“Vamos a potenciar a Magallanes para que pueda desarrollar la energía eólica”

Una apretada agenda ha tenido el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas, en su primera visita a Magallanes.

En la región, y en conversación con La Prensa Austral, el directivo de la Corporación de Fomento de la Producción anunció varias medidas concretas que apuntan, según Terrazas, al aumento de la producción local: “Tenemos varias metas bastante ambiciosas. Primero que todo, no podemos dejar de atender desde la Corfo las demandas sociales. Nuestro objetivo es construir un Chile más solidario, justo y con más oportunidades para todos. Ahora, si bien no estamos en la agenda social al 100%, si podemos atender ciertos requerimientos de esta”, destacó el vicepresidente ejecutivo.

Terrazas agregó que “tenemos que hacer una Corfo más abierta, para llegar a más personas que requieren de algún apoyo para emprender o encontrar un buen trabajo. Para eso, lo que hicimos fue capitalizar el programa Fogain (Garantías Corfo para Inversión y Capital de Trabajo), porque le pusimos 200 millones de dólares adicionales, lo que hará que más pymes tengan acceso al crédito en la banca y nosotros actuamos como una especie de aval”.

– ¿Cuántas personas podrían verse beneficiadas a nivel nacional con esta inyección de recursos?

– “Esto es un esfuerzo económico que esperamos ayude a muchas pymes que han sufrido producto de la crisis social, ya que el país va a crecer menos y algunos emprendedores han visto afectadas sus ventas.

El Fogain cuenta con 500 millones de dólares y ahora le inyectaremos 200 millones de dólares más y con eso esperamos llegar al menos a 40 mil beneficiarios más.

Uno puede postular directamente en el banco para ser beneficiario de este programa y ojalá partir con el banco en el que son clientes y analizar las mejores tasas”.

– ¿Cuánto ha golpeado la crisis social en la sociedad productiva?

– “Ha golpeado firme, porque las grandes empresas están más reticentes en hacer nuevas inversiones y, por otro lado, están las pymes, que dependen muchas veces de estas empresas grandes. Una baja en las ventas de las pymes en uno o dos meses puede ser fatal, en ese sentido este año puede afectar la sobrevivencia de muchas pymes. Hasta ahora no ha sido tanto, pero si esto se prolonga en el tiempo, no me extrañaría que termine afectándoles”.

– ¿En su visita a Magallanes ha tenido reuniones que apunten a un desarrollo productivo?

– “Tuvimos varias reuniones con gremios para tratar de potenciar la región y que Magallanes sea cada vez más productiva, analizando sus ventajas competitivas, como el viento. La región tiene una de las energías más renovables del mundo, por eso hay que potenciar a Magallanes para desarrollarla a futuro. Hay que ir avanzando en esta hoja de ruta para ver cómo podemos aprovechar la energía que tiene la región, como la eólica o el hidrógeno verde”.

– ¿Hay algún plazo para generar este plan de producción regional?

“Tenemos dos años aún, pero hay que ir analizando cada proyecto. Por ejemplo, para el dinamismo de la economía local, estamos diseñando un plan para que los alimentos de la salmonicultura se generen acá y no traerlos del norte, que permitirá un mayor dinamismo en la economía”.