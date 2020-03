Un puntarenense atrapado en Tortel

Iba a ser una parada de una noche para seguir viajando por la zona. Pero Rolando Iriarte, de 72 años, nunca se imaginó la experiencia que viviría junto a sus dos amigos. Llegaron el 13 de marzo a Caleta Tortel, en la Región de Aysén, donde pasarían la noche y al día siguiente viajarían a Puerto Natales. Pero ese día, debido al desembarco de un turista británico contagiado con Covid-19, se declaró cuarentena total en dicha localidad.

Era viernes 13 y cerca de las seis de la tarde se comienza a rumorear que se implementaría una cuarentena, lo que causó una confusión en Rolando, ya que él con sus amigos se irían el día siguiente. “Cuando supe eso me preocupe y fuimos hablar con la Capitanía de Puerto. Eso fue a las nueve de la noche. Y luego a las diez y media nos confirman lo de la cuarentena y que no podremos salir. Fue angustiante porque no sabía donde íbamos a dormir ni nada”, declara Iriarte.

Al igual que él, otros 60 turistas quedaron varados en Tortel. La mayoría se tuvo que ir a los albergues que la municipalidad improvisó, pero Rolando y sus amigos tuvieron la suerte que la dueña de su hostal los alojó una última noche sin costo. Sin embargo al día siguiente deberían ir a dormir a la escuela como todos. “Ese día quedó la embarrada porque todos decían que nos les habían dado comida ni nada. Por suerte la gente de Tortel se apiadó y nos dio de todo. Estoy muy agradecidos de ellos”.

La suerte seguiría del lado de este magallánico. El domingo se informó que todas las personas de la tercera edad podrían quedarse en los hostales de la costanera, ya que para llegar a la escuela que se usaba como albergue, se tenía que subir cerca de doscientos metros de escalera. “La experiencia fue muy buena porque teníamos una vista preciosa y todos los días caminábamos por la costanera hasta donde podíamos. A parte como éramos tres, nos entreteníamos conversando y riéndonos. Así que no nos aburrimos”, subraya Iriarte.

Ayer el ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció que hoy se levantará el estado de cuarentena en la comuna y así Rolando podrá iniciar el camino de vuelta a su casa. Mañana viajará en bus hasta Puerto Yungay, donde se embarcará en el ferry y desde ahí hacia Puerto Edén, después Puerto Natales y finalmente a Punta Arenas. “Estamos muy felices de volver a nuestras casas y a nuestra vida normal. Aunque decimos en broma que nos hubiera gustado quedarnos más tiempo. Aquí la vida es más tranquila y mejor”, enfatiza entre risas.