Una reflexión a propósito del caso Mina Invierno

Por Mateo Martinic Beros

La consideración de los acontecimientos históricos en la región magallánica en el transcurso del siglo y tres cuartos corridos desde el tiempo del establecimiento de la jurisdicción nacional sobre la misma en 1843, permite constatar que aquellos en su inmensa mayoría han estado referidos al aprovechamiento económico de sus recursos naturales como condición esencial para su poblamiento civilizado. Inclusive el esfuerzo por hacer viable su explotación una vez descubiertos o conocidos ha señalado distintas etapas con carácter determinante para el curso de ese proceso y del desarrollo general del territorio por el empeño y los recursos puestos en juego para conseguirlo. Buenos ejemplos de ello son los de la caza de animales pelíferos en el occidente regional en la difícil fase inicial (1870/1890) y particularmente el aprovechamiento de las pasturas en sectores de la zona oriental central con el establecimiento de la ganadería ovina extensiva (1877/1920), en lo concerniente a la etapa más importante por sus resultados y consecuencias, como que sobre su evolución se vertebró el desarrollo general de la región desde el cuarto final del siglo XIX hasta la mitad del XX. En esta visión retrospectiva puede advertirse igualmente el papel jugado por los recursos minerales como el oro, los hidrocarburos y el carbón. El primero con sus breves y efímeros períodos febriles, cuyas consecuencias más que económicas fueron causas de conocimiento territorial y de expansión del ecúmene (isla grande de Tierra del Fuego, islas australes del canal Beagle). Los segundos, bien se sabe, al cabo de una búsqueda infructuosa durante las primeras décadas del siglo XX fueron encontrados y puestos en explotación a contar de 1945/50, con un desarrollo de tal magnitud y permanencia que sobre la base del mismo se renovó la vida, se recuperó la economía y se impulsó el adelanto general desde entonces hasta el presente.

Hallazgo y explotación

En cuanto al carbón (lignito), su hallazgo y explotación sin constituir históricamente hechos de trascendencia semejante a los de otros recursos, han sido en distintos momentos y lo son actualmente factores interesantes en la consideración de la evolución de la producción económica regional. El primero de esos momentos, su episodio fundacional, tuvo vigencia entre 1867 y 1875, y el segundo de curso más prolongado entre 1900 y 1980. Aquél, resultó determinante por cuanto el primer yacimiento descubierto permitió el establecimiento del núcleo poblacional original precisamente junto a la desembocadura del río que fue nombrado “del Carbón”, en la punta Arenosa, y por las esperanzas y perspectivas de fomento que provocó su efímera explotación inicial. El segundo momento registró en su transcurso el desarrollo de una explotación más tecnificada del yacimiento original (Loreto) y nuevos hallazgos, especialmente en la isla Riesco (mina Elena), donde radicaron los emprendimientos de más envergadura para la época con una producción carbonífera que alcanzó significación en lo tocante al comercio de exportación con Argentina en las décadas de 1930 y 1940 y, por cierto, en la ocupación laboral. Su decadencia en los años que siguieron a 1950 hasta aproximadamente 1980 llevaron a pensar en el término de una actividad de indudable interés, no obstante su menor relevancia en el contexto de la producción económica regional. Pero en vez de ello, hacia el fin de la penúltima década del siglo pasado resurgió la actividad, esta vez en el yacimiento Pecket, gracias al proyecto de la empresa Cocar con el que tuvo comienzo una nueva y determinante etapa, la de la minería carbonífera mecanizada con una importante producción muchas veces superior a la mejor registrada con anterioridad. Esa notable recuperación productiva de uno de los recursos naturales no renovables más abundantes en la región, de importancia gravitante para su economía, como para la ocupación laboral y el movimiento general de sus actividades de variado orden, fue retomada y continuada posteriormente, desde los años finales del siglo por otras empresas con la explotación de otros yacimientos en la zona norte de la península de Brunswick y en la isla Riesco, territorio donde radica el más importante de esos emprendimientos, la Mina Invierno, sobre cuyo desarrollo en cuanto magnitud de inversión, tecnología de vanguardia en sus operaciones, reservas y horizonte de producción, e importancia como fuente ocupacional, por señalar únicamente algunos de sus aspectos, la comunidad regional se halla suficientemente informada principalmente a través de los medios de comunicación. Además de la importancia que de suyo tiene la producción carbonífera para Magallanes, debe destacarse que también tiene significación nacional en la cuantificación de la minería no metálica.

