Vecinos admiten que sienten temor y evitan ir al centro después de las seis de la tarde

Por un lado las marchas callejeras pacíficas, en las que miles de personas han planteado la necesidad de una mayor justicia social en temas como salud, educación y trabajo; y por el otro carril, los hechos de violencia desatada que se han hecho sentir en la ciudad, al caer la tarde, entre barricadas y fogatas, con el componente de saqueos de tiendas y destrozos del patrimonio público y hasta incendios de oficinas. Esas son las dos caras que ha tenido la contingencia que se ha generado en Magallanes y en el país, tras el estallido social del 18 de octubre.

Los magallánicos han debido convivir estas semanas en un clima de alteración, en que no se ha podido realizar trámites por los cierres anticipados y por las paralizaciones de los distintos servicios. Mientras que algunas personas prefieren no hablar por el temor, hay otras que sí lo hacen, expresando un respaldo mayoritario a las demandas que buscan equidad social, pero también un rechazo casi unánime a los desmanes y destrucción que se vive en la ciudad.

Para Nelson Barría Henríquez, 61 años, lo que se está viviendo es una situación súper compleja porque están en juego dos variables, la primera que tiene que ver con las justas demandas sociales “pero, por otro lado, están las situaciones de los destrozos que se han registrado donde un grupo de personas sin valores ni principios se ha mezclado con las gente que está pidiendo las justas demandas sociales y ha generado un desorden incontrolable”, comentó.

Agregó que se viven dos situaciones, una es de día donde la gente se puede desplazar con cierta seguridad, pero es otra situación la que se vive después de las seis de la tarde, que es cuando comienzan los desmanes y que hace que la gente evite salir.

Otra de las transeúntes que entregó su opinión a La Prensa Austral fue Carmen Alarcón Alarcón, quien dijo que justamente debido a esta contingencia es que evita salir de su casa, ella y su familia, después de cierta hora de la tarde para no toparse con los desmanes. “Después de las 19 horas ya no se sale para nada, para evitar que pase algo. Yo como mamá no sé qué hace mi hija fuera de la casa, pero como mamá también tengo una responsabilidad sobre lo que hacen nuestros hijos en la noche… Yo trabajo en la Corporación Municipal y ha sido muy complejo, se imaginan trabajar encerrados y tapiados, pero hemos estado trabajando como si fuera un día normal”, describió.

Otra de las personas requeridas por LPA fue Juan Mancilla: “Esto está mal, no hay respeto por nadie y hay mucho desorden. Yo vine al centro a ver cómo estaba y me dolió el corazón ver cómo quedó Punta Arenas. A esto hay que ponerle un atajo porque así como van las cosas se va a destruir toda la ciudad… Yo paso en la casa, porque es un peligro andar en la calle y acá antes no se había vivido una situación de esta naturaleza”.

Una opinión similar tiene Julia Cabrera, quien señala que “estoy súper enojada porque nos están destrozando nuestra ciudad, no se puede hacer esto, está bien que la gente proteste y me gusta que la gente proteste, porque las cosas están mal. Pero que nos destruyan la ciudad ya es demasiado. Hoy de nuevo protestando y nuestra ciudad destrozada”.

Oficinas cerradas

Las oficinas cerradas y la documentación que no ha llegado a su destino son otras de las preocupaciones que tienen las personas.

Para Irene Silva Ruiz este período ha sido complicado: “Ha sido muy difícil, porque tengo que hacer trámites y estaba todo cerrado. Ahí es donde vienen los problemas porque uno se atrasa en todas las cosas. “Entonces todo este vandalismo es malo, nos perjudica a quienes debemos trabajar”.

Paula Muñoz indicó que ha participado de las marchas “porque que el sistema está malo y hay aspectos estructurales como la educación que deben cambiarse. “Este es un sistema injusto que nos perjudica a todos, por ejemplo, mi esposo aún paga sus estudios, el famoso Cae, que son aproximadamente cerca de 60.000 pesos. Entonces hay que movilizarse, para que el modelo cambie y cuando mi hija entre a estudiar este sistema injusto ya no exista”, dijo.