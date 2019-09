Una cruz en el fin del mundo

Por Nicola Bottiglieri

Me ocuparé del fin del mundo, no el fin del mundo vinculado al tiempo de la historia, sino el fin vinculado al espacio geográfico, al borde de la tierra, al sur del sur del mundo. Me ocuparé, pues, de un proyecto extraordinario que se llevó a cabo el 21 de diciembre de 1913, en Cabo Froward, a 90 kilómetros de Punta Arenas, donde el sacerdote salesiano Luis Héctor Salaberry puso una cruz de piedra llamada Cruz de los mares, ya que ese promontorio que mira hacia el estrecho de Magallanes divide las aguas del océano Pacífico de las aguas del océano Atlántico. En realidad, esta cruz no es la que se encuentra más en el sur con respecto a todas las demás (porque más en el sur que todas está la cruz de Cabo de Hornos), pero es la que se encuentra en el fin de un continente que empieza en Alaska y termina justo en Cabo Froward, luego de eso sólo existe un archipiélago deshabitado, formado por pequeñas islas insidiosas. La elección de construirla en el fin del continente, y no en un promontorio del archipiélago de las islas Wollaston, se debe tanto a consideraciones prácticas como a la conciencia de que ahí donde el continente se disgrega en una infinidad de escollos fragmentados y discontinuos, más hijos de las aguas y de los vientos que de la tierra y de los bosques, el territorio no parece adecuado a reflejar la extensa integridad del libro sagrado, el cual puede considerarse el verdadero continente de la palabra y no una colección de fragmentos desparramados, que se incorporaron los unos en los otros a lo largo de los siglos.

Cabo Froward es un promontorio rocoso, de 400 metros de altura, el cual fue testigo del enfrentamiento milenario entre los dos océanos más grandes del mundo, el océano Atlántico y el océano Pacífico. La cruz está formada por dos vigas de hierro largas 12 metros, una de las cuales se hundía por tres metros en el terreno rocoso. Una verdadera «espada en la piedra», que cubría de espíritu mesiánico no a quien la sacara, sino a quien la clavara.

El primer monumento fue arrancado por el viento, pero en el mismo lugar el 5 de marzo de 1944 se edificó el segundo, de 21 metros de altura. Era una cruz de hormigón, con grandes agujeros en los brazos, visible desde 35 kilómetros de distancia que con su presencia seguía con el mensaje que había dejado la anterior. Dado que froward significa lugar horrible y ese promontorio desafía los vientos y las furias de los mares, también esta cruz fue arrancada por la intemperie, de modo que, en 1987, con ocasión del viaje de Papa Juan Pablo II a Chile, se erigió una tercera cruz hecha con tondinos de hierro de 50 metros de altura, de color blanco que aún logra aguantar la intemperie.

La Cruz de los mares representa no tanto una toma de posesión de un territorio, sino más bien el cumplimiento de una cadena de profecías que se remontan a los tiempos de la Biblia. Un continuo torrente de palabras excavado como un túnel subterráneo a través de los siglos, ahora convertido en una luminosa cascada de piedra en el escarpado promontorio americano.

Para llegar a este evento, que en diciembre de 2013 fue conmemorado con una ceremonia pública, nuestro punto de partida debe ser un sueño, mejor dicho, una visión que tuvo Don Bosco en su segundo sueño sobre Patagonia. Sin embargo, quizás habría que remontarse aún más en el tiempo, a las profecías de la Biblia.

1) Las profecías mesiánicas

La Cruz de los Mares, en realidad, no es la primera señal de la presencia salesiana en Tierra del Fuego. De hecho, el 21 de julio de 1887, cuatro piamonteses con la maleta de color marrón y un baúl con los ornamentos sagrados habían llegado a Punta Arenas, en pleno invierno y con proyectos visionarios. Los padres Giuseppe Fagnano, «el verdadero Adelantado de esta región», Antonio Ferrero, que será el director de la primera misión dirigida a los indios fueguinos -la misión de la isla Dawson- junto con el clérigo Fortunato Griffa y el catequista hermano Giuseppe Audiso sabían que estaban llevando a cabo una hazaña única en la historia de la Iglesia: ser el instrumento divino para llevar la palabra de Cristo al “fin del mundo”. La «entrada de los salesianos en las tierras magallánicas» desde el principio se considera excepcional, es más, se identifican auténticas señales de predestinación para este evento, una correspondencia directa entre cielo y tierra, entre geografía y astronomía, pasado y futuro.

