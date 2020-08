Vecino acudió a la justicia en contra del Serviu por lomo de toro construido a la entrada de su casa

En la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, y con un recurso de protección, terminó el conflicto de un vecino que se queja porque el Serviu construyó un “lomo de toro” justo frente al acceso del terreno donde se ubica la casa que comenzó a construir hace un tiempo.

La acción judicial corresponde a Arturo Cárdenas Vidal y cuenta con el patrocinio del abogado Paulo González Sánchez, y está dirigida en contra del director regional del Serviu, Dubalio Pérez.

“El único acceso a mi propiedad está completamente obstruido por un lomo de toro que la empresa constructora levantó en calle Manantiales”, indica el recurrente.

Se refiere a las obras del terraplén construido para completar la pavimentación de calle Manantiales, entre Los Acacios y Padre Alberto D’Agostini.

Cárdenas inició la construcción de una casa, que cuenta con el respectivo permiso de edificación de la Dirección de Obras Municipales. Los trabajos se desarrollaron con normalidad durante el año 2019 y 2020, hasta que se paralizaron por la cuarentena obligatoria.

Una vez levantada esta restricción volvió al predio a retomar la construcción de la vivienda y el empalme de los servicios básicos, “momento en que me doy cuenta de que el único acceso a mi propiedad está completamente obstruido por un lomo de toro que la empresa constructora levantó en calle Manantiales”.

“Cabe destacar que, sobre este reductor de velocidad, instalaron un paso peatonal y una vía que conecta las ciclovías situadas en las aceras norte y sur de la calle Manantiales”.

Sus reclamos

Ingresó un reclamo vía electrónica solicitando la reubicación del lomo de toro. Pero como no tuvo respuesta el 22 de mayo remitió un correo electrónico al Minvu con copia al Serviu, dirigido al seremi de Vivienda José Miguel Horcos, “explicando que nadie se ha acercado a exponer la obra ejecutada y señalando expresamente que dicho lomo de toro entorpece la entrada de vehículos a mi propiedad, indicando además que con anterioridad se habían presentado reclamos online de los cuales no tuve respuesta alguna”.

El 2 de junio Horcos le respondió por oficio que, “teniendo en consideración que la instancia técnica de ejecución de la obra singularizada en dicho escrito es Serviu, y por lo cual es quien conoce los detalles referidos a las decisiones tomadas en ese proyecto, por tanto, es quien debe otorgar una respuesta certera”.

“A la fecha nunca he sido contactado por el Serviu acerca de mi reclamo”, expone Cárdenas.

Sin perjuicio de haber reclamado oportunamente, cuando la obra todavía se encontraba en ejecución, “teniendo pleno conocimiento de la situación que afectaba a mi propiedad y al otro lote que también tiene el mismo acceso al camino público, las autoridades inauguraron la calle Manantiales con fecha 1 de julio de 2020”.

Debido a las obras ejecutadas frente a este acceso es que no ha podido ingresar ningún tipo de vehículo o maquinaria al predio, “no he podido efectuar las instalaciones de servicios básicos ni empalmes correspondientes que me exigen las empresas proveedoras de servicios básicos y, por tanto, me veré impedido de solicitar la recepción definitiva de la vivienda. En definitiva, no puedo hacer uso de la propiedad ni tampoco transferirla en el estado que se encuentra, trayendo consigo una importante desvalorización del terreno en sí”.



Privado en sus garantías

Se siente privado de sus garantías constitucionales porque el terraplén de calle Manantiales se inauguró “sin ordenar la reubicación del lomo de toro que obstaculizaba el acceso a mi vivienda, teniendo pleno conocimiento la autoridad de dicha situación”.

Habla de una “obra mal ejecutada”, al no poder ingresar a su predio por encontrarse obstaculizado el acceso vehicular, “dejándome sólo con acceso peatonal. Además, se me ha impedido terminar de ejecutar obras debidamente autorizadas en mi propiedad, ya que no se pueden ingresar maquinarias, no se pueden efectuar empalmes de servicios básicos, ni efectuar ningún tipo de instalación”.

Serviu

El director del Serviu, Dubalio Pérez, dijo estar tranquilo. Primero, porque toda persona tiene derecho a recurrir a la justicia y, en segundo lugar, porque la pavimentación de Manantiales corresponde a un proyecto de larga data, con diseños del año 2015, que cumplió con todas las exigencias legales y etapas previas, incluida la participación ciudadana, donde los ciudadanos tuvieron la posibilidad de expresar su opinión.

Por eso le llama la atención que ahora, que las obras fueron entregadas, se recurra de protección.