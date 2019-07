Usuarios de la Compin acusan demora en el pago, falta de personal y excesiva tramitación

Distinta es la opinión de la seremi de Salud, Mariela Rojas, quien señaló que a pesar de no contar con muchos funcionarios en la región “somos una de las Compin mejor evaluadas a nivel nacional”.

La demora en los pagos, la falta de personal que facilite la atención a público y la excesiva tramitación de las licencias médicas son parte de los reclamos de usuarios de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), en Punta Arenas. Nada ajeno a lo que ocurre, al menos en Santiago, donde hace unos días la crítica situación en la gestión de la entidad hizo crisis, obligando a la intervención del ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien anunció una profunda reestructuración que mejore la calidad del servicio que se le entrega a los usuarios.

El viernes recién pasado La Prensa Austral conversó con algunas personas que se encontraban en la oficina local, en busca de respuestas sobre sus licencias médicas.

Mayra Loyola, 30 años, quien tramita una licencia por maternidad, señaló que ella no ha tenido problemas en la gestión de su permiso. Sin embargo, lamentó que sólo una funcionaria atendiera a todas las personas que ese día estaban en la sala de espera de la entidad, por lo que a su juicio sería necesario reforzar con más personal la atención al público.

Otra de las personas que llegó a la Compin, quien pidió reserva de su identidad, dijo que ella tiene una opinión distinta. Explicó que su situación es muy delicada, ya que por la excesiva tardanza en el pago de sus licencias médicas no ha podido pagar la hipoteca de su casa, estando en serio riesgo de perderla y quedarse en la calle. “Menos mal que los medios de comunicación han comenzado a indagar esta situación, yo estoy a punto de perder mi casa y el banco no acepta explicaciones”, dijo angustiada.

La mujer explicó que la licencia médica es por un accidente que sufrió su marido hace dos años. “El proceso de tramitación de las licencias es súper engorroso, mi esposo no puede trabajar y las licencias no las pagan. Así nos pilló la máquina. Hemos presentado los certificados médicos y tiene hora para ingresar a cirugía, ha sido evaluado por médicos y le dieron reposo, pero para la Compin el reposo no se justifica. Es un sistema muy injusto”, reprocha.

Otro de los usuarios de la Compin, es Jaime Aguilar Cárdenas, 68 años, quien se sumó a los cuestionamientos, ya que para él los problemas pasan por las largas esperas y la tramitación excesiva, ya que -critica- “los pacientes deben demostrar que están enfermos”. Indica que está con licencia médica hace más de cuatro meses debido a una artritis reumatoidea psoriásica, un trastorno que causa dolor e inflamación en las articulaciones.

“El Servicio de Salud Magallanes me daba una inyección biológica y me la cortaron por falta de fondos, por lo que tuve un retroceso en la enfermedad. Recién hay una pequeña posibilidad de solución que sería entrar a la Ley Ricarte Soto, pero mientras tanto me enteré a través de mi empleador que tenía tres licencias rechazadas y a mí nunca me notificaron… Uno se enferma más con este sistema”, dijo el usuario, quien solicitó una audiencia con la jefa de la Compin, pero le respondieron que “la jefatura atiende sólo los días lunes y jueves y que me van a avisar”.

Compin en antecedentes

“En la Compin Magallanes se han tramitado 27.512 licencias médicas desde enero a mayo de 2019, lo que nos da como promedio mensual 5.500. Este año un 38% son electrónicas y un 62% restante son de papel. En 2018 alcanzó a las 5.800 como promedio, y agosto fue el mes con mayor cantidad de permisos tramitados con 7.346”, explica la seremi de Salud, Mariela Rojas.

A pesar de las quejas y cuestionamientos de los usuarios, Rojas valora el trabajo que desarrolla la Compin regional. “No tenemos muchos funcionarios (28 en todo Magallanes), pero somos una de las Compin mejor evaluadas a nivel nacional por los plazos…”

La seremi clarificó que las supuestas demoras en la tramitación obedece principalmente a que el usuario no aporta todos los antecedentes que corresponde. “Las licencias se entrampan cuando el usuario no trae la documentación completa. Esa es una de las principales falencias que existen y cuando no las traen, se les da 14 días para que lo hagan. Si no es así el caso se archiva, hasta que regresen con lo solicitado y muchas veces no vuelven”, explicó.

Proceso de tramitación

En relación al proceso, Rojas explicó que la Compin recibe la licencia médica, de ahí se hace el estudio con toda la documentación que los tramitantes tienen que traer (liquidación de sueldo, contrato de trabajo, antecedentes previsionales) y si eso está completo, pasa a Contraloría médica, que revisa los reposos y que la cantidad de días de descanso esté acorde al diagnóstico, si no es congruente se pide un informe médico u otros antecedentes de la situación de salud de la persona.

Rojas complementó su descripción del proceso de tramitación de licencias, señalando que dentro de la Contraloría interna hay una comisión médica que se reúne una vez a la semana, conformada por médicos especialista de acuerdo al tipo de licencia y se cita a las personas para evaluar los reposos. Esa licencia puede ser aceptada, reducida o rechazada. Si se acepta pasa subsidio y si eso no tiene ningún problema, pasa a las unidades de pago. Aclara que la Compin no es la institución que paga, sino que éste se realiza en las isapres, las cajas de compensación y en el BancoEstado.