Padre Giacomini, quien fue nombrado Inspector de la región magallánica y que llegó a Punta Arenas el 5 de julio de 1939 (cabe señalar que sus escritos son posteriores a esta fecha, cuando la acción pionera ya había terminado desde hace tiempo) encuentra muchas analogías entre la tupida y antojadiza geografía del estrecho y las nubes magallánicas en el cielo, en particular entre las 30.000 islas e islotes en los que se disgrega el continente americano que se parecen a la multitud de estrellas que vibran en el cielo, colocadas en paralelo al estrecho, que Magallanes había notado por vez primera.

“Dios ha reunido en poco espacio todo lo característico y maravilloso que se encuentra desparramado en las regiones más lejanas del universo”, escribió Giacomini.

Más allá de las analogías visionarias, en concreto se sabe que ellos estaban en el borde de la ecúmene y sabían que eran la punta avanzada de la Iglesia, el «medio» que la Providencia utiliza para realizar un propósito milenario: predicar la palabra de Cristo hasta las fronteras de la tierra llevando a cabo la profecía contenida en el salmo 71: Et dominabitur a mari, usque ad mare…et usque ad terminos orbis terrarum palabras que se incidieron precisamente a los pies de las vigas de hierro el 21 de diciembre de 1913. Los versos que corresponden al número 8 del salmo 72 en español dicen lo siguiente: «Domine él de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra».

El carácter mesiánico que anima la acción de los salesianos en esta primera etapa que podemos fechar desde 1887 hasta 1913, como hemos dicho, deriva de la conciencia de que el origen de esta misión, más que de las palabras de Don Bosco, procede de las profecías de la Biblia.

En el Libro I de los Salmos, el Salmo 2, que se titula El reino del ungido de Jehová, los versos 15 y siguientes rezan:

“Mi Hijo eres tú/, yo te he engendrado hoy/. Pídeme, y te daré las naciones como herencia tuya/, y como posesión tuya los confines de la tierra/ Tú los quebrantarás con vara de hierro/; los desmenuzarás como vaso de alfarero”.

Pero también el Salmo 61, titulado Confianza en la protección de Dios, reafirma la dimensión:

“Oye, oh Dios, mi clamor/; atiende a mi oración/. Desde los confines de la tierra te invoco, cuando mi corazón desmaya/. Condúceme a la roca que es más alta que yo”.

Podríamos seguir transcribiendo otros pasajes del Antiguo Testamento donde se encuentra esta imperiosa tensión hacia los límites del mundo, leyendo las palabras de Tobías, de Isaías o de Miqueas, o de otros profetas más; sin embargo, es importante destacar como esta instancia está presente también en el Nuevo Testamento, donde Jesús en el primer capítulo de los Hechos de los Apósteles, dirigiéndose a sus discípulos, afirma:

“No os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad; pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros; y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra”.

Sabiendo, pues, que ellos estaban realizando las profecías de la Biblia, además del más reciente mandato evangélico, se adentraron en la wilderness antártica, fundaron misiones dirigidas a los indios fueguinos y, completamente solos, se enfrentaron a todo tipo de riesgo que procedía no sólo de los hombres sino también de la naturaleza, como agresiones, naufragios, incendios, calumnias, indiferencia. De esta manera sintetiza el padre Giacomini:

“La nave de su destino fue desafiando impávida una y una las olas del embravecido mar, llevando consigo el ancla de la Esperanza y la antorcha de la Caridad y del Progreso. Y así prosiguieron su ruta providencial, al amparo de la hermosa constelación de la Cruz del Sur, que a través de sus centelleantes luceros, fue filtrando de continuo las oportunas Bendiciones de Dios y de la Virgen Auxiliadora, sobre esas clásicas tierras de las Profecías Mesiánicas y de las Visiones de San Juan Bosco.

2) Los sueños de Don Bosco

Sin duda es posible afirmar que Don Bosco tenía la geografía en la sangre, tanto que en la noche era capaz de escuchar la voz de los lugares remotos en los que nunca había estado. Mientras el cuerpo se abandonaba al descanso absoluto, su mente salía de Turín, llegaba al norte o al sur de América, a China, o a Japón, a Africa o a otro lugar, de todas formas, a lugares que nunca había visitado. A veces tenía el mismo sueño tres noches seguidas, otras veces lo tenía por episodios, a menudo volvía a retomar uno que había dejado a medias unos meses antes. Luego los narraba a los chicos antes de dormirse. Subía al púlpito colocado en el patio de Valdocco (donde aún es visible) y durante el discurso de las “Buenas Noches” contaba los sueños de la noche anterior.

