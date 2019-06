Eduardo Peralta, un trovador que recordó a sus amigos y celebró sus cuarenta años de trayectoria

Un especial reencuentro con el público magallánico tuvo el cantautor nacional Eduardo Peralta, que el sábado cantó por casi tres horas en el pub Celebrity. Una ocasión para saludar a sus viejos amigos, y también para recordar a otros que ya han partido, siempre con el hilo conductor de sus canciones y poesías, que hacen que el público pase de la risa a la reflexión en un instante, generando un ambiente ameno.

Peralta es un trovador de pura cepa, que en sus cuarenta años de trayectoria no solamente ha capturado la esencia del ser chileno, sino que también ha traspasado las fronteras, siendo reconocido, especialmente en Francia. De hecho, sus notables adaptaciones de los temas de Georges Brassens, le han valido numerosos premios, como el que irá a recibir, en octubre, el Prix Mémoire Georges Brassens.

“Me parece que el canto de los trovadores del siglo XII y XIII en adelante, muy antiguo, mezclaban la canción de amor, de comentario sobre lo que pasaba, con una canción más crítica, irónica, juguetona. Es lo que me gusta hacer, seguir esa vieja tradición y obviamente actualizarla y hablar de las temáticas que nos interesan. Creo que la trova debe asumir todas las temáticas posibles, no creo en un canto unívoco, solamente romántico, solamente social, solamente político, solamente para niños”, manifestó Peralta, que en su concierto estuvo acompañado de su hermana (o “hermanager” como la llama), la psicóloga Anita Peralta.

La musicalización de poemas de autores como Jorge Teillier, Gonzalo Rojas, Pedro Prado, Neruda, Mistral, y otros actuales, como Floridor Pérez, Oscar Hahn le han permitido trabajar el uso de la metáfora. Lo mismo en el caso de Brassens, que le ayudó a formar un estilo propio que “me ha llevado a mantenerme y cantar en varios países, llevo 30 en mi alforja y 130 ciudades de Chile en estos cuarenta años”, resumió.

Pero su obra no ha tenido un espacio destacado en la emisión mediática masiva, “tal vez porque mi canto ha sido crítico en dictadura, en democracia, yo me río de los censores, que es una vergüenza que se demoraron no sé, veinte años de gobierno democrático en terminar con la censura previa, que eran las peores cosas que teníamos. Porque los temas culturales son urgentes para nosotros, para el público que le interesa la cultura y para los artistas, pero para muchos políticos, no son temas urgentes y se han dejado estar. No hay una vocación de que la cultura esté en la base. La cultura es un tema fundamental y no lo han tomado ni los señores de la Concertación o lo que fuera ni los de la derecha”, criticó el artista.

En todo caso, estima que la gente joven especialmente, no consume tanto lo que se pasa en radio o televisión, “y te van descubriendo a través de lo online, Spotify, Portaldisc”. Pero además, hay un estilo en que el humor sobresale, con letras irónicas y divertidas. “Yo creo en una canción social que tenga todas las aristas posibles y eso incluye el humor, las canciones infantiles. Yo estoy trabajando en un disco de canciones infantiles que va a salir este año, canciones mías, inéditas la mayoría y se va a llamar ‘La comarca fabulosa. Canciones para niños de cualquier edad’. Recientemente he cantado en colegios, liceos y bibliotecas y es impresionante cómo reciben la canción de autor, a las que voy mezclando con los poemas musicalizados”.

Reencuentro

con amigos

En su paso por Punta Arenas, Eduardo Peralta compartió con sus amigos cantantes, como Sol Domínguez, que lo acompañó sobre el escenario. Pero también recordó con mucho sentimiento al fallecido “Nacho” Chamorro, a quien dedicó unas décimas, de las cuales extractamos este fragmento:

“Con él -amigo sincero,

lazos que no se destruyen-

fuimos a cantar a Cullen

tal como a Cerro Sombrero…

Nos trajo con el trovero

Pedro Yáñez (mariscal

de la paya nacional,

con su risa estereofónica)

a la tierra patagónica

y a su hermoso Festival…

Recuerdo el susto tremendo

cuando viajamos con él

en la avioneta Petrel

hasta Williams con estruendo…

El viento nos fue meciendo

como una madre violenta,

mi memoria no lo inventa

porque aterricé dos veces

(este cuento –me parece-

dos veces nadie lo cuenta!)

Nacho Chamorro, mi amigo,

amable, cordial, sonriente…”