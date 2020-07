Universitario exige una explicación: le depositaron crédito que no pidió

En la documentación no figura su firma y la dirección corresponde a la ciudad de Concepción. Teme que le pueda perjudicar su calidad de beneficiario de beca.

Cansado de tanto golpear puertas, sin obtener respuesta y menos explicaciones, se encuentra un joven universitario que se hizo beneficiario de un crédito bancario sin solicitarlo.

Alan Alvarez Arias dice no entender nada. Recuerda que hace algunas semanas recibió en su correo electrónico un mensaje del BancoEstado informándole que tenía disponible un “microcrédito”. Días después fue notificado a través del mismo medio que había sido aprobado y que el monto sería depositado en su Cuenta Rut.

Allí comenzó su dolor de cabeza. “Tenía depositado 150 mil pesos, los que debía pagar en 12 cuotas de 14 mil pesos a partir de julio. El tema era que yo no había solicitado ni accedido a nada. Mi sorpresa fue mayor cuando me envían el documento donde aparecen todos mis antecedentes, nombre, cédula de identidad, pero claro, no está mi firma pero sí el de la ejecutiva. El punto es que la dirección coincide, pero no la ciudad de origen, ya que aparece Concepción”.

Cuenta que luego de eso se dirigió al banco, acá en Punta Arenas, donde le respondieron que enviarían una carta para procesar el reclamo. Los cinco días comprometidos expiraron y no hubo respuesta. Luego se comunicó al fono del que dispone la entidad, donde le dijeron que debía esperar. Tampoco nada.

“Luego fui al Sernac, donde me pidieron esperar 18 días. También a la PDI, donde me aseguraron que indagarían en base a los antecedentes que aporté. Ahora estoy viendo la posibilidad de un abogado, pero el problema es que no cuento con los recursos y temo que este crédito que no pedí pueda traerme alguna consecuencia negativa a mi calidad de beneficiario de la Beca Magallanes”. Agrega que, además, por seguridad decidió retirar el dinero que mantenía en su cuenta, dejando sólo los $150 mil del “préstamo”.

“El tema es grave, porque pudo ser por mucho más dinero. Al principio pensé que se trataba de un virus, pero lamentablemente no era así. Ojalá esto no le ocurra a otras personas, aunque supe de un caso donde no fueron nada 150 mil sino 53 millones de pesos. Lo triste de todo esto es que nadie da respuesta y a nadie parece importarle”, señala el estudiante de la carrera de Nutrición.