“Vamos a tener que dejar de hacer cosas para que puedan alcanzar las platas y eso sería lamentable”

La noticia fue tan o más demoledora que un incendio, principalmente, porque no había cómo hacerle frente. Los bomberos de todo el país fueron presa, primero, del estupor, y después, de la indignación, al conocer que el Ministerio de Hacienda oficializara la rebaja presupuestaria para la institución, amparado en la reestructuración de recursos, producto de la pandemia por el Covid-19.

La rebaja de la Dirección de Presupuesto es de un 7,86% que corresponde a $3.755.793.000, que se desglosa en un recorte de $1.500.000.000 en recursos para la capacitación de los voluntarios, $1.450.000.000 de Importación y Compromiso en moneda extranjera para el pago de carros bomba y material menor para los Cuerpos de Bomberos y $805.793.000 para ayudas extraordinarias para reparaciones y mantenciones.

Es por eso que, durante la tarde de ayer, sonaron las alarmas, pero no para convocar a los voluntarios a ningún siniestro, sino para atender una emergencia que pone un obstáculo más a la labor que realiza la institución, en beneficio de la comunidad. Cerca de las 19 horas se convocó a una reunión, en la que, a través de las plataformas digitales, las compañías de todo el país se reunieron virtualmente con la directiva nacional.

Este encuentro se extendió hasta casi las 21 horas, tomándose algunos acuerdos a modo de advertencia, los cuales, si no llegan a tener una respuesta pronta, por parte del gobierno, llevará a los bomberos a tomar medidas más duras.

Simbólicamente, a las 22,30 horas, todas las compañías a lo largo y ancho de Chile tocaron sus sirenas durante un minuto para manifestar su desagrado, lo que se repetirá hoy al mediodía. Pero en términos más concretos, se llamó al gobierno a establecer una Mesa de Diálogo, fijándose un plazo de 48 horas.

En Magallanes, la noticia llegó justo cuando se anunció que el municipio de Punta Arenas, contrario a las intenciones del Poder Ejecutivo, había otorgado una subvención mayor a la del año pasado, a los bomberos, y que corresponde a 120 millones de pesos (en 2019 se entregaron $98 millones).

Descarnado análisis

Sin embargo, para el superintendente de Bomberos Punta Arenas y presidente del Consejo Regional de Magallanes, Patricio Cárdenas Agoni, estos temas van por carriles distintos. En cuanto a los perjuicios que puede traer para la actividad, este recorte presupuestario, explicó: “Tenemos una plata de operaciones, que la envían, pero que no alcanza para todo el Cuerpo de Bomberos. Los segundos cuarteleros los pagan las compañías; el mantenimiento de los cuarteles, aseo, lo pagan las compañías y casi todas, salvo una o dos que tienen antena, todo lo pagan con beneficios, rifas, bingos, socios cooperadores y ¿qué va a pasar con la gente que echan? No va a pagar su cuota. Nos vamos a ver disminuidos las compañías en sus ingresos, entonces no es solamente este recorte”, advirtió Cárdenas.

Para el directivo, lo más importante de este recorte, “sacan 1.500 millones de capacitación. No podemos mandar bomberos a la calle sin capacitar, entonces tendríamos que cortar el ingreso de bomberos, con qué voluntarios vamos a contar. Es complicado. El aporte de Importación y Compromiso con moneda extranjera, es el aporte que da la Junta Nacional para carros para material menor, eso significa que un equipo de trabajo que cuesta 600 mil pesos, los Cuerpos de Bomberos pagan 200 mil, el resto lo subvenciona la Junta Nacional, con este ítem; lo mismo los equipos de respiración, herramientas. Esto significa que no tendremos los equipos subvencionados. Y la ayuda extraordinaria para reparación es si un cuartel tiene detalles, uno opta a esta ayuda; ese ítem, que son $1.800 millones para todos los Cuerpos de Bomberos, lo acortaron en 805 millones”.

Agradecen aporte municipal

Es por eso que Cárdenas agradece el aporte municipal de este año, pero recordando que “cuando presentamos nuestros gastos hicimos ver que, con el estallido social, el año pasado en relación a años anteriores aumentamos en un 23% la salida de los cuarteles, tuvimos más de 700 salidas cuando teníamos alrededor de 600. Tuvimos muchos gastos de reparación y equipos, empezamos con la pandemia y no hemos parado de apoyar a la municipalidad con la sanitización de la ciudad; entonces no estamos ajenos, participamos en todas las emergencias del país, pero con esto, se ve cohibido nuestro trabajo, vamos a tener que dejar de hacer cosas para que puedan alcanzar las platas y eso sería lamentable”.

Lo que más teme, reconoció Patricio Cárdenas, es la baja de ingresos que tendrán las compañías, porque como quedará mucha gente cesante, “todas las campañas económicas que realiza Bomberos en el año, para poder subsistir, no se podrán realizar. Hay compañías que no tienen ingresos fijos, tienen que hacer bingos, rifas y este año, eso lo veo casi imposible. Lo de la municipalidad es un gran aporte, que tendremos que administrar”, reiteró.

Es por eso que, a las medidas de protesta a través del ulular de sirenas para expresar el malestar al Estado, se exigirá una mesa de diálogo con el gobierno, y, dependiendo de las respuestas, se analizarán nuevas medidas para evitar este recorte presupuestario.