“Vamos a tener una nueva manera de vivir de aquí en adelante, pero sólo si el Estado se vuelve menos burocrático”

Alejandro Kusanovic, presidente de la CPC

Tras el anuncio del levantamiento de la cuarentena sanitaria en Punta Arenas luego de 37 días, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio Magallanes (CPC), Alejandro Kusanovic, realizó un ferviente llamado a la comunidad a mantener las medidas sanitarias y el autocuidado: “Me parece bien que se levantara la cuarentena, pero acá hay que entender que es muy importante que todos los magallánicos aprendamos a ser responsables”, dijo Kusanovic.

El también presidente del Consejo Regional (Core), añadió que “el haber estado en cuarentena tiene que servirnos de lección de vida, porque de ahora en adelante vamos a vivir en una nueva realidad, tenemos que evitar los contactos, tomar medidas sanitarias por iniciativa propia”. A lo que añadió que “con responsabilidad es la única manera de reactivar la economía y también cuidarnos, porque esto tiene que ser con una responsabilidad muy grande de todos los magallánicos”.

El empresario advirtió que “todos los que tenemos cierto liderazgo en la región tenemos que llamar a que la gente tenga conductas responsables, porque cuando comienza a fallecer gente se torna crítica la situación y no podemos permitir que eso pase”.

En ese sentido, Kusanovic hizo un llamado a la comunidad: “Los magallánicos debemos seguir con una cuarentena autoimpuesta y autoregulada”.

¿Con el levantamiento de la cuarentena se reactivará la actividad económica?

– “No sé si se van a abrir los restaurantes, yo creo que vamos a seguir con ciertas restricciones, la actividad económica va a comenzar a moverse de a poco, pero el mundo cambió, las crisis generan cambios y esta pandemia generó un cambio de vida. Por ejemplo, las ventas a través de internet en el mundo aumentaron un 150%, esto demuestra que esto llegó para quedarse”.

¿Hay que acostumbrarse a un cambio de paradigma?

– “Vamos a tener una nueva manera de vivir de aquí en adelante, pero solo si el Estado se vuelve menos burocrático y si logra o no de controlar el orden público y social, ya que si no ocurre no va a generarse las nuevas inversiones”.

Reactivación económica

CPC Magallanes se sumó a sondeo que ayudaría a las medianas y pequeñas empresas

El propósito es claro, impulsar la reactivación socioeconómica de la región. Bajo esta premisa, la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) de Magallanes apoyará, en el marco de la Estrategia Regional Covid-‪19 2020-2021‬, la iniciativa que el gobierno regional de Magallanes de realizar una encuesta virtual dirigida a propietarios de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyme) que se han visto afectados por los meses complejos que la región ha vivido en su economía, considerando que desde mediados de octubre han registrado importantes pérdidas debido al estallido social y, posteriormente, han sido golpeados con la pandemia del Covid-19.

La pesquisa virtual apunta a definir la situación actual de las empresas locales y cómo está siendo afectada su situación financiera o de empleabilidad, entre otros aspectos, medición que reflejará en tiempo real las percepciones presentes y futuras. Del mismo modo, dará a conocer cuáles son las proyecciones que manejan los empresarios MiPymes, en el caso de que la pandemia en Magallanes se extendiese por varios meses más.