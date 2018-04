Un magallánico que a los 18 años arbitró una final de Copa Davis

Alejandro Peric Carkovic, cardiólogo y árbitro de tenis

El tenis en Chile surgió en 1882 en la ciudad de Valparaíso, cuando el ciudadano inglés William Cox fundó la primera cancha del país. Tiempo más tarde, los británicos James, Hardy y Sutherland hicieron lo propio en distintos puntos de la ciudad. Eran rústicos sitios de ripio con líneas apenas regulares, hechas de palos o grapas. En 1882 fue fundado el primer club de tenis: el Viña del Mar Lawn Tennis Club, el más antiguo de Sudamérica. El tenis comienza a ser practicado por las familias de clase alta. Luego el tenis llegó hasta la capital Santiago, donde un alemán de apellido Diener fundó una cancha en el barrio de La Chimba. En 1904 es fundado el Royal Lawn Tennis Club, hoy llamado Club de Tenis Municipal de Santiago, ubicado en el Parque O’Higgins, donde surgió el primer talento tenístico de Chile: Aurelio Lizana, quien jugaba exhibiciones con visitas internacionales.

En Magallanes, el 15 de marzo de 2018 se cumplieron 100 años desde que un grupo de visionarios dirigentes sentó las bases para lo que es hoy es hoy el Magallanes Lawn Tennis club que funciona en calle Mardones Nº505 y que cuenta con 80 socios activos, moviendo un promedio de casi 50 tenistas menores y adultos cada fin de semana en las diversas categorías.

A fin de participar en esta conmemoración arribó a Punta Arenas Alejandro Peric Carkovic, un magallánico, dirigente del tenis mundial que reside en la capital, ejerciendo además como médico cardiólogo y que nos abrió su “corazón de magallánico” (citando la frase tenística “Corazón de chileno”, alusiva al tenista chileno Patricio Cornejo).

“Nací en Punta Arenas el 29 de enero de 1958, hijo de Juan y Margarita. Mi madre, dueña de casa, fue la tercera esposa del papá, viudo en dos oportunidades, con una hija del primer matrimonio, Josefina, ya fallecida; del segundo enlace hubo dos hijos Juan y Magdalena. Mi padre, falleció cuando yo tenía dos años de edad. Fue un recordado taxista con paradero frente a la Casa España de la Plaza Muñoz Gamero. Muchos lo recuerdan como una excelente persona, tanto es así que, además de transportar gratis a quienes en algún momento carecían de dinero, su taxi sirvió de amparo dos días y dos noches a una familia que se refugió en su vehículo con ocasión de un terremoto que asoló la región”.

“Cuando nací, mi familia vivía en calle Chiloé, entre Errázuriz y Balmaceda. Yo estudié en el Instituto don Bosco entre primero y cuarto básico. Me ausenté un tiempo debido a que a los seis meses de edad tuve poliomielitis en el brazo derecho, por lo cual cuando estaba estudiando, me enviaron al norte a un tratamiento. Estuve faltando a clases prácticamente todo el año, pero el maestro Giacomello me hizo pasar de curso, a segundo básico, debido, según él, a mis méritos como buen alumno”.

“Yo, jugaba básquetbol cuando niño y, a pesar de ser de origen croata, jugué por el Audax Italiano, ya que en el Sokol nunca me aceptaron “porque era muy malo”. Era bastante alto para mi edad y como los demás eran más pequeños, me paraba debajo del aro y agarraba todos los rebotes y como en mi quinto tiro embocaba. Fui visionario en retirarme, porque me di cuenta que los otros chicos comenzaron a crecer y me percaté que mi futuro no pasaba por ese deporte”.

