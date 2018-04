Un mate para el ovejero

Autora: María Alejandra Vidal Bracho Primer lugar concurso literario Dibam “Conversemos nuestro patrimonio” año 2017

Por Sociedad de Escritores de Magallanes

Te invito a que conversemos; a que vayas a mi lado por un rato en la huella, junto a mis perros Valiente y Black, a mi caballo Santiago y a estas fieles ovejas que me permiten guiarlas, desde hace ya muchos años atrás.

Mi nombre es Abel Oyarzún y muy orgulloso, te puedo contar, que debo mi existencia, a las talentosas manos creadoras del escultor Germán Montero Carvallo. Hombre joven y soñador, igual a muchos otros, que veo cada día caminar por esta avenida en Punta Arenas. Todos los que pasan por aquí, me acompañan, aunque sea por breves segundos, en este recorrido infinito en que me encuentro. Soy ovejero, un hombre que se dedica al cuidado de estas maravillosas criaturas peludas, que en alguna pronta esquila, entregarán su lana, como un tesoro, destinado al abrigo de otros cuerpos y más tarde hasta su propia vida en pos de otra vida. En esta tarea, mis leales compañeros de trabajo son estos incansables perros, que ya te nombré, Valiente y Black. Sin ellos no podría llevar a cabo la faena. Ellos son mis ojos, mis pies, mis manos, mi juventud y valentía. También está Santiago, que con su nombre de urbe grande, me lleva sobre sus nobles huesos cuando el cansancio, algún dolor o herida, guiña en forma insolente. Todos nos cuidamos y defendemos mutuamente, somos una familia. Mi vida, en este bello suelo helado, es simple, pero no es fácil. La tierra magallánica, con su hipnótica magia, obliga a ser recio, fuerte, atrevido; desafiante al viento, a la nieve y la escarcha. Yo enfrento, cada día, este desafío y cuido de las ovejas con dedicación y esmero. Me duelen sus llagas, sufro si alguna se enferma y valoro en ellas su quietud, su inocencia y fortaleza. La verdad, es que me siento más que un monumento al ovejero. Me considero un faro en la Avenida Manuel Bulnes. Soy un viajero eterno, que junto a mis animales, he detenido las horas, para vivir en un espacio sin tiempo, ni dueño; y estoy presente y ausente a la vez. Soy un ícono del trabajo magallánico, que se envuelve en piel curtida por el clima indomable y mira con ojos cegados por el reflejo del sol sobre la nieve. Nunca pensó Germán Montero Carvallo, mientras me modelaba, en que a través de sus manos, se producía el milagro de la inmortalidad y la atemporalidad.

No me extiendo más con palabras, no existen las adecuadas para describir el inefable amor que tengo por mi vida, mi trabajo, y mi tierra austral; por esta Patagonia bendita y fraguada en pasión de hielo y fuego de almas. ¿Sabes? Sólo un encargo, antes de la despedida. La próxima ocasión en que pases por aquí, por favor, trae un termo con agua caliente y trae yerba, porque tengo, hace tanto tiempo, demasiado tiempo, muchas ganas de tomar un mate, y ojalá, uno con “punta”, para el frío.

María Alejandra Vidal Bracho, el lúdico rescate de lo cotidiano

María Alejandra Vidal Bracho, pintora y escritora chilena nacida en la ciudad de Punta Arenas, Magallanes, en agosto de 1962. Hija de Humberto Vidal, artesano en madera osornino enamorado de Punta Arenas, y Norma Bracho.

Su trabajo literario se desarrolla a través de poemas, cuentos y reflexiones, sobre distintos temas, relacionados siempre con los sentimientos e ilusiones propios del ser humano, pero vistos desde un profundo idealismo y rescatando la magia de lo cotidiano; en algunos casos se podría decir lúdicamente.

Por otro lado su obra pictórica ha sido calificada de naif y onírica, debido al alto contenido de fantasía que la caracteriza, lo cual quedó expresado en su primera exposición individual, que denominó “En-sueños” y en ilustraciones que ha realizado para cuentos.

En el año 2012 obtiene mención honrosa en el Canto a la Reina de las Invernadas de Punta Arenas; en el 2013 se hace acreedora del tercer lugar regional del concurso “Historias de Nuestra Tierra” organizado por Fucoa. En 2014 logra el tercer lugar nacional del concurso Dibam “Conozco mis Derechos para cumplir con mis Deberes”. 2016, Segundo lugar nacional concurso “Descubre y Relata tu Patrimonio Cultural”, Dibam. 2016, Primer lugar concurso “Nuestra tierra, nuestra casa”, organizado por la agrupación “Poetas del Mundo”. 2017, Primer lugar nacional Concurso “Conversemos nuestro Patrimonio”, Dibam.

Ha publicado el poemario titulado “Al final del Arcoirís” con Ediciones Nueva Aurora, y el libro “Cuentos, reflexiones y poemas anti es3”, con Editorial El taller del Poeta, de Pontevedra, España.

Algunos de sus poemas han sido musicalizados por Vredek Shadow Complex (artista búlgaro), y también publicados en antologías extranjeras: en España en los años 2015, 2016 y 2017 y algunas antologías internacionales: “Niños por Palestina”, con su poema “Masacre infantil”; y poema “Depresión de mujer”, en antología internacional de mujeres poetas “Ecos del grito”.

Es columnista habitual de la revista virtual de desarrollo humano y nuevo paradigma, Co.incidir. Fue incluida en la película “Mujeres notables de la Patagonia”, filme compuesto por microdocumentales, realizado por Patricio Riquelme y Caroline Pavez. Además, es miembro activa de la Sociedad de Escritores de Magallanes.