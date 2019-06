Ricardo “Chito” Aguila: Uno de los primeros magallánicos ganadores del “Ñandú”

Antiguo y destacado músico Ricardo “Chito” Aguila Cárcamo Junto al conjunto Los del Estrecho, participó en la primera versión del Festival Folclórico en la Patagonia, en 1969, donde la agrupación artística se adjudicó el tercer lugar de la competencia

Por Mario Isidro Moreno

Muchos de sus amistades o colegas músicos de antaño, me lo habían sugerido como un excelente personaje a entrevistar. No lo había podido localizar, hasta que mi amigo Carlos Chávez me llevó a la casa de este hombre sencillo.

Ricardo “Chito” Aguila Cárcamo nace en el año 1935 en Punta Arenas, hijo del matrimonio compuesto por Alberto, que alternaba sus funciones en el matadero de Tres Puentes con la búsqueda del oro en el río de las Minas. Su madre se llamaba Francisca Cárcamo y la familia estaba integrada además por sus hermanos Carmen, Berta, Juan y Ricardo.

Su estilo campechano, franco y natural, lo demuestra en su conversación, muy al estilo magallánico:

“Vivíamos en la calle General del Canto, del antiguo barrio Prat, cerquita del famoso Club Prat. Estudiamos con mi hermano en la Escuela 15, la que nos quedaba a un paso de nuestro hogar”.

“Fui muy amigo cuando niño de José Heriberto Aguila Mansilla, el ‘Peta’, que con el tiempo fue carabinero. Era nuestro compañero de correrías”.

¿Cómo fue su inicio en la música?

“Un finado tío, Francisco Aguila, dejó colgada en la pared de nuestra casa una guitarra. En sus tiempos había sido calificado como el mejor guitarrista de Punta Arenas. Tenía una orquesta con Francisco Soto, gran pianista que vivía en calle Zenteno esquina Condell y otro de apellido Solsona”.

“Yo, le dije a mi papá -¡Me caigo! Tengo unas ganas de aprender a tocar la guitarra, pero está sin cuerdas”.

“Mi padre la bajó el instrumento y me dijo:- yo le voy a comprar cuerdas”.

“El sabía lo elemental y me enseñó las primeras posturas y rasgueos”.

“Cuando tenía como 15 años… ¡Me caigo como ha pasado el tiempo! Un amigo que vivía en poquito más arriba de nuestra vivienda, le gustaba mucho cantar. – ¡Me caigo ch! puchas mi memoria no me deja recordar su nombre. Me viene a la mente sólo que le decíamos el ‘Gringo’”.

“El se había buscado una movida en la radio Ejército, que estaba ubicada en calle Bories, para ir a cantar y me pidió que lo acompañara. Esa fue la primera vez que toqué la guitarra en una radioemisora”.

¿Y no tocaba guitarra en su escuela?

“Claro que sí, pero no tenía chance de destacarme, porque en ese entonces había músicos y cantantes harto buenos. Por ejemplo los hermanos Olavarría, Ciro y Orlando, que también estudiaban en ese colegio”.

“Más tarde, formamos un conjunto con Enrique Aguila, Raúl Uribe y yo, y con ese grupo acompañábamos a cantar a Jaime Barrientos, ganador del Festival de los Barrios. Alfonso ‘Cocho’ Cárcamo, hizo de representante y nos llevó a realizar una actuación a Puerto Natales. Nos presentamos con bastante éxito en la confitería ‘Libertad’. También fuimos a Río Gallegos”.

“Con más nociones y dominio de la guitarra, de repente voy a la parroquia Cristo Obrero y me encuentro con ‘Cara de hacha’, Raúl, hermano de ‘Yuyo’ Uribe. Era una velada donde éste acompañaba a una señorita -¡Me caigo tampoco me acuerdo el nombre! ¡Puchas que cantaba lindo la chica!”

Entablamos conversación y me pregunta: -¿Tú tocas guitarra y cantas?

-Toco guitarra, pero canto más o menos nomás. Estoy recién aprendiendo.

-Podríamos hacer un dúo- me sugiere.

-¡Ya nomás, no hay problemas.

¡Me caigo, yo era joven y estaba con todo el entusiasmo de poder algo y mostrar mis cualidades musicales.

“Después que toqué con Uribe, hicimos un trío con Mario Cárcamo y Jorge Tréllez y luego acompañamos a Amanda, hermana de este último. Cantaban a dos voces y unos punteos -¡Me caigo que lindo punteábamos!”

“Eran épocas de grandes artistas. Como por ejemplo Marta Grandi, Selideh Fundinger Igor, las hermanas Aravena, los hermanos Olavarría, Amanda Tréllez, etc”.

“Cuando cantábamos en la radio La Voz del Sur, llegó Ricardo Cárcamo, un chico menudo, moreno, de ojos saltones, -tremendo para la guitarra-. Con él hacíamos, como ensayo, un quinteto con Uribe, Mario Cárcamo, Tréllez y yo. Luego, en un concurso auspiciado por la misma emisora, formamos el trío Andalien integrado por el chico Barra, -un capo para tocar guitarra. Una maravilla- Soto y yo. Ganamos el certamen compitiendo en contra de grandes, como lo eran en ese tiempo Ricardo Cárcamo, Jorge Tréllez y su hermana Amanda”.

¿Y qué pasaba en ese tiempo con Fernando Bargetto?

