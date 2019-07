Usuarios valoraron disminución de tiempos de espera en Farmacia del Hospital Clínico

A dos semanas de la puesta en marcha de la atención preferencial para personas de la tercera edad en la entrega de medicamentos de la Farmacia Ambulatoria del Hospital Clínico, los usuarios valoraron la medida asegurando que comienzan a palpar el impacto, pues la espera se ha reducido a la mitad. Los pacientes agradecieron la nueva ventanilla de atención implementada desde la segunda semana de junio, donde personas mayores de 60 años reciben una atención preferencial.

“Saqué el número 59 y van en el 50, así que está bastante más rápido”, sostiene Carmen Jaramillo. “El sistema es mucho más práctico. Yo soy paciente crónico, acá me atienden cuatro médicos. Esto ahora funciona muy bien, me gusta ver siempre el lado positivo de las cosas y felizmente tenemos el derecho a la atención, porque no podríamos hacer nada si no tuviéramos este derecho y por eso yo igual espero”.

Un segundo usuario, Carlos Pedraza, quien este mes cumple 67 años, reconoció que “ahora fue muy rápido, yo soy paciente crónico y tengo todas las enfermedades, por eso sé que el sistema se demoraba mucho desde que sacabas número, aunque igual había personas que sacaban varios números y todo eso era una carga para la farmacia, pero este nuevo sistema hace que todo sea más expedito”.

Jorge Trujillo, de la misma edad, manifestó que es enfermo crónico por lo que retira sus medicamentos todos los meses. “La espera ha sido menos, yo estuve en cama porque tengo problemas en una pierna y por eso vine hoy al hospital”.

Desde el hospital se estudiaron los tiempos que involucra todo el proceso y no sólo desde la digitación de las recetas hasta la salida de los medicamentos desde la máquina dispensadora. Este análisis da cuenta que en las primeras aproximaciones de medición, previo a la nueva ventanilla, el promedio era de 3 horas de espera; en junio el promedio ha sido de una hora y 30 minutos de espera, lo anterior, considerando una muestra del total de usuarios distribuidos en diferentes horarios.

Para el subdirector médico (s) del centro asistencial, Claudio Barría Peña, es menester seguir mejorando y para ello han ido recogiendo la opinión de los mecanismos de medición del trato usuario. Es necesario, añadió, mencionar que la Farmacia Ambulatoria cumple con los estándares de seguridad y calidad, otorgando una atención segura en cuanto a las indicaciones y las prescripciones que otorgan los médicos”.

Anualmente el hospital despacha unas 148 mil recetas, con 393 mil prescripciones. El número de recetas promedio mensual en este 2019 es de 12.200, con unas 32 mil prescripciones en dicho período.