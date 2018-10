Usuarios descontentos por lenta atención al cliente en CorreosChile

Demoras de hasta una hora se han registrado en la atención al público en las oficinas de Correos de Chile, precisamente en la sucursal que queda en la esquina de calle Gobernador Carlos Bories y José Menéndez. Sobre esto, Ana María Salazar Ampuero, usuaria habitual de este servicio comentó al medio las demoras que ha vivido.

“Aquí vemos que existe un mal funcionamiento y que uno puede estar entre 45 ó 50 minutos esperando”, aseguró. “Trabajo en una empresa donde tengo derecho a sacar un ticket por Internet de forma adelantada, pero eso no sirve para nada porque yo llego hasta acá y debo esperar sí o sí esa cantidad de tiempo. ¡Imagine lo que deben aguantar las personas que no tienen este beneficio!”, hizo ver Ana María Salazar Ampuero.

La mujer, además, dijo haber intentado hablar con el encargado local de CorreosChile, pero que no tuvo respuesta. “Intenté hablar con él y lo que hizo fue pasar de largo y no escuchar a nadie. También tenemos la certeza de que mucha gente le ha escrito, pero hasta el día de hoy no existe una respuesta por parte de él”, acusó Salazar.

Otra usuaria que realizó sus descargos fue Marcela García, quien aseguró haber retirado un ticket de atención y haber esperado por cerca de 55 minutos a que su número llegara hasta el panel electrónico. “Uno tiene que hacer y esto ya es habitual que suceda, se debería hacer un cambio porque no es posible que un sistema que es de Santiago se aplique acá”, sentenció.

El Magallanes logró contactarse con el encargado regional de esta empresa, Christian Demangel González, quien reconoció que existe una demora de atención al público desde hace un tiempo y aseguró que esto se debería principalmente al aumento de público en las horas punta. Realizó además el comentario de que, a pesar de que la demora de atención al público es una realidad, “no se debe por ningún caso al desempeño de los trabajadores”.