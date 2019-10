Una docena de inmuebles fiscales se ha visto afectada por ataques en sus ventanales

A 12 aumentó la cantidad de edificios fiscales que han sido dañados durante las acciones violentistas que se vienen sucediendo desde la semana pasada, protagonizados mayormente por adolescentes, en el centro de la ciudad de Punta Arenas.

Hasta el lunes, el recuento por parte de la secretaría regional ministerial Bienes Nacionales daba cuenta de nueve infraestructuras, seis correspondientes a la provincia de Magallanes y tres en Ultima Esperanza. “A estos se sumaron la jornada de ayer (lunes) la oficina de nuestra seremi de Bienes Nacionales, la ex cárcel y el edificio donde opera el gobierno regional -ex intendencia-, todos con vidrios quebrados. Lamentamos y repudiamos los actos de vandalismo que afectan a toda la ciudad. En esto no podemos perdernos, hay marchas con demandas concretas donde se dejan ver las brechas que hoy preocupan al país, pero eso no justifica bajo punto de vista alguno, los hechos violentos que se han dado”.

Uno de los inmuebles que ha sido nuevamente blanco de ataques, es el Museo Regional, donde se contabilizan unos 29 vidrios rotos. “Ahí el trabajo de reposición será largo, por tratarse de un edificio patrimonial y porque requiere tareas de restauración y estudios especiales que deberán llevar a cabo arquitectos y otros profesionales. Por supuesto que dada la situación, el recinto está cerrado y no es posible que sea visitado por turistas”.