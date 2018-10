Usuarios de Tabsa reclaman que cambio de butacas en ferry Yaghan perjudicarán comodidad en viaje

“No somos ganado, para venir apretados” y “autoridades, son 30 horas de viaje, no 3!!!, son algunas de las frases con que un grupo de pasajeros y usuarios del ferry Yaghan de Transbordadora Austral Broom, alzaron sus voces en protesta por el cambio de butacas en dicha embarcación.

El episodio de descontento tuvo lugar en Puerto Williams, desde donde los habitantes deben realizar un extenso periplo si desean venir a la capital regional.

Consultado al respecto el gerente de la empresa, Alejandro Kusanovic, fue enfático en señalar que las apreciaciones de quienes efectuaron el reclamo, son equivocadas. “Aparentemente es gente que está desinformada y que lo quiere utilizar para temas políticos. Efectivamente en la nueva licitación que se amplió por un año, cuando se presentó el ferry, se indicó que tendrá 120 nuevas butacas semi-cama, que no se han instalado porque aún no llegan. Al parecer algunas personas vieron una butaca y la tomaron como que esas iban a ser, pero no es así. Y en esto hay que decir que las butacas tipo cama ya no se fabrican más y las semi-cama que vienen son similares a las que están instaladas hoy en día”.