“Fernando era muy reservado para sus cosas. El creó un estudio para enseñar guitarra por música, se dedicó a tocar solo. Pero un día habló conmigo y me dijo: -Mira Chito, yo tengo un muchacho conocido y podríamos hacer con él un trío, un conjuntito, yo no canto pero ustedes sí lo podrían hacer. Acepté y de ahí comenzamos con Bargetto. Pero me anduvo cabreando porque era demasiado perfeccionista. A un tema le dábamos y le dábamos y, según él, nunca salía a su gusto”.

“En todo caso, yo no sólo me dedicaba a la música. Aunque sólo estudié hasta sexto preparatoria quise tener un oficio y me dediqué a la labor de jornalero, con pala y picota, en la construcción. Estimé que el trabajo era muy pesado para mí y me propuse ser carpintero de primera. Me contrató el finado Barrientos, que sacaba trabajos para la Empresa Nacional del Petróleo. Me fue bien”.

“Paralelo a ello estaba en radio Austral con Raúl Uribe, acompañando a todos los muchachos y muchachas que participaban en un programa matinal de los días domingos. Los sábados hacíamos un ensayo con ellos y la cosa era pasar y pasar, hasta quince cabros por programa”.

“Me correspondió la conscripción que cumplí en el Destacamento de Infantería de Marina Cochrane”.

“En un baile al que asistimos con algunos compañeros conocí a la joven Rosa Almonacid Soto, con la cual conviví muchos años y tuvimos dos hijos: Eva y Ricardo, ambos me salieron excelentes artistas. Ambos, con una voz privilegiada. Ricardo – Tato-, ya fallecido, fue, además, uno de los buenos bajistas de Punta Arenas. Mi pareja tenía cuatro hijos. Al menor de ellos lo crié yo. Rosa tocaba muy lindo el piano y acordeón, por música, y a veces enseñaba ambos instrumentos a personas interesadas en dominarlos”.

“En ese tiempo conseguí un terreno en Playa Norte y con mis propias manos construí mi casita, en la esquina de calle Caupolicán con el pasaje Lota”.

“Rosa Almonacid falleció y al tiempo tuve una segunda mujer, Norma Toledo, con la cual viví alrededor de tres años, luego de lo cual decidí vivir solo”.

Actuaciones en Santiago

¿Cuándo fue su época de gloria?

“Hubo un tiempo en que nos reunimos con Jorge Tréllez, Marta Grandi y su esposo y formamos un grupo. Hubo un concurso y para prepararnos ensayábamos todas las noches. Ganamos el certamen. El premio fue viajar por doce días a la capital a fin de actuar en radio Portales. En esa emisora nos tramitaron de lo lindo. –Vengan mañana, vengan pasado mañana; hasta que nos fastidiamos. Al final nunca actuamos en esa radio. Por fortuna, en una boite muy importante y lujosa, estaba tocando Francisco Soto que actuaba antiguamente con mi finado tío. Su hijo nos conoció y nos dijo: -¡Me caigo!, ¿Qué andan haciendo estos magallánicos por acá?”.

“Gracias a su intervención, tuvimos la oportunidad de actuar en la ciudad de Santiago”.

En el primer Festival en la Patagonia

“En el año 1969 participamos en el primer Festival Folclórico en la Patagonia con el conjunto Los del Estrecho, integrado por Selideh Lily Fundinger, Humberto Leiva, ya fallecido, Julio Uribe, también fallecido y yo”.

“Presentamos el tema ‘A mi Tierra’, que todos lo creyeron de mi autoría, en circunstancias que pertenecía a un tal Sánchez, vecino mío del sector Playa Norte”.

Parte de la letra de la canción, decía: “Cuando tengo ganas de ver mi ciudad/subo hasta el Andino y llego al Mirador/y fijo mis ojos, un tanto llorosos/por el viento bravo, la nieve y el sol”.

“El evento se realizó a tablero vuelto en el entonces cine Gran Palace, en calle Bories, y obtuvimos el tercer lugar de la competencia, siendo premiados con un ‘Nandú’ (trofeo del festival). El primer lugar lo ganó el tema ‘Mensaje en la Patagonia’, de los autores René Rojas y Arturo Barros, interpretado por Los Trovadores del Río”.

Ricardo “Chito” Aguila Cárcamo, vive sólo en su casita del barrio Playa Norte. Se sumerge en sus recuerdos y en una antigua casetera nos hace escuchar un tema que grabó en forma artesanal en su juventud; el chamamé del antiguo estilo, “Mercedita” y, al oír sus estrofas, emergen lágrimas de añoranza de su cansado corazón: “Que dulce encanto tienen/tus recuerdos Merceditas/aromada florecita/amor mío de una vez./ Como una queja errante/la campiña va flotando/el eco vago de mi canto/recordando aquel amor/Pero a pesar del tiempo/transcurrido, es Merceditas/la leyenda que hoy palpita/en mi nostálgica canción”.

“Y su soledad es más aún, ya que ni siquiera tiene un instrumento con el cual poder rememorar su música de antaño y cantar: “La guitarra en el ropero/ todavía está colgada/

Nadie en ella canta nada/ ni hace sus cuerdas vibrar/Y la lámpara del cuarto/ también tu ausencia ha sentido/porque su luz no ha querido/ mi noche triste alumbrar”.