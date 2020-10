Una veintena de trabajadores en conflicto con Inversiones Australes

No fue un final muy amistoso y, más que eso, aseguran que muchos vieron afectado su futuro laboral. Ahora, buscarán llevar el conflicto a instancias legales.

Es la realidad de una veintena de ex trabajadores de la empresa Inversiones Australes (ex concesionaria del transporte mayor de pasajeros), que señaló que recién este jueves fueron finiquitados y quedaron en libertad de acción para buscar trabajo.

El vocero del grupo de trabajadores, Fernando Bahamonde, dijo que ya se reunieron con un abogado para ver qué acciones concretas seguirán ante lo que consideran un daño que ha trastocado lo familiar justo en momento de pandemia.

“Más de 40 colegas, en su mayoría choferes, optaron por renunciar al trabajo y a todo lo económico, ante la necesidad de encontrar un nuevo trabajo y a la posibilidad de sumarse a la nueva empresa Ascendal. Pero hubo un grupo que decidió esperar, y al final muchos perdieron la oportunidad de ser contratados”, enfatizó.

Junto con lamentar la realidad por la que atraviesan, recordó que la ex operaria del transporte mayor fue una empresa que fue de más a menos, “siempre cumplió sus compromisos, pero luego empezaron los problemas con las cotizaciones y, en lo que respecta al servicio, una importante disminución de máquinas por presentar fallas mecánicas que no fueron subsanadas”.

Con más de 10 años como chofer del transporte mayor, Fernando Bahamonde dice que ahora sólo resta esperar que el nuevo servicio esté a la altura de lo que la comunidad magallánica se merece. “Me han dicho que son buenas máquinas, que son suaves aunque más pequeñas. En lo personal me tocó estar con Movigas, con Inversiones Australes y ahora tengo la posibilidad de Ascendal, aunque en este momento más que pensar en lo personal mis esfuerzos están para apoyar a mis compañeros”.