Acercamiento al tenis

“Tenía un tío que importaba raquetas de tenis algunas de las cuales regaló a sus hijos para interesarlos en su práctica y una a mí para que los acompañara a las canchas de calle Mardones. Mis primos duraron como un mes con su entusiasmo y luego se aburrieron y a mí me comenzó a gustar el tenis y seguí solo, logrando una carrera a nivel local ganando varios torneos. Me encantó de tal manera este deporte que salía a la una y media del colegio, almorzaba rápidamente y tomaba mi raqueta y estaba en el Club hasta las 11 de la noche. En el año 1974, con 16 años, salí elegido presidente del club y por mayoría de votos, cargo que no pude ejercer porque mi condición de menor de edad me impedía realizar gestiones, como por ejemplo firmar cheques. Es increíble que 10 años después me haya desempeñado como presidente de la Asociación de Tenis de Chile. Le debo mucho al club puntarenense, porque un grupo de familias me cobijó y me consideró como un hijo, lo cual agradecí sinceramente porque además de mi calidad de hijo único y con mi papá fallecido, con ellos aprendí muchas cosas para la vida”.

“Desde quinto básico a cuarto medio los hice en el Liceo de Hombres, donde había una tradición familiar ya que cuatro tíos eran profesores de dicho establecimiento educacional. Ingresé a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile con 16 años luego de una incertidumbre de los resultados de la Prueba de Aptitud Académica, cuyos resultados me los enviaron en un telegrama bastante borroso que no se leía bien si yo había obtenido 628 u 828 puntos. Finalmente era 828 lo cual fue celebrado en el club”.

“Me radiqué en Santiago y sólo venía a Magallanes especialmente en vacaciones de invierno. Hubo un período de 21 años que no vine. Sólo viajé en el año 1985. En esa época era presidente de la Asociación de Tenis de Chile y traje a Jaime Fillol para inaugurar la segunda cancha del Magallanes Lawn Tennis Club”.

Arbitro de una final de Copa Davis

“Cuando llegué a Santiago, con 16 años, extrañé mi deporte favorito el que jugaba diariamente en Punta Arenas. Entonces, concurría todos los días en la capital a dos clubes de tenis que estaban dentro de la Quinta Normal, donde funcionaba la sede de la Universidad. Me ponía mi delantal blanco de estudiante de medicina e iba a las canchas para ver si alguien me invitaba a jugar, pero nadie lo hacía, por lo cual regresaba desanimado a la escuela”.

“Cierto día leí en una pizarra un afiche que ofrecía cursos de árbitros de tenis. Yo tenía cierta experiencia en arbitrar porque lo había hecho varias veces en Punta Arenas. Me inscribí en el curso con el único objetivo de que me invitaran a jugar. Como tenía ventajas por mis conocimientos anteriores, fui el mejor alumno del curso”.

“Era el año 1976 y se jugó en Chile la final Mundial de la Copa Davis, entre nuestro país e Italia y quién estaba a cargo de los arbitrajes me dijo que si yo seguía arbitrando todos los fines de semana en los torneos locales, era muy probable que me pusiera como árbitro en la final mundial de la Copa Davis. Para mí fue inimaginable pero la promesa se cumplió cuando me correspondió arbitrar la final con sólo 18 años de edad, donde participaban grandes figuras de este deporte como Jaime Fillol, Patricio Cornejo y el tenista italiano Adriano Panatta, que en ese momento era el número tres del mundo”.

“Transmitía el evento la televisión y estaban allí mis ídolos Sergio Livingstone y Pedro Carcuro. En un momento el primero de ellos me llama y me pregunta: -Oye niño, la pelota cuando pega en la línea ¿es buena o mala?”

“Me quedé perplejo con la pregunta de un experto periodista deportivo, con una respuesta tan obvia, y se me cayó de su pedestal en que lo tenía. Tiempo después, en mi calidad de dirigente, me invitaron a un Zoom Deportivo y en esa oportunidad le recordé la anécdota a don Sergio y al parecer no le gustó mucho el recuerdo”.