Particularmente con la Mina Invierno, cuya evolución hemos seguido con interés desde sus comienzos valorando especialmente su significación y sus perspectivas, nos ha llamado la atención la manera curiosa, por calificarla de algún modo, en que la ha mirado y mira la comunidad regional, incluidas sus autoridades, pues en vez de brindársele la acogida y el respaldo que toda inversión económica de semejante magnitud, proporciones y perspectivas ha tenido y tiene por lo común en otras regiones del país y del mundo, se la ha mirado y mira con no disimulados distancia y recelo como si se tratara de algo impropio o inconveniente. Ha habido, como hay, excepciones pero esa percepción nos resulta incomprensible, más en una región como Magallanes donde los emprendimientos de explotación económica, no sólo los mineros sino de cualquier clase, no son frecuentes y, por lo mismo, debieran ser mirados y acogidos de diferente manera. Esto, es claro, el resultado de la “mala prensa” que tiene específicamente la explotación carbonífera en el mundo a propósito del fenómeno del cambio climático, lo que ha significado la demonización y consiguiente rechazo de la misma.

Desconfianza

Pero, en nuestro caso y en la coyuntura que afecta a Mina Invierno en estos momentos y que por bien conocida no requiere de mayor comentario, cabe preguntarse por qué si esta empresa productiva se ha desarrollado cumpliendo todos y cada uno de los requerimientos tecnológicos y ambientales que se le han exigido y exigen, no ha concitado desde sus inicios el respaldo colectivo y en particular el de las autoridades de gobierno (salvo algunas honrosas excepciones) y en vez se la ha tratado con indiferencia o derechamente con desconfianza. No sabemos por la historia de una actitud semejante en el pasado respecto de otros emprendimientos económicos significativos comparables al de que se trata, pero, otra vez ¿por qué ahora y en el caso es distinto? Es conocido asimismo para explicar y entender este comportamiento generalizado, cuánto ha podido influir la propaganda y la habilidad dialéctica de los grupos ambientalistas en casos Comcel que se considera, y la acogida que los medios de comunicación prestan a sus informaciones, no siempre de forma crítica.

Esta situación se particulariza más en la actitud tenida y en las resoluciones adoptadas por el tribunal ambiental de Valdivia que debe pronunciarse respecto de la solicitud hecha por Mina Invierno para utilizar en sus operaciones de extracción mineral tronaduras controladas que permitan acceder con más facilidad y menor costo a los mantos carboníferos en explotación. En este punto nos causa asombro y disgusto esa obligada intervención. Lo primero porque no entendemos que los magistrados resuelvan sobre una materia de indudable carácter técnico sin conocer previamente la realidad de la explotación, esto es, sus circunstancias físicas, geográficas y ambientales, información que únicamente puede obtenerse con una visita personal detenida al yacimiento y en especial al sitio de las faenas en cuestión. Sólo así, más el conocimiento de los antecedentes documentales que acompañan a la solicitud y de otros posteriormente agregados -todos favorables a ella según entendemos-, podrá resolverse con propiedad y ecuanimidad sobre la misma, consideración que no debiera excluir la ponderación de las consecuencias de diferente orden que tal decisión pueda tener para la propia Región de Magallanes. Cabe esperar, así, que esa ineludible cuanto necesaria visita se realice sin demora, para cuyo efecto ya le ha sido cursada una invitación a los integrantes del tribunal por parte de la gerencia de la mina y reiterada por la prensa por los sindicatos de trabajadores. Eludir esa visita y resolver en consecuencia con prescindencia de un conocimiento personal de la situación, sería un hecho censurable además de un agravio para quienes deberán sufrir sus consecuencias en caso de rechazo de lo peticionado como son los trabajadores y sus familias. Los magistrados en este caso y en otros casos, además de, ceñirse a las normativas legales, deberían hacerlo con responsabilidad social.

Lejanía del Tribunal

Y disgusto, o disconformidad si se refiere, para concluir, porque más allá de que el Tribunal se ajuste a lo dispuesto por la legislación para los efectos de la cautela ambiental y de la estructura para su control, nos parece inconveniente e incomprensible que su ente ajeno, como es el caso, deba resolver sobre situaciones ubicadas muy lejos de su sede y cuyos integrantes desconocen o ignoran en absoluto las realidades impuestas por la geografía, el clima, el aislamiento y otras circunstancias diferenciadoras en las regiones sometidas a su jurisdicción, en vez de hacerlo -como debiera ser- por un Tribunal constituido para cada región del país con competencia para actuar exclusivamente en el correspondiente ámbito geográfico, e integrado, además, por miembros conocedores de la misma. La historia, respecto de Magallanes, abunda en experiencias que señalan la inconveniencia total de tales dependencias jurisdiccionales (como ocurriera con la justicia común) situadas a grandísima distancia. En los tiempos que corren en que se proclama la voluntad de terminar de una vez y para siempre con la centralización que en tantos aspectos ha agobiado a la República desde su nacimiento, para permitir el desarrollo autónomo de sus regiones, el tema ambiental no puede ni debe ser una razón de excepcionalidad y por tanto la situación que se ejemplifica con el caso de Mina Invierno, exige una pronta corrección legal en el sentido que se sugiere.