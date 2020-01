Vacaciones provechosas: niños asisten a taller para aprender bailes chilenos y latinoamericanos

Desarrollado por el conjunto El despertar de los Ruiseñores El lunes se iniciaron las clases en Francisco Javier Reina esquina Paula Jaraquemada, en el barrio 18 de Septiembre, que se extenderán hasta fines de febrero, los lunes y miércoles de 19,30 a 21 horas

La queja habitual de padres y apoderados con los niños de estos tiempos es que no se despegan del celular, los videojuegos o la televisión. Especialmente en las vacaciones, en que los escolares disfrutan del descanso. Por eso, buscan alguna alternativa que los motive a moverse y aprender, pero de manera entretenida.

Es así como el conjunto El Despertar de los Ruiseñores decidió organizar talleres para que los chicos pasen sus vacaciones, aprendiendo nuevos ritmos folclóricos. Estos cursos de verano se iniciaron el lunes, con una veintena de niños, desde los 6 años en adelante, y que aún puede recibir participantes durante todo lo que resta de vacaciones, esto es, hasta fines de febrero. Las clases se desarrollan en la sede ubicada en Francisco Javier Reina 0597 esquina Paula Jaraquemada, en el barrio 18 de Septiembre, los lunes y miércoles, de 19,30 a 21 horas.

En principio, el taller estaba enfocado en enseñar cueca, pero el director de El Despertar de los Ruiseñores, Sergio Vargas, explicó que decidieron ampliarlo a otros ritmos del continente americano. Por ejemplo, el calentamiento fue con baile peruano. “Partimos con una cacharpaya, que es una danza andina, agregamos una cardita que es una danza de la zona central, y un poco de festejo peruano. Después nos metemos de lleno con los ritmos nuestros: cueca, pasos básicos de vals, y parte de la estructura coreográfica de la cueca. En esta primera etapa partimos con lo más básico, agregando otros ritmos, porque la idea es que a medida que los chicos vayan teniendo cierto dominio con las cuecas, vamos a ir agregando danzas, especialmente de la Patagonia, entonces agregaremos chamamés, corridos, polcas”.

Vargas enfatizó que para participar no es necesario tener dominio de alguna danza. “Hay pequeños de 6 años en adelante, las niñitas todas chiquitas, así que lo único que se pide es tener las ganas de venir a aprender y participar. Como siempre repasamos lo que hacemos entre clase y clase, los niños que se puedan ir incorporándose, existe la posibilidad que puedan trabajar en eso. No tendremos presentaciones, esto es bastante libre y la idea es que los chicos aprovechen las vacaciones, sacarlos del sedentarismo, que es un problema grave en nuestra sociedad, especialmente en los niños, pero también que puedan aprender de nuestro folclore y costumbres”.

Es primera vez que la agrupación decide realizar un taller como éste, que esperan replicar todos los años en esta época, una vez vistos los resultados.

Mientras hacían un alto y tomaban aire para continuar con la clase, un grupo de nuevas amigas comentaba sobre este taller. Catalina Cárdenas tiene 12 años y participa en el conjunto Esencias de mi tierra. “Empecé a bailar desde los 3 años, así que siempre he estado en actividad. Decidí venir porque me salí por un año del tema del folclore, me aburrí y mis papás me consiguieron venir a este taller. La idea es participar en muchas cosas más”, recalcó la estudiante de la escuela Villa Las Nieves.

Heredi Mancilla tiene 11 años y estudia en la Escuela Juan Bautista Contardi. Dice que solamente participó en actividades de colegio, pero no en un taller. “Vengo porque el folclore es algo que debemos que tener todos, es como algo que hace que uno no se quede en la casa, aburrido”. En tanto, Isidora Muñoz, participó en actividades del colegio y comenta que lo que más le ha gustado es “conocer compañeros nuevos y vivir nuevas experiencias. Sé bailar chamamé, cueca y otros más”.

Antonella Parra recalcó que nadie la motivó para asistir, sino que “quise participar. No había estado en otro grupo, pero quería aprender a bailar cueca, no sabía. Estudio en el Liceo Experimental y ahí sólo hacen gimnasia. Siento pasión por todos los bailes”.

Benjamín Pérez es parte del conjunto Brisa Austral, por lo que ya cuenta con mucha experiencia en temas artísticos. “Vine a este taller porque quería perfeccionarme en el ámbito del folclore y cómo se siente estar en otro grupo. Es comenzar todo de bueno, porque casi todos los bailes ya los sabía. Yo estudio en el Liceo San José y antes de septiembre se practica mucho. En vacaciones me divierto, pero no quiero desapegarme del folclore, así que me dieron el dato y vine”, indicó el estudiante de 13 años.

A su lado, su pequeño hermano Franco, estudia en el Colegio Juan Bautista Contardi y asegura que ingresó para “aprender y perfeccionarme. Me gusta el folclore, aunque igual juego fútbol. Me motiva mucho este taller, me trajo mi hermano, que ha sido un buen guía”.

Finalmente, uno de los más pequeños es Vicente Gómez, de 6 años, que cursa primero en el Liceo Experimental. “Vine para aprender más. Es difícil, a veces, en el grupo, aunque es entretenido. Antes me gustaba bailar, pero no sabía ninguno. No es tan difícil. Vine con mi mamá y me recibieron muy bien acá”, valoró el niño antes de continuar con la clase, que incluyó un Membrillazo, Cacharpaya, Cardita (una variante de la cueca) y un festejo peruano. Quienes deseen que sus hijos asistan, comunicarse al número +56968051590.

Fotos Rodrigo Maturana