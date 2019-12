Usuarios del cruce en Punta Delgada: “Las barcazas tardan mucho en posicionarse y ahora nos demoramos una hora en cruzar”

– Los camioneros y conductores que realizan continuamente este viaje, que conecta el continente con Tierra del Fuego, se apresuran a decir que la conectividad es más lenta que antes desde la incorporación de una segunda naviera.

Uno de los problemas que hoy se genera en el cruce en Punta Delgada, entrada norte a Tierra del Fuego, es el tiempo de espera para utilizar los barcos en servicio, los que hoy son operados por las navieras Tabsa y Tierra del Fuego.

Bajo esta premisa, El Magallanes fue a palpar in situ esta tesis y preguntarles a sus protagonistas, los conductores que cruzan a menudo por este apartado lugar, qué es lo que está pasando.

Juan Barría, conductor de transporte privado, dijo: “Las barcazas se demoran mucho en posicionarse, tardan bastante y los únicos perjudicados somos nosotros”. Agregó: “Tenemos contrato con una sola barcaza, pero las dos se demoran, porque antes tardábamos media hora y ahora cruzamos en casi una hora. Creo que hay que hacer un poco más grandes las ramplas o hacer otra, tal vez”.

Leonardo Cejas, camionero argentino de Buenos Aires que ocupa el cruce en Punta Delgada, agregó que “es bueno que exista competencia, pero eso ha hecho que sea un servicio más lento. Además, las nuevas barcazas no las puedo ocupar, porque tienen planchas muy cortas y no puedo subir, porque me topa el camión por abajo y lo puedes romper”.

Un grupo de camioneros transandinos también coincidió con que ocupan las barcazas Tabsa no por un tema de contratos, sino que por un asunto logístico: “Las barcazas nuevas no las podemos ocupar y demoramos un montón en poder cruzar porque, como van turnándose, tenemos que esperar a las de Tabsa sí o sí. Nuestros camiones son largos y quedamos atrapados con las nuevas. ¡Es una lástima, ojalá puedan arreglarlas! Pero en cuanto al cruce, se demoran más, no sabemos por qué”.

Juan Montanares, a cargo de la capitanía de puerto de Punta Delgada, reconoció que las nuevas barcazas efectivamente tienen una rampla más corta, lo que hace que los camiones topen abajo y no puedan subir.

“Los barcos de la nueva naviera son hechos en China y debido a su seguro no pueden modificar su casco. Los ferris tendrán que esperar el permiso del fabricante para alargar sus ramplas y así poder ser ocupadas por los camiones largos”, dijo Montanares.