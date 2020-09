Vecinos de calle Chañarcillo, en villa El Golf, desaprueban proyecto que unirá Los Flamencos con la costanera

Su principal temor pasa porque se agudicen las carreras clandestinas que se realizan fuera de todo control a lo largo de la avenida.

La noticia de que en el tercer trimestre del próximo año se iniciarán las obras que permitirán unir la Avenida Los Flamencos con la Avenida Costanera del Estrecho, y que cruza por terrenos de la Universidad de Magallanes, ya cuenta con un pulgar abajo: los vecinos de la calle Chañarcillo, en villa El Golf y que será la vía que se extenderá hasta Avenida Bulnes.

La principal preocupación de los vecinos es que su calle, ahora tranquila, será usada como pista de carrera por quienes, incluso en cuarentena, se instalan en la costanera a jugar al “Rápido y Furioso”, poniendo en riesgo la vida de las personas en ese sector, ante, según acusan, la desidia de Carabineros y autoridades. Los mismos vecinos son testigos de lo que ocurre todos los días, desde las 20 horas aproximadamente, y que incluso, han visto a algunos conductores de estos autos, estacionarse frente a alguna propiedad del sector, para pasar por residente y evitar ser controlados, llegando hasta la desfachatez de cambiar sus neumáticos.

Todo eso temen que ahora ocurra frente a sus casas, en una calle estrecha y con solamente una vereda. Por eso, se están organizando para, al menos, dar cuenta de la situación ante el municipio.

José Barrientos vive casi justo en el ahora, final de la calle Chañarcillo. De ahí hasta Avenida Bulnes, está el terreno de la Umag donde se concentrará el grueso de los trabajos. “Llevo 35 años acá y no hemos tenido problemas con nadie, estamos bien así. Se prestaría para que los jóvenes se dediquen, de noche, a hacer de las suyas, porque andan sin ley. Si abren esta calle hasta el hospital sería más fácil que lleguen”, dice con un poco de ironía. Al mismo tiempo, reflexionó que “al final, las cosas se están haciendo pero nunca es para mejor, hay otros problemas que son prioridades y no esto”.

“No estoy muy de acuerdo que se abra, porque van a empezar las carreras por acá, donde es tranquilo, pero vemos lo que pasa en la costanera. Si se abre, se va a desbordar, como locos”, opinó, a su vez, José Guaiquil.

En desacuerdo

Unos metros más hacia la costanera, Ana Agurto planteó en la misma línea que “no estamos de acuerdo para nada, ¿usted sabe lo que significa que abran acá? Si las carreras no paran, imagínense el trayecto de aquí hacia arriba, chipe libre; cómo pierde el valor todo acá. No sé si será que a alguien le conviene que se esté haciendo, dicen que es para liberar arriba, pero cuando los expertos hacen sus planes no se fijan en los cuellos de botella que se van a formar. Se supone que es de playa a cerro la salida, nosotros ¿adónde vamos a tener que ir a dar la vuelta para salir?, porque aquí la villa al medio está cerrada, por lo mismo, porque los chicos que corrían se metían, daban la vuelta. Cuántas veces se ha llamado a Carabineros y se ha dado cuenta sobre las carreras, y nada, a veces uno los veía que se metían a las casas a esconderse”. Agurto añadió que se están organizando con algunos vecinos, “buscando quienes puedan dirigir, porque no sacamos nada con estar gritando. No sabemos cuándo reunirnos, porque esto de la pandemia te traba. Yo creo que va a salir algo, porque se está buscando información. Ojalá que no se haga, es lo que queremos todos”, reiteró.

Andrés Guerra, en tanto, cuestionó los motivos de abrir esta calle hacia Avenida Bulnes, porque asegura que se forman tacos en la entrada y salida hacia la costanera “y con esta apertura habrá más flujo. La gente va a pasar por este lado, que es una calle angosta, sin vereda. La universidad hizo este proyecto porque le beneficia, parece que le van a pavimentar las calles interiores, pero a nosotros no nos beneficia, al contrario”.

Finalmente Rosa Beroíza solamente está en desacuerdo con el proyecto “porque los chicos que corren en la costanera, ya se están metiendo para acá, incluso hacen su cambio de neumático y cosas así. Si abren aquí, van a pasar ‘rajados’ para allá, es por eso, porque a mí igual me gustaría que la abrieran, porque hay que darse la vuelta hasta la Zona Franca, en cambio, ahora saldremos más derechito. Por ese lado sí, pero con estos cabros que ni siquiera con la cuarentena han hecho caso, si vieras a las 8 de la noche, casi todos los días, y uno piensa por qué Carabineros no vienen a darse una vuelta o los mismos militares que hagan guardia”, propuso.