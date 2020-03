“Un peso invertido en mitigación nos ahorra siete en reconstrucción posterior”

– La encargada nacional de la Comisión Asesora para la Reducción de Riesgos de Desastres y Reconstrucción visitó Punta Arenas y Natales para informar a la comunidad sobre la importancia de la prevención en esta materia.

Hace una semana se conmemoraron los diez años del terremoto y tsunami de 2010, que afectó a la zona centro-sur del país. Ese trágico episodio fue visto a lo lejos por los magallánicos, que siempre han estado relativamente ajenos a los movimientos telúricos que son habituales en “el norte”. Esa aparente seguridad de que “en Magallanes no tiembla” hace que no se tomen las medidas adecuadas para afrontar una catástrofe, actitud que también se ve reflejada en otro tipo de emergencias, como la que sí vivió Punta Arenas en el desborde del río de las Minas de 2012.

“Chile es un país reactivo”, asegura Bernardita Paul Ossandón, quien desde 2018 es la encargada nacional de la Comisión Asesora para la Reducción de Riesgos de Desastres y Reconstrucción del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, oficina creada justamente para prevenir los efectos de un evento climático o geológico. En esa condición, visitó Punta Arenas y Natales para conocer cómo la zona se prepara para estos episodios.

“Dado que en los últimos diez años hemos tenido 19 eventos diferentes -tornados, erupciones, incendios, aluviones, terremotos, tsunamis-, decidimos, a diez años del 27F visitar la región, porque en el último tiempo no ha sucedido nada, ¡gracias a Dios!, pero eso no significa que no vaya a suceder y, más que alarmar a la comunidad, venimos a poner el tema sobre la mesa: la importancia de estar preparados como familia y como Ministerio de Vivienda, y que todas nuestras inversiones contengan mitigaciones y resiliencia para aprovechar una doble funcionalidad, dada por mejorar la calidad de vida y proteger a la ciudadanía en caso de que algo suceda”, manifestó.

Para Bernardita Paul, el hecho que en Magallanes no se perciban movimientos telúricos, no significa que no ocurran. “El director de la Onemi me decía que hay movimientos que no son perceptibles pero hay, y el tema de los vientos es importante para esta región; la naturaleza está hablando, el cambio climático y, sobre todo, en los sectores extremos. En este caso ha afectado más al norte, pero en el sur no sabemos, por lo que es importante estar preparados”, insistió.

Esta política que ha adoptado el Minvu está relacionada con nuevos desafíos de ver las amenazas existentes o que pudieran haber, antes de realizar una inversión en construcciones. Al respecto, indicó que en la región hay “nueve proyectos habitacionales, de los cuales cuatro son de integración social y cinco para familias vulnerables, que se encuentran en sectores seguros, sobre la cota segura, que la define la Onemi”. A esto se agrega una inversión en la conservación de colectores. “Hay un proyecto que inició su obra el año pasado y termina en octubre de este año, que consiste en $1.200 millones para hacer la conservación, potenciar las cinco plantas de Punta Arenas y la que está en Natales e incluye tecnología, generadores y aplicaciones web”, detalló Paul.

En su visita a Natales, la encargada nacional de esta comisión conoció la población Estadio, “donde a través del programa ‘Quiero mi barrio’ vamos a invertir aproximadamente $700 millones y junto a la Onemi hicimos un recorrido para identificar a qué riesgos están expuestos y qué recursos hay para enfrentarlos. Y que la inversión incluya medidas de mitigación en caso de ser necesario”, explicó, haciendo referencia a una hipotética crecida del caudal del río Serrano, que pasa por el sector.

En Punta Arenas, los proyectos de reparación de los puentes en calle Chiloé, Lautaro Navarro y Bories, que se han realizado post aluvión, son un ejemplo de medidas reactivas a un evento. “Queremos invertir en mitigación para bajar los riesgos y no esperar que las cosas sucedan. Esas obras que se han hecho son reactivas, el desafío del Estado hoy es hacerlo antes, porque un peso invertido en mitigación nos ahorra siete en reconstrucción posterior y que pueden utilizarse en otras prioridades sociales que tenemos como país”, manifestó.

Y para concluir, puso de ejemplo una característica de Magallanes: el viento, y que sí genera problemas a la comunidad. “El ministerio tiene un subsidio llamado Hogar Mejor, en que la gente cambia baldosas, puertas, pintan y el techo lo dejan para el final o no lo incluyen en el presupuesto. Sería importante que las familias aprovechen este subsidio para tener los techos preparados para los vientos y que lo vean como una oportunidad”, propuso, finalmente, Bernardita Paul.