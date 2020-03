Una jornada “de silencio” para comercio ambulante de Errázuriz

Una desolada calle Errázuriz era posible observar este jueves en el sector del comercio ambulante, entre calles Chiloé y José Nogueira. El incesante y tradicional movimiento había dado paso al silencio y la tranquilidad, pero también a la desazón de quienes por años han hecho de este sector su lugar de trabajo.

Marlene Levet lleva más de dos décadas ofreciendo prendas de vestir y cuanta novedad es posible de traer desde el centro del país. Ayer, como todos los días llegó a instalar su “puesto” a escasos metros de Nogueira. Poca venta debido al escaso tránsito, pero lo necesario para hacer que otra jornada a la intemperie valga la pena.

Sin embargo, cerca de las 13,30 horas fue conminada a salir del lugar, haciendo efectiva la medida de prohibición del comercio ambulante debido a la prevención por el coronavirus. “Sí, vino Carabineros a decirnos que no podíamos trabajar” comentaba, bien protegida por una mascarilla, al momento de comenzar a guardar sus productos.

“No es justo, porque uno igual se preocupa de proteger y protegerse. Uno trabaja porque lo necesita, porque no tiene quien la mantenga, entonces hay gente a la que le resulta fácil tomar decisiones o no trabajar sin considerar que nosotros somos independientes y necesitamos hacernos nuestro dinero”, señalaba para acotar que no resulta justa la prohibición cuando parte del comercio establecido mantiene sus puertas abiertas.

En la esquina poniente (con calle Chiloé) el “casero Fernando” desarrollaba su jornada con total normalidad, salvo por la verdadera “lucha” que tenía para ordenar sus bandejas con huevos. “No, no hemos tenido problemas. Estamos trabajando con total normalidad. Las ventas también han sido normales”, señalaba mientras seguía autoabasteciendo su puesto con frutas y verduras.

Y sobre la prohibición para el comercio ambulante, indicó que “¿Prohibición?, no sé nada. Para nosotros es como todos los días y deberíamos atender hasta las ocho (20 horas)”.