Universidad de Magallanes defiende impacto de sus proyectos en el desarrollo regional

El rector de la Universidad de Magallanes, Juan Oyarzo Pérez, valoró la invitación cursada por el presidente del Consejo Regional Tolentino Soto España, para sostener una reunión con la Comisión de Presupuesto y Fomento Regional, con el fin de dar a conocer los avances de proyectos financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FDNR). Entre otras iniciativas, allí se expusieron aspectos de la ejecución del Centro

Subantártico Cabo de Hornos y del Centro Asistencial Docente de Investigación (Cadi-Umag), los cuales están en la etapa inicial y final de construcción, respectivamente.

Ambos proyectos generaron reacciones por parte de los consejeros regionales Rodolfo Moncada, Marcelo Garrido y Emilio Boccazzi, algunas de las cuales correspondieron a críticas por su financiamiento frente a otras demandas ciudadanas, y dudas respecto a su impacto social. En respuesta, el rector (s), José Maripani, explicó que, pese a las necesidades más inmediatas que tiene toda sociedad, una de las misiones de las casas de estudios superiores es generar proyectos de desarrollo regional de largo plazo, los cuales no son susceptibles de financiar con los recursos siempre escasos que sostienen la actividad académica y científica. Por esta razón, volvió a valorar la decisión de financiar la actual construcción de centros de investigación, turismo y atención en salud.

A su juicio, el mejor momento para apreciar los beneficios de dichas iniciativas, será cuando empiecen a operar. En el caso del Centro Subantártico, se proyecta que sea un centro de pensamiento para la sustentabilidad de la Biósfera, donde investigadores de todo el mundo estudien cómo enfrentar los efectos del cambio global, y tanto habitantes como visitantes participen de acciones de extensión relacionadas. En cuanto al Cadi, será un espacio de atención de pacientes y de investigación de enfermedades prevalentes en la región, tanto en términos de investigación biogenética como de productos naturales, todo lo cual redundará en beneficio de la población, en especial, la más envejecida.

Maripani además hizo hincapié en el alto costo de vida de esta región, no obstante lo cual la Universidad de Magallanes no figura entre las más caras del territorio, y cumple su labor estatal por deber social, aun cuando no siempre haya retribución económica, como lo demuestra la existencia de centros universitarios en provincias donde los privados no hubieran invertido por rentabilidad. También destacó los 10 mil profesionales y técnicos que se han titulado en más de medio siglo de educación, impactando positivamente el mundo laboral y la actividad económica de la zona.

En cuanto al desafío de superar el déficit nacional de investigadores, Maripani informó que la Universidad ha apoyado financieramente el alto costo de perfeccionamiento de sus académicos. A modo de ejemplo, en los últimos 7 años se ha pasado de 121 a 142 Doctores y Magíster. Asimismo, remarcó la existencia de 8 programas de Magíster y 2 Doctorados, con lo cual también se avanza en formación de postgrado con sello regional.

Por último, los directivos valoraron la invitación de los consejeros a mantener el contacto y reunirse periódicamente, con la finalidad de ir dando a conocer mayores detalles de éstos y otros proyectos, así como también de la acción universitaria, las condiciones en las cuales se realiza, y su proyección en el futuro desarrollo regional.