“Vino a la final mundial mucha gente importante del tenis y esa circunstancia hizo que cambiara mi vida. Entre estas personas estaba el presidente de la Federación de Tenis de EE.UU. y estaba encargado de designar árbitros para todos los torneos del mundo. Me felicitó por mi desempeño y al saber que tenía 18 años me preguntó si me gustaría ir a arbitrar fuera de Chile. Yo le dije inmediatamente que sí, ya que mi mundo conocido era sólo Punta Arenas y Santiago. Se cristalizó la idea y fui a arbitrar primero a Sudamérica, Argentina, Lima, Bogotá, Brasil, etc. donde tenía a mí disposición auto con chofer, 300 dólares diarios de viático y los mejores hoteles. Terminé esa época siendo director de un torneo mundial de menores que se hacía en Orlando, organizado por la Empresa Disney, con un presupuesto fabuloso de cinco millones de dólares”.

“En pocos años se había producido un cambio radical en mi vida”.

“Nunca he dejado ambas actividades, la medicina por un lado y por el otro mi desempeño como dirigente del tenis”.

“Yo dejé de ser presidente de la Asociación de Tenis en el mes de marzo de 1986. En ese período conocí a mi esposa, Wilma Maluk. Contrajimos matrimonio en abril de 1986. Tenemos tres hijos: Lukas, ingeniero comercial; Danica, diseñadora industrial, directora del Laboratorio de Diseño de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile e Ivana, abogado, jefe de Gabinete del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

La Cofradía del Calafate

“Hace unos tres años me llama Gazi Jalil y me invita a participar en la Cofradía del Calafate, entidad que agrupa a magallánicos residentes en la capital cuyo Gran Canciller es Jorge Babarovic y lo secundan Gazy Jalil y Vladimiro Martinic. Accedí gustoso, porque en la medida que me he puesto más viejo me ha ido tirando más el afecto por Magallanes y por mi ciudad Punta Arenas y en el último tiempo me he ido vinculando con organizaciones de esta capital regional”.

“En la Cofradía encontré gente que no había visto en cuarenta años y con el bichito de la tecnología y las comunicaciones me di la tarea de armar una página en el facebook. Fue tanto el interés que al poco tiempo tenemos más de 800 personas inscritas en la página, incluso magallánicos que residen en 25 países y que nunca más han regresado a esta tierra”.

“Esta página hoy en día es un centro de encuentro de Magallánicos en el mundo”.

Parte de su rico anecdotario

“Hice mi carrera en el deporte del tenis y he tenido la suerte de conocer mucha gente interesante. Hacemos en Chile un torneo de golf que se llama Chile Classic y que es el certamen más importante de Sudamérica. Nos corresponde ir a reuniones con directores de torneos de Estados Unidos, donde es muy conocido en el mundo del golf el actual Presidente Donald Trump, por cuanto es dueño de 25 clubes de este deporte. El era habitué de nuestras reuniones cuando sólo era el ciudadano Trump. Queriendo mostrar la Patagonia y especialmente Magallanes, trajimos a Punta Arenas, específicamente al lago Deseado de Tierra del Fuego, a dos importantes personalidades del golf mundial, realizando un video con imágenes turísticas. Se mostró en una reunión donde yo compartía una mesa con George Bush y Donald Trump, y se comentó que correspondían los paisajes a la Patagonia y Tierra del Fuego chilena y Trump dijo: -No, la Patagonia es argentina, no es chilena”.

“Obcecadamente continuaba aseverando que esos territorios eran argentinos, motivo por el cual yo me fui a un computador a obtener un mapa de la Patagonia y Tierra del Fuego y lo imprimí llevándolo a la mesa y, con Bush a mi izquierda y Trump a mi derecha, extendí el mapa y les demostré que el futuro Mandatario estaba en un gran error”.

“En muchas reuniones compartí con más de 25 personalidades del mundo: entre ellos Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Lady Dy, el príncipe Carlos, etc. y cuando estaba con ellos recordaba mi niñez, el banco en que estaba sentado en el liceo o caminando por la calle Sarmiento, época en que nunca pensé que estaría, de alguna manera en esas circunstancias, representando a una región extrema de Chile y a una ciudad del Sur del Mundo, de lo cual siento mucho orgullo”.