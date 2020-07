Una cóndor es la única huésped del Centro de Rehabilitación de Aves de Leñadura

Formado en 2009 por el ornitólogo Ricardo Matus, trabaja en conjunto con el Servicio Agrícola y Ganadero en la detección de especies que hayan sufrido algún ataque o accidente y que pronto se encargará de un plan de conservación del canquén colorado.

El viernes, el Consejo de Ministros aprobó un Plan de Recuperación, Conservación y Gestión del Canquén Colorado, que durante un plazo de 15 años buscará recuperar la población de esta especie, gravemente amenazada por la acción humana, que ha ido destruyendo, contaminando o modificando, su territorio de anidación, así como por la presencia de especies exóticas como el visón o el zorro. La iniciativa fue presentada por el Centro de Rehabilitación de Aves de Leñadura y contó con el apoyo de la seremi de Medio Ambiente.

Este centro se dedica a la recuperación de aves desde el año 2009, con resolución del Servicio Agrícola y Ganadero, y en las últimas semanas ha celebrado la restauración en su hábitat de un tucúquere, una de las especies de búhos más grandes de la región. Pero si bien en esta época la presencia de aves disminuye, actualmente cuenta con un hermoso ejemplar de cóndor, que desde febrero vive un proceso de recuperación, tras ser encontrada al borde de la muerte en Cerro Guido. Se trata de una hembra, que no puede volar, producto de una lesión en su ala derecha, la que no ha podido sanar, por lo que en el centro lamentan que es muy posible que nunca podrá remontarse hacia los cielos.

El ornitólogo Ricardo Matus y su esposa, la médico veterinario Olivia Blank, están a cargo de este centro, ubicado en el sector de Leñadura. “Esta temporada hemos estado trabajando en la rehabilitación de distintas aves, el último fue el tucúquere, que llegó proveniente de Puerto Natales, y afortunadamente, a diferencia de otros años, no hemos tenido muchos casos de pingüinos, que también tenemos un acuerdo de trabajo en conjunto con Sernapesca. Pero con la llegada del invierno, trabajamos con pocas aves”.

En general, en el centro atienden a aves silvestres de la región, tras una evaluación que determina que son susceptibles de reintroducirse a su hábitat. “Nos quedamos con las aves por un tiempo, y cuando están en condiciones de partir se van, ya sea para ser derivada a un centro de exhibición o a su medio natural. Hemos tenido desde pingüinos, petreles, albatros, juncos; en aves rapaces desde un cóndor hasta cachañas. Hemos atendido a todas las rapaces nocturnas, como un concón que tuvimos el año pasado, un ave nocturna bastante rara y que apareció en el cajón del río de las Minas, atrapada por un alambre de púa, la logramos sacar, pudo volar y la soltamos en el mismo lugar; pájaro carpintero, un pingüino emperador que es un ave rara, porque vive en la Antártica y en general, tratamos de abordar a las distintas especies con las que podemos trabajar”, explicó Matus.

Los casos son variados, pueden ser por disparos como ocurrió con un peuquito, que vive en árboles densos en el entorno de la ciudad y con clara evidencia de disparo. “Esa es una de las causas más frecuentes, otras son pájaros que aparecen golpeados por estructuras, ventanas, pero lo normal, es que sea a causa del hombre. El búho, de Puerto Natales, muy probablemente se golpeó con un auto, lo encontraron en el camino, con un ala fracturada, y eso es lo más regular. También llegan aves intoxicadas, pájaros huérfanos que son levantados por la gente y que nosotros criamos, que no es lo recomendable, porque por tratar de resolver un problema, al final es peor, ejemplificó el ornitólogo.

La gente se comunica con ellos a través de Facebook, y que ha funcionado bien, aunque el primer contacto debe ser con el Servicio Agrícola y Ganadero, que deriva el caso a ellos, aunque también puede hacerse el proceso inverso. La evaluación se realiza en la clínica veterinaria Timaukel, donde Olivia Blank analiza el caso.

El cóndor que no podrá volar

El caso de la ejemplar de cóndor es hermoso, y a la vez triste. “Apareció en febrero en Cerro Guido, caminando, y la gente de Carabineros lo atrapó. Parece una lesión antigua, tiene una deformación en una articulación del ala y por mucho tiempo estuvo sin comer, llegó sumamente debilitado. Un pájaro que apenas se paraba, lleno de piojos. Lo alimentamos, y funcionó bastante bien. Este pájaro no va a volar y está mucho más tiempo del que nosotros quisiéramos, porque no sale nada de barato alimentarlo. Una vez que termine el tratamiento la idea es despacharlo a Santiago a un centro de rehabilitación de aves rapaces, de la Unión de Ornitólogos de Chile, que ha prestado colaboración en programas de cría. Eventualmente la idea es que esta hembra se convierta en reproductor y con eso, aportar con ejemplares al medio silvestre; ese es el único destino que lamentablemente tiene, porque no es una lesión fácil de resolver”.

El caso del tucúquere fue diferente porque tenía una lesión fresca, estaba en buenas condiciones. Pero debió ser sometida a una intervención, en la que se le puso un clavo intramedular y que permitió que pudiera volar.

Un ejemplo del amor y dedicación que dedican Ricardo Matus y Olivia Blank en la recuperación de aves en su casa de Leñadura, y que ahora afrontarán este desafío de contribuir a mejorar la población de canquenes colorados.