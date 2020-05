Una historia de amor relatada desde el hospital en el Día de la Madre

Hace casi un mes, Daisy con 36 semanas de embarazo, tuvo que ser sometida a una cesárea de urgencia debido a su estado positivo por Covid-19. Lamentablemente debido a su condición, no pudo realizar apego con su bebé que nació en buenas condiciones.

Empero, el estado de la mujer se agravó y fue trasladada a la Unidad de Paciente Crítico del Hospital Clínico donde estuvo conectada a ventilación mecánica.

Hoy, Daisy a través de su fuerza de madre y el apoyo de todo el personal clínico, ha avanzado en su recuperación y está próxima a ser trasladada a sala de hospitalización.

Su marido Michael, después de un mes sin poder verla, la visitó en la Uci y pudo mostrarle videos y fotos de su linda bebé.

“Vengo a ver a mi señora que se está recuperando y no la he visto hace un mes. Este es un virus que no se ve, nosotros tomamos precauciones y a pesar de eso nos contagiamos. Aunque haya terminado la cuarentena no hay que tomar las cosas a la ligera, lo que nos pasó a nosotros es muy doloroso. Agradezco de corazón a todo el personal de la UPC, no sólo por lo que hacen por mi señora, sino por todo lo que hacen con todas las personas que pasan por esta unidad”, relató a la Unidad de Comunicaciones del Hospital Clínico.