Se debatió mucho sobre la clarividencia y el número de los sueños que hizo Don Bosco, se estima que son más de 200 las visiones oníricas del santo que se extienden por todo el mundo. Lo que se cuestiona es si esos sueños son unas visiones o unos viajes de la mente. Cesare Segre en su ensayo titulado Viaggi e visioni d’oltremondo habla de viajes y visiones que se refieren, generalmente, a la Edad Media, en el que afirma:

“Clarísimas las diferencias entre visiones y viajes. Las visiones tienen valor porque son auténticas, el interés narrativo o literario es nulo. Por eso las visiones están escritas, o hechas por escrito, por quien las tuvo: la persona es de rigor. Si un narrador existe, sirve sólo de introductor, que termina sus premisas con un verbum dicendi seguido de la visión propiamente dicha. Segunda diferencia sustancial: el viaje es llevado a cabo sólo por el alma mientras el cuerpo se queda inmóvil, a menudo preso de una muerte aparente que se describe también en sus precedentes estados patológicos y psicológicos. Finalmente, se sobrepasan los problemas topológicos, porque para el alma no existen obstáculos naturales y las distancias solo son simbólicas”.

Las reflexiones de Segre remiten a los viajes de la Edad Media, donde las visiones y los impalpables viajes de la mente llevaban hacia el inframundo o a los lugares santos que se dieron a conocer gracias a los relatos de peregrinos y/u otras tantas visiones, más a menudo se trataba de alegorías del viaje del alma hacia el paraíso. Los sueños de Don Bosco, en cambio, están hechos de una materia diferente, aunque, de alguna forma, pueden considerarse los frutos más modernos de un árbol que tiene raíces muy antiguas. Sus visiones oníricas están a medio camino entre la visión medieval -donde el santo es transportado milagrosamente a otro lugar- la profecía propiamente dicha -donde se anticipa lo que va a ocurrir- y el viaje mental verdadero, marcado por el camino y por las etapas de los lugares. Una original y asombrosa trama de palabras donde se mezclan el detalle geográfico, el viaje del peregrino y/o misionero y la profecía -animada por un sano espíritu positivista que coincide con el espíritu empresarial piamontés- la cual anima la acción salesiana. Al final se han definido “sueños geográficos” tanto por su carácter híbrido, como por estar fijados en una geografía real, nunca imaginaria, ni alegórica. Cabe señalar que la narración de los lugares visitados en el sueño es tan definida que, después de la publicación, recibió por parte de la sociedad geográfica francesa una medalla de oro.

Los sueños misioneros del santo en total son cinco, la mayoría -tres de ellos- conciernen a Patagonia, los dos últimos, en cambio, se centran en el oriente. El primero lo hizo en 1872 y fue una visión a vista de pájaro, el segundo en 1883 y consistía en un viaje en tren, finalmente, el tercero se llevó a cabo en la noche del 31 de enero de 1885 en un velívolo parecido a un avión.

En su segundo sueño sobre Patagonia -el famoso sueño americano o de Santarosa, llamado así porque lo hizo en Benigno Canavese en la noche del 30 de agosto de 1883 (el día de Santa Rosa), que se volvió un auténtico manifiesto misionero y cambió la vida de millones de hombres- es posible vislumbrar todas las características de estos sueños geográficos. En este extraordinario viaje onírico que tiene lugar desde Colombia hasta Punta Arenas y dura toda la noche, él afirma haber atravesado túneles que incluso agujereaban la cordillera de los Andes. Relata que en compañía del hijo del Conde Luigi Fiorito Colle de Tolone, que había muerto desde hace poco tiempo, había viajado en tren por Suramérica.

“Yo veía en las entrañas de las montañas y en los profundos abismos de las llanuras. Tenía a la vista los tesoros incomparables de estos países, que un día se descubrirían. Veía minas llenas de metales preciosos, canteras inagotables de carbón mineral, depósitos de petróleo tan abundantes como nunca jamás se habían encontrado en otros lugares. Pero eso no era todo. Entre el grado 15 y 20 había un hueco muy ancho y largo que empezaba en un punto donde se formaba un lago. Entonces una voz dijo repetidamente: Cuando se excaven las minas escondidas en el medio de esas montañas, aparecerá la tierra de promisión fluyente de leche y miel”.

