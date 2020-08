Un microempresario que mantiene su negocio a pesar de aluviones, protestas y pandemias

Claudio Valladares tiene su local en Bories casi esquina pasaje Angela Vallese Llegado desde Santiago, pero con 26 años de residencia en Punta Arenas, es dueño de Ricla Artesanía, establecimiento que cuenta con variados souvenirs y productos regionales, luchando por elevar las ventas durante esta época de crisis

Fotos José Villarroel G.

Cualquier negocio pasa por momentos de bonanza y otros de números rojos, pero es ahí cuando sale a relucir la habilidad o compromiso de quien lo mantiene, la tenacidad de continuar adelante a pesar de todo. Algunos cierran al primer contratiempo, otros duran poco tiempo porque esperaban ventas inmediatas y no tuvieron mayor paciencia, y también están aquellos que sufrieron algún desastre y se vieron obligados a bajar la cortina.

Pero Ricla Artesanías se mantiene en su ubicación de siempre, en Bories, entre Avenida Colón y el pasaje Angela Vallese, al lado del río de las Minas, el mismo negocio que casi acabó con su sueño, en marzo de 2012. En sus vitrinas asoman miles de productos para el turista y el visitante, pero también para el magallánico que se precie de tal y busque un regalo para los amigos del “norte”.

Claudio Valladares Jiménez es el administrador del local. Nacido en Santiago, pero con 26 años en la región, ya se siente un magallánico más. Y siempre con el mismo nombre que se debe a su hermano Ricardo. “Yo vine de vacaciones a verlo, y al final nunca me fui… me quedé acá. Eran como veinte días de vacaciones y simplemente, no regresé. Yo vengo de una familia que, de ambos lados, fueron comerciantes, así que tengo una noción desde chico de lo que es el comercio. Mis abuelos tenían un almacén de menestras, y eran gente de campo, porque somos originarios de Melipilla y después nos fuimos a Santiago”, parte recordando.

Valladares llegó a Punta Arenas cuando recién se empinaba por los 25 años, y sus primeras ventas, una vez ya instalado, fueron algunos artículos para regalo “y después empecé a ver cosas para el turismo, porque ese es el drama, mi negocio está enfocado en la gente que viene de afuera, tanto chilenos que vienen a pasear o extranjeros. De hecho, vendemos harto lapislázuli, imanes, llaveros, banderas, así que estamos apelando a que todo esto del Covid se termine y podamos funcionar como corresponde, porque aquí hay que pagar arriendo, sueldos, un montón de cosas”, lamenta Valladares, que trabaja con dos personas más en el local, las que, producto de la emergencia sanitaria, no han podido ir.

Sin embargo, su formación comercial le hizo ver a Claudio Valladares que debía soportar las dificultades. Además, que cuando llegó a Punta Arenas, “partí trabajando en la calle, en Mejicana, como vendedor ambulante, y como la municipalidad no renovó más los permisos, ahí me instalé. Mi hermano, como yo no tenía los requisitos para pedir un crédito en el banco, puso sus antecedentes y finalmente logramos conseguir un crédito, y con eso empezamos a tirar para arriba”. Aunque el proceso duró cerca de tres años para consolidar el negocio.

Valladares afirma que desde los inicios le pusieron mucho empeño a Ricla Artesanías, “de sol a sol, todos los días, desde las 9 y media de la mañana hasta las 8 y media de la noche. Trabajamos con proveedores, pero yo hago grabado en metal, tengo un pantógrafo que es para grabar medallas, placas para trofeos, los lápices que graban con otra máquina; también tenemos otros artículos como encendedores, relojes, entre otros”.

Otros productos de buena salida son los recuerdos, los mates. “A los turistas les gusta todo lo que uno tiene, pero en especial, lo que está hecho a mano, las banderas. Preguntan sobre los pueblos originarios y a veces saben más que uno. También llega mucha gente por dato”, apunta.

