visita del Presidente Sebastián Piñera, que llegó a probar la cocina magallánica en uno de sus viajes a la región, en un ambiente de paz necesario para su descanso”.

“Dos espectaculares salones de eventos, con ambiente campesino, con cómodas mesas y asientos, adornados con elementos tradicionales y que, a través de sus ventanas, se puede contemplar otros entretenimientos como paseos en coche tirados por caballos, monta de ponis, amanse racional, etc. acompañados de la mejor comida típica de la región, entregarán a turistas y magallánicos la ocasión de visitar un lugar soñado”.

“A la edad que estoy, 83 años, aún estoy pensando en el mañana y, por ello es que sigo con mi hijo planificando la pronta inauguración de la nueva Peña Folclórica Campesina y aprovecho esta ocasión para enviar este saludo de parte de su amigo el Huaso Barrientos, a todos los magallánicos de corazón”.

Anécdotas

“Cuando yo trabajaba con mis carros acarreando leña, iba al sector de Pampa Redonda, donde los militares realizaban prácticas de tiro. Llegué en cierta oportunidad y logré autorización para ingresar a un campo ubicado detrás del polígono donde estaban los blancos, pero no podía salir hasta que ellos finalizaran su práctica. Cuando todo quedó en silencio pensé que ya había terminado y salí con mi carro justo en los momentos en que se produjo una gran andanadas de disparos. El caballo, asustado, arrancó y rompió el carro y yo caí al piso. Llegó la ambulancia a socorrerme pero yo, a Dios gracias, estaba sin problemas pero temblando entero del gran susto pasado”.

“Mi abuela Leonida Clerc, de ascendencia suiza, vivía con mi abuelo José Barrientos Gallardo en un campo cercano a la ciudad. Era tiempo de invierno, de noche con luna. Sus hijos ya estaban acostados y se asomó por la ventana para comprobar si ya su esposo regresaba, cuando vio que venía en dirección a su casa un hombre caminando apresurado. El desconocido llegó hasta la vivienda y golpeó repetidamente la puerta para lograr que alguien lo atendiera e incluso empujó la portezuela para tratar de introducirse, sin lograrlo. Ante ello, siguió su camino hacia los cerros. Al poco rato arribó mi abuelo y bajándose del caballo le preguntó a su mujer: ¿Vino alguien acá?”

“Al responder mi abuela afirmativamente, éste le dijo: -Debe ser el hombre que acaba de asesinar a toda una familia en el Cerro de la Cruz”.

“Admirador de México, de su música y sus películas, en mi juventud quise conocer el país azteca y no tuve otra ocurrencia de viajar a caballo con un amigo de apellido Millapel, el cual tenía ciertos problemas con el alcohol y pensé que el viaje lo rehabilitaría. Nuestra primera parada hacia el norte fue en el hotel Dinamarquero, ubicado aproximadamente a 50 kilómetros de Punta Arenas. Como era ya noche, el hombre del hotel, compadecido de nosotros, nos dio café, pan y carne y nos alojó en un galpón donde guardaba el pasto. No sabíamos que la construcción tenía un sótano. Cuando mi amigo fue a buscar forraje para alimentar a nuestros caballos, repentinamente cayó en un hoyo y fue a dar al subterráneo donde el dueño guardaba todas las garrafas de vino y botellas con licores. Millapel, ni corto ni perezoso, con esa tentación terminó su abstención y cayó de nuevo al litro. Quedó tirado en el piso, borracho, y tuve que taparlo con una bolsa para que durmiera sin pasar frío”.

“Al seguir viaje, llegamos a la estancia Brazo Norte y, debido a que mi amigo había sufrido una recaída alcohólica, opté por regresar”.

“Con los años pude realizar mi anhelado viaje, pero no a caballo, sino en avión. Vendí un terrenito y mis hijos me aconsejaron viajar. Estuve en Guanajuato, Morelia, Guadalajara y Acapulco. Al llegar al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, salí al exterior con mi pequeña maletita y vi una muchedumbre con pancartas y letreros. –Es una manifestación –pensé, pero de repente leí mi nombre en uno de los letreros y supe que eran operadores turísticos que iban a buscar pasajeros. Cuando llegué al hotel de Acapulco, dos camareros tomaron mi humilde maleta y me invitaron a subir a su habitación.- ¿Para que dos mozos para llevar mi equipaje?–pensé”.

“Estaba mirando por la ventana del hotel hacia la playa, de improviso veo pasar un hombre volando. ¿Será Superman? Al rato otro pasó igualmente volando. Entonces medité: “Acá deben haber brujos igual que en Chiloé”. Cuando salí al vestíbulo del hotel, una persona se me acercó y me dijo: ¿Señor, se interesa por volar en parapente? Y, al explicarme de que se trataba, pude al fin, salir de mi duda con los hombres voladores. ¡Eran personas que se lanzaban en planeadores!”