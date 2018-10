Un matrimonio y dos hijos pierden casa en incendio

En tan sólo diez minutos, una vivienda de más de dos décadas del barrio 18 de Septiembre fue arrasada por las violentas llamas que se desa-

taron a eso de las 8 horas de ayer, incendio que dejó a una familia arrendataria compuesta por un matrimonio y dos hijos, literalmente “con lo puesto”.

El siniestro estalló al interior de una habitación del inmueble interior ubicado en calle Manuel de Salas Nº0472, sector surponiente de Punta Arenas, el cual fue alertado a la propietaria de la propiedad por el inquilino que se percató que salía humo, solicitando la concurrencia de Bomberos, acudiendo al lugar voluntarios de cuatro compañías, los que desplegaron un amplio operativo para evitar que el fuego se propagara hacia casas contiguas.

“La vivienda, a raíz de este incendio y al llegar las primeras unidades, ya estaba comprometido en su totalidad”, explicó el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos, Carlos Hidalgo.

La causa que propició el siniestro se habría debido al recalentamiento de un cargador de celular que quedó enchufado en la pieza del hijo mayor de la familia damnificada, y aunque afortunadamente no se registraron víctimas fatales, ni personas, ni mascotas lesionadas, las pérdidas materiales fueron totales.

El drama

Con evidente angustia, la señora Mónica Ule Díaz observaba entre los escombros los recuerdos y las pertenencias carbonizadas que tanto esfuerzo y trabajo le costaron adquirir y que permanecían allí, entre el hollín y las cenizas del inmueble que le arrendaba hace ocho años al matrimonio de José Nancuante y Ada Navarro.

La dueña de casa, que vivía junto a su marido Fernando Novión González y sus dos hijos, Sebastián, de 17 años y Benjamín, de 7 años, salió a eso de las 7,15 horas de ayer rumbo a su práctica de técnico en educación especial en la Escuela Rotario Paul Harris, acompañada por su primogénito, que se dirigía al Liceo Politécnico. Tras unos minutos, recibió una llamada que la dejó atónita, determinando retornar lo antes posible a su hogar, con la preocupación en mente de que algo podía haberle ocurrido a su hijo menor y a su esposo que habían quedado durmiendo, sin embargo, al llegar al lugar, las llamas ya habían destruido todo.

“Mi marido me dijo que sintió un olor a quemado a las 7,45, y lo único que atinó fue a sacar a mi hijo. El incendio se generó en la habitación de mi hijo mayor y estaba cerrada la puerta, entonces si la abría se iba a inflamar todo, por eso salió pero la casa se consumió en diez minutos”, exclamó con indudable tristeza.

Ante esto, la mujer damnificada relató que por el momento se encuentran de allegados donde su suegro, apelando a la siempre solidaria comunidad puntarenense, solicitando cualquier tipo de ayuda, siendo prioritaria la vestimenta, el mobiliario y los materiales de construcción.

“De haber estado arrendando una casa a tener que pasar por estas necesidades, es difícil tener que estar en un dormitorio todos juntos. Todo el esfuerzo de muchos años se fue en un minuto. Lo bueno es que no hubo ninguna pérdida humana, porque lo material uno lo puede recuperar con trabajo y esfuerzo como lo hemos hecho siempre, pero también está el peso de haberlo perdido todo. Yo estoy angustiada porque es difícil vivir en otro lado, mi hijo más chico me pregunta dónde están sus juguetes y que quiere irse a la casa, pero yo le dije que ya no teníamos la casa”, puntualizó.

Por otra parte, José Nancuante, propietario del inmueble incendiado, calificó a la familia afectada como tranquila y trabajadora, y solicitó igualmente ayuda con herramientas e insumos para volver a edificar su propiedad.

“Más que nada lo que se necesitan son elementos para la construcción de la casa, ya sea madera, masisa, para volver a edificarla. De parte del municipio nos dijeron que tenemos que ir mañana (hoy) para ver en qué nos ayudan, porque nosotros tenemos nuestro título de dominio”, sentenció.

Quienes estén interesados en otorgarle cualquier tipo de ayuda a la familia afectada, se pueden contactar con Mónica Ule, al número telefónico 9-46474433.