De hecho, entre el grado 15 y 20 se edificó la ciudad de Brasilia, quizás el lago al que se refería es el creado artificialmente en el acto de la fundación. Más adelante encuentran un túnel, que es recorrido por el tren. El túnel ponía en comunicación Brasil con Lima, en Perú. Ellos lo recorren yendo al Pacífico, luego, a mitad del camino, en La Paz en Bolivia hacen una parada.

“El tren se puso en marcha de nuevo, yendo siempre hacia adelante. Como en la primera parte del viaje, atravesábamos bosques, penetrábamos túneles, pasábamos sobre gigantescos viaductos, nos internábamos entre los desfiladeros de las montañas, costeábamos lagos y ciénagas sobre los puentes, franqueábamos anchos ríos, corríamos por praderas y llanuras. Hemos pasado por las orillas del Uruguay. Pensaba que era un río de poca importancia, en cambio es larguísimo. Y el tren seguía siempre para abajo, y dio una vuelta y dio otra, después de un largo rato, se paró por segunda vez. Aquí otra gente bajó del convoy y pasaba debajo de las cordilleras yendo hacia occidente”.

Habían llegado a las cercanías de Mendoza, en Argentina, y otro túnel conectaba Chile con Argentina. Desde luego esos túneles no existían, hoy en día sí, pero el progreso (la verdadera profecía salesiana) del cual los salesianos son la cabeza de puente, tarde o temprano los realizaría.

Gracias a este impulso de civilizar y cristianizar a los indios, Giuseppe Fagnano fundará la misión de la Isla Dawson en Chile (1888-1912), la de Río Grande en Argentina (1894-1916) que durarán poco por la gran mortalidad de los indios, causada sobre todo por enfermedades contagiosas, por sus huidas a los bosques o hacia sus lugares de origen. En Dawson se habían quedado 15 indios alacalufes, mientras que en Río Grande (Argentina) apenas 36 personas.

3) La Cruz de los Mares

Si el «experimento sagrado», es decir la fundación de las misiones de Dawson y Río Grande, se reveló ser un fracaso, esto no quería decir que la cruz no había llegado al final del mundo. También porque la vida de las Iglesias y de las escuelas profesionales abiertas en Punta Arenas, Porvenir, Ushuaia y Río Grande -para los hijos de los chilenos y los argentinos, además de los inmigrantes croatas, italianos y españoles- era viva y llena de iniciativas como, por ejemplo, la fundación de la banda de música en las respectivas ciudades.

Había que poner un sello a la acción misionera, volviendo a afirmar el valor mesiánico de esa experiencia, última etapa de un camino que había empezado más de dos mil años antes.

Padre Salaberry estaba convencido de que la palabra había llegado a ser ya forma tangible, la imagen mental de la profecía se había transformado en figura. Era preciso por lo tanto construir una auténtica cruz de piedra, grande y visible desde lejos, que encerrara todos esos significados. La visibilidad será una prerrogativa del monumento. Si las palabras del Antiguo y del Nuevo testamento han atravesado los siglos, el monumento deberá atestiguar su capacidad para resistir al paso del tiempo, ya sea el cronológico, ya sea el de la naturaleza.

Para edificar la cruz se eligió el año 1913. Con esta fecha se quería profundizar la dimensión figural de dicho evento. En este año recurría el decimosexto centenario del edicto de Milán, con el cual el imperador Constantino el Grande decretaba el cristianismo religión del Estado, después de la aparición de la Santa Cruz en Puente Milvio, con la escrita In hoc signos vinces, antes de la batalla con Majencio.

Merece una reflexión especial esta ceremonia, en la que participaron 250 personas, porque la misma parece atravesar el tiempo y el espacio. El espacio es desde luego el del continente americano, pero el tiempo es el de la historia, una historia que comienza con Israel, toca la Jerusalén del Evangelio, se cruza con el emperador romano y llega hasta el fin del mundo. Cabo Froward, Roma, Jerusalén, Palestina parecen etapas del mismo camino, un túnel excavado a través de los siglos que desemboca en la luminosa cruz que sirve de faro para todos los que se aventuran al fin del mundo. Quizás no exista en el mundo, en el medio de dos océanos, un lugar -que mira hacia el remoto continente antártico- más adecuado donde las palabras de la Biblia se hayan cumplido. Un lugar donde el significado simbólico trasciende su misma geografía marginal.