Las pruebas de la vida

Además de las vicisitudes propias del negocio, Ricla ha debido superar complicados obstáculos de la vida, como el aluvión que afectó a Punta Arenas en marzo de 2012. “Estuvimos súper complicados, pero salimos adelante. Perdimos harto. Estuve bien bajoneado, porque que uno se dedique tanto y te llegue eso, pierdes todo lo ganado. Pero, sobre la misma, uno igual se recupera, porque uno también está hecho del trabajo, entonces no quedaba más que recuperarse. Aparte que acá la gente es muy generosa, porque después del aluvión igual nos fue bien, la gente venía a comprar, como a retribuir. También ahí me di cuenta que tenía un peso en esto, porque cuando estuvimos cerrados durante quince días, producto del aluvión, harta gente pasaba a saludar, a dar la mano. Un matrimonio con dos hijos venía todos los días a traerme un termo y sándwiches a la once, porque nosotros estábamos llenos de barro”, recuerda agradecido.

En todo caso, las pérdidas en ese entonces, fueron millonarias. Calcula que fueron unos 20 millones de pesos los que perdió tras el aluvión, aunque después Sercotec le brindó apoyo. “Me tomó un año recuperar el negocio sí”, reconoce.

Esos momentos difíciles se reiteraron en el último tiempo, primero por el estallido social, que convirtió a Bories con Avenida Colón en el punto neurálgico de los hechos de mayor violencia que, evidentemente, afectaron su negocio. “A partir de octubre de 2019, se fregó todo. Había que cerrar antes, era súper complicado, aunque nunca tan grave como lo del aluvión. Gracias a Dios no sufrimos daño, pero tuvimos que poner protecciones en la noche; aquí está todo enlatado. Pero bajaron las ventas y había que irse antes, incómodo. El drama es que uno vive de esto, hay que pagar arriendo y dependes de una cuota diaria de venta, porque el arriendo del local cuesta 2 millones de pesos”.

Y cuando estaba empezando a recuperarse, en cierta medida, llegó la pandemia del Covid-19. “Cerramos el 20 de marzo y volvimos a abrir el 1 de junio, con todas las medidas de seguridad: alcohol gel, hay que limpiar dos veces en el día, hay que sanitizar, pero hay muy poca venta. Desde el 1 de junio he estado solo, hay que esperar nomás, que se pueda volver a la normalidad, mientras no nos enfermemos”.

Con tanto golpe, asegura con firmeza que no puede cambiar de rubro o de ubicación, porque todo lo tiene invertido en su negocio. “Quiero pensar que todo va a mejorar. También ésta es una zona turística, así que hay que hacer algo. Hemos postulado para algunos beneficios del Estado, pero no califico en ninguna, porque el negocio siempre ha generado utilidades, pero es porque yo trabajo hasta el domingo, no tomo vacaciones; me he sacrificado harto, pero por el hecho de tener ventas, no califico. El tema es que uno es contribuyente: pago imposiciones, arriendo, Iva…”.

Además de su negocio, Claudio Valladares formó su familia en Punta Arenas. Se casó con Nilda Ayamante y tiene dos hijas, Valentina, que entró a estudiar Medicina este año e Isidora, que cursa cuarto medio en el Colegio Miguel de Cervantes. “Igual me da miedo que vengan ahora al local, pero siempre me ayudaron en las vacaciones de verano, diciembre, enero, febrero. Pero no quería que se dedicaran al comercio, porque es muy sacrificado, es mejor que estudien y tengan una profesión; que trabajen de lunes a viernes. Aquí si bien es cierto que a uno le va bien, es muy sacrificado”, reflexionó.

Ahora le toca vivir la pandemia y es consciente que esta temporada está casi perdida, pero espera que para las Fiestas Patrias o Navidad, los números repunten algo, “pero no sé ahora qué va a pasar, espero y ruego que la cosa funcione en algún momento”, concluyó Claudio Valladares.