Una de cada diez personas tiene diabetes en Magallanes

Se estima que en Magallanes, una de cada diez personas tiene algún tipo de diabetes, una enfermedad crónica, que se ha transformado en la causa más frecuente de las polineuropatías (pérdida de sensibilidad de extremidades, principalmente inferiores), también es la causa más frecuente de amputación no traumática de extremidades inferiores, es la principal causa de ceguera en adultos y aumenta la incidencia de enfermedades cardiovasculares, siendo la causante de insuficiencia renal crónica.

La diabetes se genera cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando, el cuerpo no puede utilizar eficazmente la insulina que produce. Según el Departamento de Estadísticas, en Magallanes existiría una población de 14.292 personas portadoras de esta enfermedad que debieran estar siendo atendidas en el sistema público de salud. La realidad es que sólo 8.705 se encuentran bajo control, alcanzándose un 53% de cobertura en la atención de pacientes. Existirían por lo tanto en Magallanes 6.724 personas que o no saben de su condición, o no se controlan o lo hacen en el sistema privado de atención.

La subdirectora de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Magallanes, María Isabel Iduya, médico internista, recordó que existen tres tipos de diabetes: Tipo 1, originada por déficit o ausencia de insulina y más frecuente en niños y adolescentes; tipo 2, más frecuente entre adultos y está asociada a la obesidad o el sobrepeso, y la diabetes gestacional, que es la que se presenta en el embarazo. El diagnóstico y tratamiento de la diabetes tipo 1 y 2 está cubierto a través de las Garantías Explícitas de Salud, tanto para los beneficiarios del Sistema Público, como de las Isapres.

“Un porcentaje importante de los casos de diabetes son prevenibles, por ello la red pública de salud realiza acciones permanentes para detectar e intervenir factores de riesgo modificables, como por ejemplo el sobrepeso, obesidad, tabaquismo, sedentarismo, pero también desarrolla acciones para pesquisar oportunamente a pacientes portadores de patologías crónicas con el objetivo de lograr compensarlos adecuadamente y lograr así disminuir el riesgo de complicaciones futuras”.

El llamado del Servicio de Salud a la comunidad es a mantener los controles al día si se tiene conocimiento de padecer diabetes, recordando, además, la importancia del autocuidado y prevención de factores de riesgo, medidas fundamentales para complementar la labor de pesquisa que realizan los profesionales de salud a través del Examen de Medicina Preventiva, que corresponde a un examen simple, rápido y gratuito, disponible en los establecimientos de la red pública.