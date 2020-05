Un magallánico con sueldo mínimo recién en dos años y medio puede ganar lo que su parlamentario obtiene en un mes

– Hace unos días fue aprobada la rebaja en las remuneraciones de senadores y diputados, desestimándose

la propuesta de una reducción inmediata y temporal del 50%. Sólo como antecedente de partida, hoy

cada legislador recibe mensualmente un líquido de poco más de 6 millones de pesos.

Alejandro Salazar

asalazar@laprensaaustral.cl

Permítame, al menos una libertad, tan ficticia como la realidad que algunos intentan imponernos, pero, al menos, descriptiva, imaginativa y hasta didáctica.

Vamos al diccionario. Busquemos la palabra privilegio (ventaja exclusiva y especial…), luego demos un breve paseo por la historia y convengamos que del dicho al hecho no ha habido trecho. Y si algo de imaginación aún queda, busquemos un mapa y llevemos nuestra mirada a este país llamado Chile, nuestra larga, angosta y entrañable patria.

Otro rápido ejercicio, sólo un pequeño juego. Qué le dice $9.349.851 y luego $320.500. Si es malo para leer cifras, la primera es de nueve millones trescientos cuarenta y nueve mil ochocientos cincuenta y un pesos. Tras la “ayuda”, lo primero que uno se puede imaginar es dividir ambas cifras y obtener como resultado 29 y fracción.

Ahora llevémoslo a la realidad y a nuestro tema. Los más de 9 millones de pesos corresponden al sueldo bruto mensual de cada uno de nuestros parlamentarios y las “320 lucas” al llamado sueldo mínimo que gana cualquier trabajador chileno en el mismo periodo. Planteémoslo de otra manera, con lo que gana un legislador se puede pagar a 29 trabajadores. O si aquel ejemplo no es suficiente, decir que un chileno con sueldo mínimo recién en dos años y medio podrá ganar lo que un parlamentario obtiene en un mes.

“Esperamos que esta rebaja sea sustantiva y no simbólica” dijo esta semana el diputado magallánico Gabriel Boric, luego que el Congreso Nacional aprobara el proyecto para reducir el suelo de los parlamentarios y de otras autoridades fiscales.

Poco conforme, nada de convencido, el parlamentario y sus colegas del Frente Amplio han sido los impulsores de este vilipendiado proyecto (para sus opositores parte de una verborrea populista). No se malentienda, lo de poco conforme tiene que ver con la demanda original de Boric y compañía de proponer la rebaja inmediata del 50% del sueldo y los “No, no, no” reiterativos que, tanto va el cántaro al agua, terminó con un “Sí” condicionado.

La iniciativa -aprobada el pasado miércoles y que ahora espera su promulgación- establece una rebaja de sueldo sin fijar monto o porcentaje, dejando tamaña decisión al Concejo de Alta Dirección Pública (organismo fiscal). Esto debería ocurrir durante junio, poniendo de esta manera fin a casi seis años de discusión.

Rebaja, ¿sustantiva?

Volvamos a sacar la calculadora. La propuesta del Frente Amplio apuntaba a un 50% de rebaja, lo que significaba el siguiente ejercicio (a modo de ejemplo) en base a los datos que publica la página web del Senado acerca de los emolumentos que reciben mes a mes nuestros parlamentarios Carolina Goic Boroevic y Carlos Bianchi Chelech.

En el caso de la senadora DC a su sueldo bruto de 9 millones 349 mil 851 pesos se le aplica un descuento de $3.347.091 por impuesto, salud y previsión, lo que le deja una remuneración líquida de 6 millones 2 mil 760 pesos. Si -de acuerdo al proyecto de Boric y compañía- se le hubiera aplicado una rebaja del 50 por ciento, más menos hubiera quedado con una renta de 3 millones de pesos.

Lo de su colega Carlos Bianchi es similar. Mensualmente percibe la misma remuneración bruta de 9 millones 349 mil 851, con descuentos por impuesto, salud y previsión de 6 millones 421 mil 358 pesos.

Cabe consignar dos cosas: la situación de los diputados Karim Bianchi, Sandra Amar y el ya mencionado Gabriel Boric es similar, y también que además de esta llamada “dieta parlamentaria” cada senador recibe una asignación mensual de 20 millones de pesos y que en el caso de los diputados llega a los 11 millones de pesos. Ésta está orientada a solventar todos los gastos relativos al ejercicio de su función, tales como pago de asesores, viáticos, pasajes aéreos, arriendo de vehículos, celular y arriendo de oficinas, entre otros. Para ser más precisos, entonces, cada parlamentario gana líquido 72 millones de pesos al año y dispone, aparte, de más de $132 millones para sus gastos en esos 12 meses.

¿Privilegios? Aunque para el ciudadano común es prácticamente imposible, tendría que hacer la prueba de dejar su día en manos de un equipo de no menos de 6 personas, que le contesten el teléfono, le digan qué es lo recomendable que haga en el día, lo lleven de acá para allá, participe en una sesión de un par de horas y aborde un avión para pasar en su ciudad de origen una llamada “semana distrital”.

Tras aquel paréntesis, de nuevo a los números. Si los parlamentarios no aprobaron la propuesta de la rebaja de 50 por ciento, ¿de cuánto se espera ahora? Unos datos más: la “dieta” parlamentaria de los legisladores chilenos es la más alta del mundo (8 mil dólares más que quienes lo secundan, los italianos) e incluso si se rebajaran en 20% seguiría en el “Top one”.

Una eterna discusión

Cerca de seis años. Sí, seis años llevó el ponerse de acuerdo en el tema de la rebaja de sueldos. Los profundos y cada vez más seguidos cuestionamientos vivieron un momento crucial tras el estallido social de octubre pasado y se ahondaron con la emergencia sanitaria y todo el verdadero desastre social que está provocando en desmedro del bolsillo de todos, aunque en rigor, de casi todos.

Si después de lo expuesto se está preguntando cómo, cuándo y por qué, señalar que la remuneración mensual que perciben los parlamentarios está establecida en el artículo Nº62 de la Constitución Política vigente desde 1980, que dispone que “los diputados y senadores percibirán como una renta una única dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado incluidas todas las asignaciones que correspondan”.

Hecha la aclaración y entendiendo que la ley es la ley, sólo agregar que para los 155 diputados y 43 senadores de seguro la discusión de éste y otros temas continuará, porque ya se habla de la rebaja en el número de parlamentarios y hasta de eliminar el Senado.

Para el final una casi reflexión, extraída de una moción de reforma constitucional presentada en la Cámara de Diputados allá por 2015: “El empleo de la palabra “dieta” puede significar varias cosas y llama la atención que no se emplea el término “remuneración”. Dieta se refiere a aquello que puede percibirse fuera de una remuneración y eventualmente asume o presume la existencia de otra fuente de ingresos. También se podría considerar que el empleador de quienes reciben dietas, como parlamentarios y concejales, es el pueblo, quien no tiene personalidad jurídica y, por ende, no podría ser el que paga la remuneración. Por tal motivo también es posible encontrar en literatura comparada e histórica nacional, que se hable de gastos de representación porque efectivamente, la función parlamentaria es una función representativa”.