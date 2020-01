General Patricio Figueroa: “Vamos a seguir protegiendo a la comunidad como corresponde, con todos los medios”

Aprovechando la ceremonia de entrega de los 5 nuevos vehículos para Carabineros, el general Patricio Figueroa, jefe de la Duodécima Zona de Carabineros, se refirió a las manifestaciones y marchas que se producen los días viernes en la noche. Movilizaciones que ya se han transformado en una rutina en el acontecer público de la capital regional.

En este contexto, el general Figueroa declaró: “El Ministerio Público está trabajando intensamente con la ayuda de las policías. Las investigaciones tienen sus tiempos, por lo tanto, a la larga concluirán con resultados positivos”.

El general de Carabineros continuó diciendo que “solamente lamentar que ocurran este tipo de destrozos, que Magallanes nunca había visto, todos queremos paz y tranquilidad.

– ¿Cómo ve usted que todos los viernes se realicen marchas?

– “Si la gente quiere manifestarse, que se manifieste. Las marchas pacíficas no causan ningún inconveniente, el problema son estos pequeños grupos que causan daños a sus propios vecinos, eso nos obliga a actuar y vamos a seguir haciéndolo, vamos a proteger a la comunidad como corresponde, con todos los medios que tenemos”.

– ¿La comunidad debe acostumbrarse a que los viernes hay marchas?

– “Eso habría que preguntárselo a los que llaman a las marchas si hay que acostumbrarse a esto o no, nosotros nos limitamos a estar cuando la comunidad nos necesite”.

– Magallanes tiene poco contingente policial ¿Con la llegada de nuevos vehículos, también se contempla la llegada de nuevos efectivos?

– “El contingente policial se mantiene dentro de un margen, es relativo, pero estamos dentro de la normalidad. Pero, aún no termina nuestro plan de traslados, porque concluye en marzo, así que esto no está zanjado, puede que exista un aumento en el contingente policial, pero la variación no sería significativa”.

Cinco nuevos vehículos recibió Carabineros

Ayer, el intendente José Fernández, hizo entrega de 5 modernos vehículos a Carabineros. En total, son cuatro camionetas Nissan 4×4 y un retén móvil marca Fiat, que serán distribuidos entre Monte Aymond, Río Seco, Agua Fresca y dos para la Primera Comisaría, en Punta Arenas. “Los consejeros regionales apoyaron esta iniciativa para financiar estos nuevos vehículos, para que Carabineros pueda realizar su labor en nuestra comuna”, dijo la primera autoridad.

Al respecto, el jefe de la Duodécima Zona de Carabineros, general Patricio Figueroa Esperguel, señaló que los recursos aprobados para la compra de estos modernos vehículos habían superado los 400 millones de pesos. Agregó que “nosotros presentamos un déficit importante de vehículos, la mayoría cumplió su vida útil. Por lo tanto, necesitamos de forma constante renovar nuestro parque vehicular, como lo hacen todos los gobiernos regionales”.

El general, a futuro, espera que “al menos, todas las tenencias de Carabineros tengan dos vehículos, porque uno solo para un destacamento es muy poco. Por ejemplo, a veces ocurre que hay un accidente y a 200 kilómetros de distancia hay otro y no tenemos los medios para cubrirlos, es por eso que esta es una ayuda importante”.