Vecinos de la Costanera claman por medidas que frenen accidentes de tránsito frente a sus hogares

“Lo que nosotros necesitamos es una solución real”. Así de directos fueron los representantes de la junta de vecinos Nº8 Playa Norte cansados de los choques, colisiones y atropellos de los que son testigos constantemente en la Costanera del Estrecho, avenida de doble circulación vehicular que bordea todo su sector residencial. Y es que definitivamente los habitantes de ese lugar costero anhelan es que se revierta la seguidilla de accidentes de tránsito que altera su calidad de vida.

Ayer hubo una franca conversación en la Avenida Costanera, frente a calle José Velastegui, entre los representantes de los vecinos y el intendente José Fernández, el gobernador Homero Villegas y el prefecto de Carabineros, coronel Ricardo Rubat.

En esta actividad de “Gobierno en terreno”, que se realizó desde las 10 a las 13 horas, se registraron nueve infracciones al tránsito, un vehículo retirado de circulación, 11 controles de identidad, 60 controles vehiculares y 40 controles con pistola radar.

De cara a uno de los cruces más conflictivos de esta vía, el presidente de la junta vecinal, Jorge Vera, dijo que están cansados de las carreras clandestinas y de los accidentes y que necesitan que se instalen semáforos, “foto radares”, cámaras de vigilancia o lo que sea necesario para terminar con esta situación.

“Sabemos que hay pocos carabineros, pero necesitamos mayor fiscalización y que se dote de mejores herramientas a carabineros para que las efectúen”, manifestó Vera. La secretaria de la junta de vecinos, Nancy Aguila, agregó que esta no es una situación nueva, porque ha sido así desde que se construyó la arteria vial, pero que cada vez es peor. Comentó que los vecinos son en su mayoría de la tercera edad y merecen vivir con tranquilidad.

Problema cultural

El intendente regional acogió el llamado de los vecinos y reconoció que se está frente a un problema de índole cultural, “porque se ha hecho todo tipo de campañas y constantemente fiscalizaciones y la gente no entiende que no puede conducir bajo la influencia del alcohol”. Además, enfatizó, que en una sociedad que está “llena de derechos”, no veía tan factible la instalación de cámaras.

A opinión del coronel Rubat, sin embargo, una de las medidas que se podrían adoptar es la instalación de “foto radares”. “Porque con infracciones que afecten el bolsillo, las personas deberían tomar conciencia de esto”, aseveró.

El prefecto de Carabineros comprometió la disposición de mayores recursos para fiscalizar. Dijo que la Comisaría cuenta con tres pistolas de velocidad, equipo de alcotest, y los tres vehículos Dodge poseen un sistema de radar incorporado. Añadió que para los controles vehiculares trabajan en conjunto con Senda, entidad que integra también sus equipos para fiscalización.

Agregó que en lo que va corrido del año, en los controles, han detectado a unas 800 personas conduciendo sin licencia en la comuna, 120 de ellas en la Costanera. Se han cursado un total de 600 infracciones por exceso de velocidad a nivel comunal y de ellas, 35 en la Costanera. En esta misma avenida han detenido a 14 conductores bajo la influencia del alcohol y a tres por drogas.

“No hay conciencia ciudadana de conductor ni responsabilidad para cumplir con la Ley de Tránsito y eso es lamentable” criticó el prefecto Rubat. Este año ha habido dos accidentes fatales en la Costanera del Estrecho de Punta Arenas, empero, remarcó el prefecto, que ésa no es la única vía en la ciudad donde ocurre ese tipo de siniestros viales.