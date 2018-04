Unimarc desestima acusaciones de ex operador de local y dice que asunto está radicado en los tribunales de justicia

La compañía de supermercados Unimarc desestimó las acusaciones formuladas por un ex operador de un local de su sucursal de Avenida Pedro Aguirre Cerda con José Martínez de Aldunate, en Punta Arenas, ventiladas en la última edición de El Magallanes.

Según denunció públicamente Nelson Alvarado Contreras, por casi 19 meses funcionó al interior de dicho establecimiento comercial su local gastronómico Sabores Caseros del Sur, el cual se vio obligado a poner término sus operaciones acusando condiciones de insalubridad, las cuales nunca fueron consignadas en una fiscalización que realizaron las autoridades sanitarias.

Frente a esta denuncia, SMU, a través de su gerencia de Asuntos Corporativos, rechazó este lunes las declaraciones vertidas por el denunciante, precisando que desde julio de 2017 la compañía se encuentra en un proceso judicial con este ex locatario, a la espera que los tribunales de justicia se pronuncien al respecto sobre la base de todos los antecedentes existentes.

No obstante lo anterior, SMU precisó que lo expresado por el ex locatario no responde a la realidad de los hechos. Prueba de ello, agrega es que “este supermercado cumple con sus controles antiplagas y mantenciones sanitarias y ha sido objeto por parte de la autoridad sanitaria en el sector aludido por el ex locatario, sin ser detectada ninguna anomalía al respecto”.

Por último, la declaración consigna que “ningún otro locatario del sector tras cajas ha presentado reclamos en contra de la administración del supermercado, motivo por el cual, la compañía desestima las acusaciones de este ex operador del local y acatará lo que los tribunales dictaminen al respecto”.