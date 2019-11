Usuarios reconocen dificultades en la atención por paro de la salud municipal

Son más de mil horas las que deberán ser reprogramadas, de acuerdo a las estimaciones de los funcionarios.

A casi un mes del estallido social, de las marchas que se han tomado las calles y de las paralizaciones de los servicios públicos, los usuarios de los consultorios de salud reconocen las dificultades que han tenido para acceder a la atención médica, la falta de horas y las esperas, sin embargo respaldaron las demandas de los trabajadores, insistiendo en la necesidad de fortalecer la salud pública y de contar con mayores recursos.

Una de las personas que este lunes llegó al consultorio 18 de Septiembre fue Juana Guerrero. Acudió por un control médico de su padre quien es diabético e insulino dependiente. “Vino justo en el día del paro pero no lo han podido atender, necesita la insulina. Le queda muy poca insulina, por eso estamos viendo qué se puede hacer. Acá hay un médico que está atendiendo y no saben si le dará la receta. Por lo mismo ahora sólo se inyecta la mitad de la dosis, para que le dure más la insulina que tiene”, relató la hija.

Por su parte, María José Guaiquín fue a retirar medicamentos. La joven respaldó las movilizaciones de los trabajadores, señalando que esta es la única manera de lograr soluciones. “El problema es que está todo tan revuelto y tan revolucionado, que ojalá se logre algo, porque después de todo esto sería triste que no se consiguiera nada”, subrayó.

Otra de las usuarias, María Cristina Ibarra, admitió que es diabética e hipertensa y que por años se ha atendido en dicho establecimiento de salud. “Llegué como a las nueve y tuve que esperar, pero me atendieron bien… Yo estoy de acuerdo con las movilizaciones, porque acá estamos todos buscando conseguir algo mejor para todas las familias”, puntualizó.

Brunilda Montecinos también llegó a retirar sus medicamentos. Es diabética e hipertensa. “No me pusieron ningún problema, me realizaron los exámenes, los electros igual los están haciendo”, expresó, indicando que no está muy de acuerdo con las movilizaciones que se han desarrollado en el centro, porque le duele los daños causados.

La Asociación de Funcionarios de la Salud Municipal calcula que son más de mil horas médicas las que no se han cumplido, desde el día 22, en los cinco centros de salud familiar, y en los tres centros comunitarios de salud.